「#ddHK設計#香港地」載譽歸來 創意裝置+深度導賞團 探索荃灣沙頭角

由香港旅遊事務署主辦的創意旅遊品牌項目「#ddHK設計#香港地」，將於12月12日至明年2月14日載譽歸來，引領大家探索荃灣和沙頭角兩個社區。全新活動以「遊合創意 X 探索無限」為主題，將創意元素融合在地文化、古蹟及自然美景，並藉跨界別合作推動歷史文化、跳島和綠色生態等不同主題特色旅遊，吸引遊人深度體驗不一樣的香港。 海外、內地及本地創作單位 創意裝置點亮古蹟和大自然 「#ddHK 設計#香港地」今年特別邀請7組來自海外、內地及本地的創作單位，藉地方營造注入創意元素，勾勒出荃灣及沙頭角獨特的人文風貌和社區魅力。項目特別在法定古蹟、郊野公園及海上設置創意裝置，結合旅遊、設計、傳統文化和自然風。

「#ddHK設計#香港地」載譽歸來 創意裝置+深度導賞團 探索荃灣沙頭角

除此之外，活動亦會聯乘區內的特色景點，包括文創熱點、文物古蹟、自然美景與地道美食等，為遊人提供一系列精彩的深度旅遊路線及耳目一新的多元體驗。參與是次活動的創作單位包括來自美國的動畫藝術家 Coolman Coffeedan、澳洲互動裝置創作團隊 ENESS、日本的多元藝術家En Iwamura(岩村遠)，當然也少不了本地的藝術家及插畫師Vivian Ho(何博欣)及繩結設計師Zoe Siu(蕭俞)等。 7 組「期間限定」聯乘兩區特色的創意裝置簡介如下：

《荃朋有你》動畫藝術家 Coolman Coffeedan (美國)

《荃朋有你》動畫藝術家 Coolman Coffeedan ( 美國 ) Coolman Coffeedan 將在荃灣其中一個人來人往的交匯點 —— 西樓角花園，以全新作品《荃朋有你》演繹關於荃灣的故事。備受歡迎的動畫主角Spesh帶領一眾好友首次遊走荃灣，探索兼體驗這個社區的活力。

《幸福丘比特遊園》互動裝置創作團隊 ENESS (澳洲)

《幸福丘比特遊園》互動裝置創作團隊 ENESS ( 澳洲 ) ENESS將全球首個充氣噴泉《幸福丘比特遊園》帶來荃灣公園。明亮的圖案在互動式水流與豐富的聲效中流轉，每當有人駐足欣賞時，小愛神和錦鯉會出其不意地噴水向途人「打招呼」。

《風的流動》花藝裝置藝術家 紀馥君 (內地)

《風的流動》花藝裝置藝術家 紀馥君 ( 內地 ) 受到風與水的優雅流動，以及蝴蝶翩翩姿態所觸動，藝術家透過傳統竹藝結合現代風格，為城門郊野公園添上一抹《風的流動》。流暢的線條和動態，和諧地融入自然景致之中，體現傳統工藝如何與大自然共存。

《祈願新織夢》繩結設計師 蕭俞 (香港)

《祈願新織夢》繩結設計師 蕭俞 ( 香港 ) 啟發自荃灣法定古蹟三棟屋博物館彩門上的圖案，設計師結合傳統祈願的文化習俗與當代吉祥主題，運用客家花帶的縱橫交錯編織方法，為這座擁有二百多年歷史的客家圍村外牆披上《祈願新織夢》這件新衣裳，重新詮釋客家文化及非物質文化遺產的魅力。

《交織地平線》多元藝術家 岩村遠 (日本)

《交織地平線》多元藝術家 岩村遠 ( 日本 ) 《交織地平線》探究海洋、山巒、地質、島嶼以至日月之間的連結。這個創意漂浮裝置位於沙頭角碼頭對開的海灣，以山水作背景，與自然風光融合一體。藝術家運用沙頭角不同天然元素，勾劃其附近的山水及地質特色，帶出自然色彩。

《魚躍共舞》當代藝術家 杜煥 (香港)

《魚躍共舞》當代藝術家 杜煥 ( 香港 ) 藝術家糅合精煉的紮作方法與現代設計的結構，將沙頭角廣場轉化為魚兒的舞台，牠們在波浪中起舞，優美互動栩栩如生，展現大自然與人和諧共存的祈許，亦體現沙頭角漁民與海千絲萬縷的相依關係。

《沙角號列車》 藝術家及插畫師 何博欣 (香港)

《沙角號列車》 藝術家及插畫師 何博欣 ( 香港 ) 座落於沙頭角海濱休憩處的《沙角號列車》，承載著沙頭角居民的日常生活，展示該區獨特的歷史文化和社區面貌。藝術家透過充滿活力和色彩的插畫，把居民的故事呈現在火車上，加上車廂內的多媒體沉浸式體驗，展現區內獨特魅力。

主題導賞團提供深度遊路線 除了為社區注入創意元素，「#ddHK設計#香港地」亦與不同界別的團隊聯手，策劃一連串充滿地道文化特色的節目，例如主題導賞團，為不同興趣的遊人提供多元化的深度遊路線，包括探索大自然的「城門淨心之旅」、發掘新界東北海島的沙頭角「探索隠世秘境團」、融合運動與文化的「荃灣海道藝術單車遊」，以及深入歷史文化地標的「荃灣藝文隱世景點行」等。精彩節目更包括多個涵蓋藝術、環保、地道文化手作體驗、傳統舞蹈，以及創意科技的工作坊。 此外，在荃灣及沙頭角亦分別會舉辦「山水間環保藝術節」及「沙頭角海邊周末市集」的主題市集活動，現場提供各種美食、生活百貨、本地手作產品，以及音樂、地道文化體驗。首個主題導賞團「探索隠世秘境團 — 鴨洲及吉澳」將於12月14日登場，其餘不同的節目及體驗將於每周陸續送上。