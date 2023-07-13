$500有找︱為Love, Bonito沙田店做一日店長 Priscilla推介夏日穿jumpsuit方便好襯

為為丈夫蕭正男、歐永權及伍仲衡的《HEA TOGETHER》演唱會擔任嘉賓後，黃翠如久未有在公眾場合現身。品牌Love, Bonito將於沙田新城市廣場開設新界區首間專門店，黃翠如(Priscilla)今日特別擔任一日店長，教授客人配襯穿搭mix & match。

服裝款式包羅萬有 雖然已為人妻，但Priscilla依然少女心，氣質不減，尤其穿衣之道。一向喜歡 mix ＆ match配搭的她，今次就在多元混搭穿法下，活現享受當下、體驗現在的自我風格。她說：「平日挑選服飾都以舒適為主，我偏好淨色容易配襯，簡單數件單品經已可以襯出不同的造型。」Priscilla賣花讚花香，指Love, Bonito是她日常shopping首選，因為款式多元化，由便服、上班服、旅行、cocktail dress至孕婦服飾都應有盡有。

服裝款式包羅萬有 雖然已為人妻，但Priscilla依然少女心，氣質不減，尤其穿衣之道。一向喜歡 mix ＆ match配搭的她，今次就在多元混搭穿法下，活現享受當下、體驗現在的自我風格。她說：「平日挑選服飾都以舒適為主，我偏好淨色容易配襯，簡單數件單品經已可以襯出不同的造型。」Priscilla賣花讚花香，指Love, Bonito是她日常shopping首選，因為款式多元化，由便服、上班服、旅行、cocktail dress至孕婦服飾都應有盡有。

Priscilla 都愛 IG-able 服飾 Priscilla又指Love, Bonito出品多配色選擇，更是令她十分驚喜。「這陣子我經常出埠拍攝外境、旅遊特輯，Love, Bonito特別多顏色鮮豔的jumpsuit和one-piece裙，很適合我拍外境穿搭又很IG-able。我尤其喜歡她符合亞洲人身型的設計和細節位，很多款式都附有內墊、側袋，腰帶，十分方便，這些都是女生們特別在意的小心思。」