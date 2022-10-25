「CareER傷健共融指數2022」結果公佈 企業需加強對外提倡傷健共融 支持並推動間接就業

CareER是致力為高等及專上學歷殘疾或有特殊教育需要人士提供就業配對服務的慈善機構，去年推出全港首個企業傷健共融指數「CareER傷健共融指數 (CareER DII)」，為企業提供一套評估政策與措施的檢測工具，促使本地企業在職場上推動傷健共融。今年，CareER繼續獲得太古集團慈善信託基金（太古基金）的社區計劃「信望未來」贊助，以及策略合作夥伴香港交易所慈善基金、知識合作夥伴德勤中國及平等機會委員會的支持，推出「CareER傷健共融指數2022」。

對不同行業作出評估

是次評估合共有29家企業參與，橫跨金融、保險、飲食、零售等不同行業，當中有72%為擁有逾千名員工的大企業。參與評估的企業需要就八個不同部分回答問題，每個部分建議由專責部門作答，涵蓋高級管理人員、市場營銷、採購、行政、人力資源及資訊科技等部門。CareER日前舉行成果發佈典禮，公佈結果趨勢及分析，協助參加的企業以量化評估找出可改善空間，以便日後推行可持續發展的傷健共融政策。

結果顯示，對企業而言，「對外在持分者提倡傷健共融」這一環最具挑戰，去年及今年的得分為31%及34%。CareER聯合創辦人及行政總裁崔宇恒指出：「推動企業傷健共融涉及公司內部和外部的不同持份者，包括管理層、人力資源、品牌與營銷、企業傳訊、採購和設施管理等等。企業在訂立任何商業及營運策略時，都應將傷健共融納入考慮範圍之中，以避免忽略了任何一個群體。」