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生活
2024-01-24 18:00:00

@cosme Beauty Spree快閃尖沙咀 集合港日台得獎產品/試用未登陸香港美妝牌子

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@cosme Beauty Spree快閃尖沙咀 集合港日台得獎產品/試用未登陸香港美妝牌子

@cosme Beauty Spree快閃尖沙咀 集合港日台得獎產品/試用未登陸香港美妝牌子

@cosme平日行得來，香港的排行榜亦不難找到，不過！日本及台灣的排行，各位女生又熟唔熟呢？@cosme Hong Kong由即日至21日期間，@cosme於尖沙咀K11 Art Mall舉行「@cosme Beauty Spree!!POP-UP 快閃體驗活動，讓大家了解港、日、台三地現時口碑好物，是次體驗活動集合四十多個品牌、近百件於香港、日本或台灣＠cosme美妝大賞獲賞的產品，由親民易入手的開架好物到奢華精緻的專櫃單品應有盡有，更可以即場自由試用到未登陸香港的美妝牌子，如B IDOL、＆beTIRTIRSUQQUWonjungyo等等，各位女生記得約埋朋友去現場試妝！

「@cosme Beauty Spree!!」POP-UP快閃活動

「@cosme Beauty Spree!!」POP-UP快閃活動

率先感受香港未普及品牌

@cosme在日本開設 @cosme TOKYO @cosme OSAKA兩間美妝旗艦店後，決定將互動、自由體驗的美妝空間帶到香港！除了一眾在＠cosme香港美妝大賞獲賞的美妝好物外，更將會展出多個尚未官方進駐香港市場或香港@cosme STORE的日、韓、台人氣品牌，跨越地域限制，率先在香港試用深受日、台消費者喜愛的美妝產品，更有多款「過江龍」台灣製造MIT好物，搶先逐一試用了解。

人氣偶像團體NMB48成員吉田朱里創立的「B IDOL」美妝品牌全新面膜、日本熱賣的「TIRTIR」氣墊粉底，和風靡多地的「精緻化妝品天花板」── SUQQU」的眼影與頰彩；更有由日本女星御用彩妝大師河北裕介創立的「＆be」長期斷貨皇── 雙色遮瑕膏及美妝蛋！另有多款日本熱賣人氣產品！

TIRTIR MASK FIT RED CUSHION (日本美妝大賞2023最佳氣墊粉底No.1) B IDOL Make Routine Mask (日本美妝大賞2023下半年新人賞 - 面膜部門) SUQQU晶采盈緻眼彩盤 (日本美妝大賞2021上半年新人賞 – 眼影盤部門No.1) ＆be 雙色遮瑕膏 (日本美妝大賞2022最佳遮瑕No.2) ＆be美妝蛋 (日本美妝大賞2023最佳美妝工具No.2)

韓國新冒起品牌Wonjungyo

想擁有韓國女團般的迷人妝容？今次「@cosme Beauty Spree!!」亦展出由韓國天團TWICE御用化妝師所創立、深受日韓女生喜愛的「Wonjungyo」的超搶手單品；更有由韓國美妝教主Pony所創立的「Pony Effect」產品，一秒打造迷人韓系妝感。

Wonjungyo W Daily Mood Up Palette (日本美妝大賞2023最佳面部彩妝盤No.1) Wonjungyo Metal Shower Pencil (日本美妝大賞2023最佳卧蠶．雙眼皮彩妝No.2) PONY EFFECT 水透光妝前防護乳升級版SPF50+/PA++++ (台灣美妝大賞2023隔離霜 No.1)

台灣過江龍

除了一眾日韓好物，亦有多款在@cosme台灣美妝大賞獲賞的MIT──Made In Taiwan過江龍產品。由台灣本地知名的純淨美妝品牌「Greenvines綠藤生機」到國際知名的好用護膚品牌「DR.WU」和「Timeless Truth MaskTTM面膜均供大家試用。

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DR.WU角鯊玫瑰果賦活精華油 (台灣年度大賞2023精華油 No.1) Greenvines綠藤生機 綠色海洋精華油 (台灣年度大賞2021精華油 No.2) Timeless Truth Mask 保濕金箔黑面膜 (台灣年度大賞2023面膜 No.1)

在三地＠cosme 美妝大賞中亦有不少專櫃產品備受消費者喜愛，在各大賞中榜上有名；是次「@cosme Beauty Spree!!POP-UP快閃體驗活動將集合獲賞的大嬴家，讓大家能在同一地方試用、體驗到近百款炙手可熱的人氣單品！

DECORTÉ日本美妝大贏家

日本品牌DECORTÉ成為2023日本美妝大賞的壓倒性大贏家，在護膚、化妝、香水各方面總共獲得超過10多個獎項。這次「@cosme Beauty Spree!!」體驗活動將會展出當中十多款熱賣產品，讓您從護膚、化妝品、再到香水，全方位感受來自DECORTÉ的火熱魅力！

DECORTÉ KIMONO YUI (日本美妝大賞2023最佳香氛No.1) DECORTÉ Liposome Advanced Repair Cream (日本美妝大賞2023最佳面霜No.1) DECORTÉ EYE GLOW GEM (日本美妝大賞2023最佳單色眼影 No.1)

易入手開架好物 學生、小資女孩之選

3地獲賞名單中，除了一眾專櫃產品，亦有不少開架品牌榜上有名，就如NIVEA更霸佔香港美妝大賞身體保養的頭3位，超值的價格配上完美的用後感，成功擄獲一眾消費者的心。最新三地熱話、敏弱肌必備品牌 ── d program亦在日本美妝大賞上榜，專注於研發適合脆弱敏感肌膚的成份，細心呵護不同肌膚問題。嚴選低刺激的成分，發揮高效的護膚功能，再配合極易入手的價格令大眾消費者激推。而另一日本品牌ORBIS更分別在日本與台灣大賞中上榜。

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ORBIS芯生悠淨透潔面乳 (台灣美妝大賞2023洗面乳 No.1) ORBIS瞬效護髮美容液 (日本美妝大賞2023綜合大賞頭髮護理 No.1) d program紓敏精華零摩擦潔面泡 (日本美妝大賞2023洗面 No.3)

派發人氣王牌產品體驗裝

@cosme Beauty Spree!!」不但展出各款獲賞產品，更有6個品牌在現場設置獨立專櫃，分別是ADDICTIONDECORTÉfreshKANEBOKÉRASTASEL'Occitane。駐場活動大使及品牌代表介紹產品及提供最合適的護膚和美妝建議，更會即場派發多款人氣皇牌產品體驗裝以及專屬的優惠活動小卡，可以將它們帶回家中慢慢體驗，延續美肌享受。

「@cosme Beauty Spree!!」POP-UP快閃活動

「@cosme Beauty Spree!!」POP-UP快閃活動

@cosme Beauty Spree!!POP-UP快閃活動資訊

時間：2024119日至 202421

地點：K11 Art Mall地下中庭

了解「@cosme Beauty Spree!!POP-UP快閃活動

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