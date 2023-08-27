《Better With Beer好在有啤酒》匯聚150款本土手工啤酒 接近20組音樂單位表演的戶外啤酒節

《Better With Beer好在有啤酒》戶外啤酒節，早鳥票現正發售。

9月初秋，最適合盡行戶外活動。《Better With Beer好在有啤酒》手工啤酒節，匯聚超過 20 家本地釀酒廠及經銷商 + 150 多款啤酒，還提供現場音樂、豐富多元的美食及一連串好玩戶外遊戲等等。

20 間本地釀酒廠及經銷商提供 150 多款啤酒 《Better With Beer 好在有啤酒》為啤酒迷用心搜羅香港最創新、最多好評的釀酒廠及經銷商。新加入名單包括有Black Kite、Breer、Brew Commons X Causeway Brewing、Brewdog、Citibrew、Deadman、Foam Beer、Gweilo、Hopless Daze、Lion Rock Brewery、Maks Beer、N.I.P x Mezzanine Makers、Neon Cider、Taboocha 及 Tai-Pan Beer Co。 他們會聯同早前公布的 Brews Over Borders、Carbon Brews、H.K. Lovecraft、Heroes Beer Co、HIGHERTHAN、Hong Kong Beer Co、MiMi Bee、Moonzen Brewery、Owlsome Brothers、Yardley Brothers 及 Young Master 一起送上各式佳釀。入場人士可以隨意品嘗以上所有酒廠及經銷商的手工啤酒及精選酒精飲品。

本土音樂精英盡出 戶外空間、維港美景，豈能缺少音樂，《Better With Beer 好在有啤酒》請來多組樂隊與音樂單位，連續兩天送上曼妙好歌，演出單位包括星期五晚有Crimes Against Pop、South Canton Soul Train、MouseFX 阿鼠流動音效、Uptown Rockers共4組音組DJ單位。放盡玩的星期六，就有Murphy and The Lawyers、Mr Koo、Gwenji，還有超大陣仗的IRSP Records Takeover(Biascut x Science Noodles x Leathions x Daisy Daisy x Mason Moy x IQ society)，為這場任飲派對閉幕演出的，有Shumking Mansion、The Boogie Playboys、Fountain Collective以及人多勢眾的摩四青年。 ▼ 星期五晚演出單位： ▼

美食與精彩遊戲 此外，Levi's將會現場布置啤酒花園，及提供升級再造牛仔物料傢俬，為入場人士提供舒適的休憩空間。Levi's更會贊助會場的遊戲和比賽的部分獎品。 大會合作夥伴OpenRice由明日起至9月10日，為會員提供獨家禮遇。頭100 位購買OpenRice訂座預付套餐累積消費滿$3,000 或以上的會員，將可獲贈「好在有啤酒」入場券兩張。立即按此或於Apple App Store/ Google Play下載 OpenRice應用程式登記成為會員。現場還有包括啤酒箱搭橋大挑戰、超巨型飛行棋、跳飛機、踢毽、超級層層疊、布袋球、康樂棋、波子棋、及 其他 桌上遊戲。除了跟三五知己輕鬆玩遊戲，於現場的「Dai Pai Dong 大排檔」範圍內還有Madame Mincemeat主持的 Drag Bingo、對咀歌唱表演賽、空氣結他比賽、棟篤笑、問答挑戰和大排檔 DJ 等豐富節目。有美食好玩戶外遊戲，喜愛啤酒、派對與音樂，切勿錯過這個香港手工啤酒界的盛況。 ▼ 星期六晚演出單位： ▼