熱門搜尋:
綠置居2023 端午節2024 公務員加薪 垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 禮貌運動 九龍城寨之圍城 THE HADDON 日圓匯率走勢 劉俊謙 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 歐洲國家盃 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
生活
2024-06-07 07:30:00

《Beginning LIVE in Hong Kong》 台灣金曲獎最佳樂團 宇宙人 TIZZY BAC 麋先生香港集結

分享：
生活

《Beginning LIVE in Hong Kong》海報。

來自台灣的樂宇宙人、TIZZY BAC及麋先生，將於7月集結香港舉行一連三場音樂盛會，為香港樂迷送上最強音浪。這3場名為《Beginning LIVE in Hong Kong》的音樂會，將於7252627日，一連三晚假麥花臣場館舉行3場搖滾團騷，為香港樂迷送上三倍搖滾快樂。

生活

725日的首場，將由台灣《第34屆金曲獎》最佳樂團宇宙人打頭陣，繼上年香港場演唱會後，相隔15個月，3子再度回來香港這片土地，以主題「α：回到未來」貫穿整個演唱會。宇宙人將透過新舊經典歌曲互相交替，與樂迷穿梭成團20年的進化之路，讓他們帶領樂迷回到未來，於場館內藉着音樂連結彼此。

生活

726日的次場，由牢騷系樂團的TIZZY BAC(鐵之貝克)擔當。2013年曾短暫休團的他們，在過去十年間早已重振旗鼓，繼續為最鍾愛的音樂努力。相隔十一載，TIZZY BAC重返香港舞台舉行專場演出，藉着主題「從地心竄出」與「鐵股」分享音樂，不少樂迷對TIZZY BAC來港表示驚喜萬分，這場期盼已久的現場盛會，早前於南京及上海站的演出，反應甚為熱烈。是次與香港的7月之約，TIZZY BAC表示：「非常期待，因為去年來香港的時候，有些歌迷沒有遇上，他們的留言我們都收到了，於是今年就來了。」

生活 生活

壓軸接棒728日第三晚的演出，將是首次在香辦專場音樂會的麋先生負責，過去曾奪台灣「金曲獎最佳樂團獎」的他們，一直以詩意與迷幻的張狂風格，俘虜樂迷的心，主唱吳聖皓獨特的聲線，以及充滿爆發力的演出，絕對要在現場好好感受。最後一夜，讓樂迷以愛連結整合出主題「都是浪漫害的」，是麋先生五位團員，化身優雅美男子於台上傾力演唱，他們號召香港樂迷道：「長成甚麼樣子叫愛情？長成甚麼樣子叫壞蛋？都是浪漫惹的禍，嗜愛動物第一次香港集結令！」

 

 

Beginning LIVE in Hong Kong》詳情：

演出日期：

725 COSMOS PEOPLE 宇宙人

726 TIZZY BAC

727 MIXER 麋先生

地點：麥花臣場館

門票開賣日期： 612(中午12)

票價：$688 /$488

售票單位：Cityline售票網

Ad Block
《Beginning LIVE in Hong Kong》.宇宙人 .TIZZY BAC. 麋先生.
Ad Block Ad Block
留言專區
Ad Block Ad Block
Ad Block Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受