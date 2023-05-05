bistrocity 綠蔭中的本土藝術味道 頭炮 x Alan Cheung「香港一遇一隅」畫展

以後到中環大會堂不妨走上一樓歇歇腳，除了可在充滿復古氣息的綠蔭氛圍中喝一口絲襪奶茶，更可欣賞到不同本地藝術家的作品。新開幕不久的冰室#bistrocity(城中館子)，提供具創意的茶餐廳及亞洲風味美食，亦銳意為本地藝術創作者提供平台，頭炮為插畫家Alan Cheung「香港一遇一隅」水彩畫作品展，與大家共賞他所遇見的每個角落。文、攝：Winki(部分相片由店方提供)
步入#bistrocity，隨即陣陣紅茶芬香撲鼻，腦中立刻閃出港式絲襪奶茶的畫面！建議選擇最入面位置復古綠色雅座區，大樹下一片綠蔭，遠望就是中環IFC的開揚景觀。雖然這裡打正港式美食旗號，不過打開餐牌，發覺食材配搭甚是有趣，鮮腐竹凱撒烤雞沙律、桂花蛋撻、玫瑰露酒煮藍青口、本地蜂蜜牛油果沙律、海蜆蒜香橄欖油淮山麵；玩味菠蘿包系列，有芫荽叉燒蛋、鹹牛肉芝士蛋及照燒雞扒；當然還有比較「港式」的懷舊選擇，招牌沙嗲牛煲仔麵、滑嘟嘟煎蛋叉燒飯、惹味多汁咖喱雞扒飯、原味雪糕配雞蛋仔雪糕等，可分別於午餐、下午茶及晚餐上選擇，套餐價錢由$68至$298不等。飲品方面，除了必點的絲襪奶茶，這裡的雲南咖啡也可以一試。
#bistrocity│首位展覽藝術家Alan Cheung 將舊區生氣活現
#bistrocity頭炮邀請到Alan Cheung合作「香港一遇一隅」作品展，本是平面設計師的Alan，熱愛城市景點速寫及人體寫生，利用水彩畫將事物定格於永恆一剎，特別是舊區舊物，那些凡是聽說會快將會消失的人事物，他都會把握時間出動，上環、油麻地、土瓜灣、灣仔、南生圍、大坑，還有一些不知名的村落，都留下不少腳毛，當中一幅Alan的All time favorite──廟街「樹屋」，他說當時就被眼前這個現實與夢幻交錯的景點深深吸引。人去已樓空，樹也被斬去，幸好臨終被一筆筆紀錄下來。Alan表示，每次出巡都會隨身帶備數十支畫筆，每每一畫就是數小時，近期更同時利用iPad Procreate作畫，由下午畫到天黑，而途人的圍觀，短短幾句交談，說起往事，也是Alan最享受的時光。
#bistrocity│中環大會堂低座一樓