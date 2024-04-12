「Chill想放鬆祭」推發吽哣大賽/實行見攰就唞/特色海濱巨型床褥 傳遞精神健康和睡眠健康重要性

為促進大眾了解及關注精神健康和睡眠健康的重要性，發展局和海濱事務委員會聯同香港遊樂場協會（遊協）攜手舉辦關注精神健康企劃──「Chill想放鬆祭」，於長沙灣海濱花園、茶果嶺海濱公園及灣仔「水上運動及康樂主題區」舉行多元化及費用全免的放鬆歇息活動，讓都市人於海濱自然景色下舒壓休息，恢復能量。三個海濱場地分別以「睡眠健康」、「放空」和「夢境」為主題，提供一系列的互動體驗，場內將設置「放空裝置體驗區」、「戶外放鬆活動區」、「主題展覽區」、精神健康主題攤位及工作坊。5月12日更會舉辦大型放空活動「發吽哣大賽」，讓市民在海濱這個休憩空間，學會放鬆放空、調整生活節奏。

活動一：長沙灣海濱花園─「 Chill 想唞一唞」 設置多個舒壓特色豆袋梳化攤唞 實行「見攰就唞」 睡眠與健康息息相關，對於繁忙的大眾來說，往往得不到充足和優質的睡眠時間，甚至受到失眠影響。長沙灣海濱花園「Chill想唞一唞」以「睡眠健康」為主題，於海濱長廊下的「放空裝置體驗區」擺放一系列豆袋梳化，讓市民見攰即唞，在舒適美麗的海濱下盡情放空。市民更可在「睡眠衛生主題攤位」參加「睡眠形態測試」了解自己的睡眠質素，認識更多優質睡眠的資訊及助眠小貼士，讓大眾重拾見攰應該唞唞的生活步伐。 市民更可參加工作坊包括「五感放鬆工作坊」及「酒精墨水畫班」，或到「戶外放鬆活動區」參加筋膜放鬆棍班、筋膜刀班、動物流 (Animal Flow)、及頌缽體驗班，放鬆心情，從而獲得優質睡眠，讓一整天都元氣滿滿。 活動詳情： 活動日期：2024年4月13日至14日（星期六及日 | 2天活動） 活動時間：上午10時至下午6時 位置：長沙灣荔盈街 交通：港鐵南昌站B出口步行約10分鐘

活動二： 茶果嶺海濱公園 ─ 「 Chill 想齊齊放空」 首度舉辦「發吽哣大賽」一同享受放空 宣揚關注精神及情緒健康 生活中不同壓力讓人情緒繃緊，忙碌都市人更需學習放鬆心情，關注個人精神狀態。茶果嶺海濱公園將一連三天以「放空」為主題舉辦「Chill想齊齊放空」活動。海濱於5月12日下午將首度舉辦「發吽哣大賽」，參賽者需於60分鐘的作賽中一直保持放空，爭奪「最強發吽哣」稱號。透過參加不同放空活動，讓參加者放鬆心情，不要對適度的「休息」感到恐懼，調整緊湊的生活步調，齊齊關注精神健康及情緒健康的重要性。 另外，活動期間設置了「放空裝置體驗區」，予人在豆袋梳化攤唞裝置上放空或靜觀，一同享受放空身體及放慢生活節奏的輕鬆感。「戶外放鬆活動區」將舉辦不同幫助放鬆的體驗班，包括戶外瑜珈、動物流(Animal Flow)、空靈鼓及筋膜刀。「放鬆情緒主題攤位」將提供一系列手作工作坊，並提供放鬆心情與了解自己情緒的小知識。「主題展覽區」則會介紹不同精神健康資訊、協助認知及改善精神及情緒狀態。 活動詳情： 活動日期：2024年5月10日至12日（星期五至日 | 3天活動） 活動時間：上午11時至晚上8時 位置：九龍觀塘偉業街 交通：觀塘港鐵站B1出口步行約13分鐘或藍田港鐵站D1出口步行約15分鐘