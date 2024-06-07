《Beginning LIVE in Hong Kong》 台灣金曲獎最佳樂團 宇宙人 TIZZY BAC 麋先生香港集結

《Beginning LIVE in Hong Kong》海報。

來自台灣的樂宇宙人、TIZZY BAC及麋先生，將於7月集結香港舉行一連三場音樂盛會，為香港樂迷送上最強音浪。這3場名為《Beginning LIVE in Hong Kong》的音樂會，將於7月25、26及27日，一連三晚假麥花臣場館舉行3場搖滾團騷，為香港樂迷送上三倍搖滾快樂。

7月25日的首場，將由台灣《第34屆金曲獎》最佳樂團宇宙人打頭陣，繼上年香港場演唱會後，相隔15個月，3子再度回來香港這片土地，以主題「α：回到未來」貫穿整個演唱會。宇宙人將透過新舊經典歌曲互相交替，與樂迷穿梭成團20年的進化之路，讓他們帶領樂迷回到未來，於場館內藉着音樂連結彼此。

7月26日的次場，由牢騷系樂團的TIZZY BAC(鐵之貝克)擔當。2013年曾短暫休團的他們，在過去十年間早已重振旗鼓，繼續為最鍾愛的音樂努力。相隔十一載，TIZZY BAC重返香港舞台舉行專場演出，藉着主題「從地心竄出」與「鐵股」分享音樂，不少樂迷對TIZZY BAC來港表示驚喜萬分，這場期盼已久的現場盛會，早前於南京及上海站的演出，反應甚為熱烈。是次與香港的7月之約，TIZZY BAC表示：「非常期待，因為去年來香港的時候，有些歌迷沒有遇上，他們的留言我們都收到了，於是今年就來了。」