《Better With Beer好在有啤酒》匯聚150款本土手工啤酒 接近20組音樂單位表演的戶外啤酒節

本土音樂精英盡出

戶外空間、維港美景,豈能缺少音樂,《Better With Beer 好在有啤酒》請來多組樂隊與音樂單位,連續兩天送上曼妙好歌,演出單位包括星期五晚有Crimes Against Pop、South Canton Soul Train、MouseFX 阿鼠流動音效、Uptown Rockers共4組音組DJ單位。放盡玩的星期六,就有Murphy and The Lawyers、Mr Koo、Gwenji,還有超大陣仗的IRSP Records Takeover(Biascut x Science Noodles x Leathions x Daisy Daisy x Mason Moy x IQ society),為這場任飲派對閉幕演出的,有Shumking Mansion、The Boogie Playboys、Fountain Collective以及人多勢眾的摩四青年。