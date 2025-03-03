「Hea 遊泰國」慢活放鬆之旅 泰國獲近九成港人票選為首五位旅遊熱點 內附2025年請假攻略

香港人生活節奏急速，無論是工作或學習，偶爾都需要尋找喘息空間，放鬆身心。素來被譽為「度假天堂」的泰國，正好提供人們治癒心靈的理想環境。2024年12月，旅遊產品平台Klook 聯同泰國政府旅遊局（香港）再度策劃《香港人「泰」想飛問卷調查》，訪問 350 位港人，調查發現超過九成受訪者表示，未來 12 個月打算到訪泰國至少一次，接近一半人士指「喜愛到泰國 HEA 放鬆心靈」。 詳情 調查顯示逾一半人較常逗留泰國 4-5 日 渡假村酒店備受喜愛 調查發現，近六成（57.5%）受訪者表示，到泰國旅遊時，通常逗留 4-5 日；而近三成人（27.4%）更表示慣常逗留 6-7 日。至於住宿方面，超過七成半人（76.5%）偏好以服務周到、環境怡人的渡假村酒店，大幅領先其他選項如民宿（15%）、獨立屋（7.5%）及露營（0.9%）。

HEA 遊泰國 港人熱愛慢活 飲食購物按摩榮獲榜 調查發現，大多數人喜愛到泰國旅遊的原因，頭三位分別為「有很多不同美食」（51.3%）、「機票價格便宜」（48.7%）及「喜愛到泰國 HEA 放鬆心靈」（47.3%），佔全部受訪者近一半；亦有超過四成人（41.6%）表示「喜愛正宗泰式按摩」。而各式各樣的精彩活動，自然是重要一環，首五位最受歡迎的活動依次為：品嘗美食（80.5%）、享受泰式按摩（68.1%）、購物（57.1%）、逛夜市 / 市集（54%）及 HEA 享受人生、放鬆心情（53.1%），由此可見港人渴求慢活放鬆的旅遊體驗。

泰國位居港人熱門旅遊景點首五位 超過九成人計劃今年到訪至少一次 調查發現，接近九成人（93%）表示泰國位居其選擇外遊地點的首五位。超過九成人（94%）預計，未來 12 個月將到訪泰國至少一次，其中約四成人（40.2%）更計劃遊覽泰國超過一次。提及港人熱愛的泰國城市，曼谷（40.3%）繼續位居榜首，其後分別為清邁（18.6%）、蘇梅島 / 龜島（12.2%）、布吉（11.9%）及芭堤雅（5.3%）。 從上述調查可見，泰國對於追求慢活、放鬆旅遊體驗的港人來說，依舊魅力不減。不論喜歡陽光與海灘、正宗泰式按摩、或者熱愛購物的人們，總會找到泰國獨特的吸引之處！