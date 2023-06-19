《FINAL FANTASY XVI》發售紀念展 率先試玩兼打卡

最強RPG遊戲《FINAL FANTASY®XVI》，將於6月22日正式登陸PlayStation，Sony特別由即日起至6月25日，於九龍灣德福廣場舉辦《PS5「FINAL FANTASY XVI」發售紀念展》，展出新一輯FF的畫作及展品，更設專區讓遊戲機即場試玩，率先感受遊戲界年度大作。

FF展覽設有7大展區，除試玩PS5《FINAL FANTASY XVI》體驗版外，更特別設置多個打卡點，包括1:1比例的主要武器「不屈者」、等身大角色立牌、3D展品及主題畫作以供欣賞。現場更會展出PS5《FINAL FANTASY XVI》實體光碟典藏版及豪華版，讓fans來朝聖。