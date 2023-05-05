bistrocity 綠蔭中的本土藝術味道 頭炮 x Alan Cheung「香港一遇一隅」畫展

以後到中環大會堂不妨走上一樓歇歇腳，除了可在充滿復古氣息的綠蔭氛圍中喝一口絲襪奶茶，更可欣賞到不同本地藝術家的作品。新開幕不久的冰室#bistrocity(城中館子)，提供具創意的茶餐廳及亞洲風味美食，亦銳意為本地藝術創作者提供平台，頭炮為插畫家Alan Cheung「香港一遇一隅」水彩畫作品展，與大家共賞他所遇見的每個角落。文、攝：Winki(部分相片由店方提供)

步入#bistrocity，隨即陣陣紅茶芬香撲鼻，腦中立刻閃出港式絲襪奶茶的畫面！建議選擇最入面位置復古綠色雅座區，大樹下一片綠蔭，遠望就是中環IFC的開揚景觀。雖然這裡打正港式美食旗號，不過打開餐牌，發覺食材配搭甚是有趣，鮮腐竹凱撒烤雞沙律、桂花蛋撻、玫瑰露酒煮藍青口、本地蜂蜜牛油果沙律、海蜆蒜香橄欖油淮山麵；玩味菠蘿包系列，有芫荽叉燒蛋、鹹牛肉芝士蛋及照燒雞扒；當然還有比較「港式」的懷舊選擇，招牌沙嗲牛煲仔麵、滑嘟嘟煎蛋叉燒飯、惹味多汁咖喱雞扒飯、原味雪糕配雞蛋仔雪糕等，可分別於午餐、下午茶及晚餐上選擇，套餐價錢由$68至$298不等。飲品方面，除了必點的絲襪奶茶，這裡的雲南咖啡也可以一試。