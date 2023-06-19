《FINAL FANTASY XVI》發售紀念展 率先試玩兼打卡

最強RPG遊戲《FINAL FANTASY®XVI》，將於6月22日正式登陸PlayStation，Sony特別由即日起至6月25日，於九龍灣德福廣場舉辦《PS5「FINAL FANTASY XVI」發售紀念展》，展出新一輯FF的畫作及展品，更設專區讓遊戲機即場試玩，率先感受遊戲界年度大作。
FF展覽設有7大展區，除試玩PS5《FINAL FANTASY XVI》體驗版外，更特別設置多個打卡點，包括1:1比例的主要武器「不屈者」、等身大角色立牌、3D展品及主題畫作以供欣賞。現場更會展出PS5《FINAL FANTASY XVI》實體光碟典藏版及豪華版，讓fans來朝聖。
《FINAL FANTASY XVI》限時優惠
活動期間更設有期間限定店，可以預購或購買不同版本的PS5遊戲《FINAL FANTASY XVI》或「PlayStation 5 Console – FINAL FANTASY XVI Bundle」主機套裝。凡預購或購買實體光碟版，或PS5主機套裝將獲得實體特典B5筆記本。(數量有限，送完即止。)
期間限定店亦提供PS5遊戲優惠，精選PS5熱門大作(藍光光碟版)折扣低至三四折。此外，購買指定周邊產品亦可享有優惠，包括PULSE 3D無線耳機組、DualSense充電座、媒體遙控器及HD攝影機。
網絡紅人試玩《FINAL FANTASY XVI》
為慶祝《FINAL FANTASY XVI》遊戲推出，網絡紅人達哥將於6月22日親臨紀念展現場，直播暢玩遊戲及大送限量禮品。現場參加者或觀看網上活動直播的粉絲，留意活動內容及答中問題，更有機會贏得PlayStation Store禮物卡或《FINAL FANTASY XVI》召喚獸半身模型盲盒。
此外，現場試玩PS5體驗版或完成場内指定任務，即有機會獲得限定「召喚獸杯墊」。
日期：6月22日(晚上8時至9時半)
直播網址：https://www.twitch.tv/underground_dv