(G)I-DLE香港期間限定店登陸又一城 買滿$300送限定小卡！一文睇派籌安排/入場時間/地點詳細

召集各位Neverland！(G)I-DLE with LINE FRIENDS聯名企劃的「(G)I-DLE KLAXON POP-UP」期間限定店正式登陸香港。10月25日至11月18日期間，到九龍塘又一城即可入手一系列 (G)I-DLE周邊商品，同場更有首度登場的(g)i-dle minini公仔！買滿$300更可獲限量珍藏小卡一張，率先帶大家一覽周邊商品以及入場方法，即睇內文！

5位 (g)i-dle minini 已經到達香港！同時帶來一系列充滿魅力的 (G)I-DLE 官方商品，包括：毛公仔、毛公仔服飾、鎖匙扣吊飾、手提袋、小立牌等等正式限量發售！首次抵港的 (G)I-DLE 官方商品以繽紛配色及滿滿的魔法陪伴NEVERLAND的每一天。

(G)I-DLE 成員官方商品

(G)I-DLE隨機小卡套裝

設打卡熱點 與成員們合照

「(G)I-DLE KLAXON POP-UP」期間限定店以 (G)I-DLE 第七張迷你專輯《I SWAY》中其中一首主打歌《Klaxon》為主題，場內設有成員們夏日清涼的造型照，NEVERLAND們可以盡情與成員們一同「合照」打卡。店內更設有成員在專輯中的造型照，必定成為香港NEVERLAND最新打卡熱點！

期間限定店 購物禮遇

為慶祝(G)I-DLE KLAXON POP-UP 登陸香港，凡於店內購物滿每港幣$300，即可獲得珍藏小卡乙張，按消費金額累增。數量有限，先到先得，贈完即止。

每日 10am 派發入場券

香港(G)I-DLE KLAXON POP-UP將於10月25日至11月18日期間舉行，每日早上10時開始派發即日指定時段的入場券，直至派發完畢。活動同時亦實施限時及限購安排。

入場券上會標明指定日期及時段，持券者可在該時段內進入店內體驗及選購商品，每節限時30分鐘。每張入場券僅限一人使用及入場一次，需於進場時出示並交回工作人員。每個時段內，持券者可限購同款商品2件。要注意若持票人未能在指定時間內15分鐘內入場，該入場券將作廢。

(G)I-DLE KLAXON POP-UP

地址 : 九龍區九龍塘達之路80號又一城LG1-KIOSK (近 LG1-30)

日期 : 10月25日至11月18日

時間 : 每日早上11時至晚上9時30分