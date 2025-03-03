「Hea 遊泰國」慢活放鬆之旅 泰國獲近九成港人票選為首五位旅遊熱點 內附2025年請假攻略

香港人生活節奏急速，無論是工作或學習，偶爾都需要尋找喘息空間，放鬆身心。素來被譽為「度假天堂」的泰國，正好提供人們治癒心靈的理想環境。2024年12月，旅遊產品平台Klook 聯同泰國政府旅遊局（香港）再度策劃《香港人「泰」想飛問卷調查》，訪問 350 位港人，調查發現超過九成受訪者表示，未來 12 個月打算到訪泰國至少一次，接近一半人士指「喜愛到泰國 HEA 放鬆心靈」。
調查顯示逾一半人較常逗留泰國 4-5 日 渡假村酒店備受喜愛
調查發現，近六成（57.5%）受訪者表示，到泰國旅遊時，通常逗留 4-5 日；而近三成人（27.4%）更表示慣常逗留 6-7 日。至於住宿方面，超過七成半人（76.5%）偏好以服務周到、環境怡人的渡假村酒店，大幅領先其他選項如民宿（15%）、獨立屋（7.5%）及露營（0.9%）。
HEA 遊泰國 港人熱愛慢活 飲食購物按摩榮獲榜
調查發現，大多數人喜愛到泰國旅遊的原因，頭三位分別為「有很多不同美食」（51.3%）、「機票價格便宜」（48.7%）及「喜愛到泰國 HEA 放鬆心靈」（47.3%），佔全部受訪者近一半；亦有超過四成人（41.6%）表示「喜愛正宗泰式按摩」。而各式各樣的精彩活動，自然是重要一環，首五位最受歡迎的活動依次為：品嘗美食（80.5%）、享受泰式按摩（68.1%）、購物（57.1%）、逛夜市 / 市集（54%）及 HEA 享受人生、放鬆心情（53.1%），由此可見港人渴求慢活放鬆的旅遊體驗。
泰國位居港人熱門旅遊景點首五位 超過九成人計劃今年到訪至少一次
調查發現，接近九成人（93%）表示泰國位居其選擇外遊地點的首五位。超過九成人（94%）預計，未來 12 個月將到訪泰國至少一次，其中約四成人（40.2%）更計劃遊覽泰國超過一次。提及港人熱愛的泰國城市，曼谷（40.3%）繼續位居榜首，其後分別為清邁（18.6%）、蘇梅島 / 龜島（12.2%）、布吉（11.9%）及芭堤雅（5.3%）。
從上述調查可見，泰國對於追求慢活、放鬆旅遊體驗的港人來說，依舊魅力不減。不論喜歡陽光與海灘、正宗泰式按摩、或者熱愛購物的人們，總會找到泰國獨特的吸引之處！
2025 年請假攻略 Hea 遊泰國
泰國四季如春，因此全年都適合遊客到訪。對精明的香港人來說，如想了解怎樣善用 2025 年的公眾假期，必睇以下請假攻略，盡情 Hea 遊泰國！
● 3 月 29 日 - 4 月 6 日（清明節假期，請 4 日放 9 日）
公眾假期：4 月 4 日（星期五）
請假日期：3 月 31 日 - 4 月 3 日（星期一至四）
● 4 月 12 - 20 日 或 4 月 17 - 26 日（復活節假期，請 4 日放 10 日）
公眾假期：4 月 18 - 21 日（星期五至一）
請假日期：4 月 14 - 17 日（星期一至四）或 4 月 22 - 25 日（星期二至五）
● 5 月 1 - 5 日（勞動節、佛誕假期，請 1 日放 5 日）
公眾假期：5 月 1 日（星期四）、5 月 5 日（星期一）
請假日期：5 月 2 日（星期五）
● 6 月 28 - 7 月 2 日（香港特別行政區成立紀念日假期，請 1 日放 4 日）
公眾假期：7 月 1 日（星期二）
請假日期：6 月 30 日（星期一）
● 10 月 1 - 7 日（國慶日、中秋節假期，請 3 日放 7 日）
公眾假期：10 月 1 日（星期三）、10 月 7 日（星期二）
請假日期：10 月 2 - 3 日（星期四至五）、10 月 6 日（星期一）
● 10 月 25 日 - 11 月 2 日（重陽節假期，請 4 日放 9 日）
公眾假期：10 月 29 日（星期三）
請假日期：10 月 27 - 28 日（星期一至二）、10 月 30 - 31 日（星期四至五）
● 12 月 20 - 28 日（聖誕節假期，請 3 日放 9 日）
公眾假期：12 月 25 - 26 日（星期四至五）
請假日期：12 月 22 - 24 日（星期一至三）
8大熱門泰國活動推介
1. 曼谷王權 Mahanakhon SkyWalk 觀景台門票
曼谷全新最高地標觀景台，78 樓戶外高空飽覽 360 度無死角的曼谷市景感受繁華都會魅力。必試挑戰玻璃天空步道欣賞浪漫日落或璀璨夜景，絕對是疫後旅行必到打卡點！
2. 曼谷昭披耶公主號遊船
超人氣遊船體驗，帶你飽覽鄭王廟、大皇宮等曼谷經典地標；同時提供豐盛自助晚餐，2 小時用餐時間大啖日式、泰式等世界佳餚美饌，可謂視覺與味覺雙重享受！
3. 曼谷水上市場一日遊：丹嫩莎朵水上市場＆美功鐵道市場＆安帕瓦水上市場
泰國自由行想輕鬆一次遊覽曼谷兩大超人氣水上市場？必買「曼谷水上市場一日遊」行程，配備專業執照導遊及空調巴士接送，還可以置身美功鐵道市場，看泰國標誌性的火車穿過熙攘市場的特殊奇景。
4. Oasis Spa 綠洲水療體驗（多間分店適用）
曼谷 Oasis Spa 綠洲水療體驗（素坤逸路31號分店）
Oasis Spa 是泰國 Spa 水療領導品牌，提供的不僅僅是按摩體驗，而是全方位身心靈淨化療癒服務！各間分店的環境寬敞豪華，讓顧客走進城市綠洲，洗滌身心靈積累的疲憊。提供傳承古法紓壓手技、精油 Spa、足部反射療法與皇家泰式臉部護理等各式專業服務。
5. Let's Relax 按摩體驗（多間分店適用）
曼谷 Let's Relax Spa 按摩體驗（Central World 購物中心）
曼谷 Let's Relax Spa 水療按摩體驗（Siam Square One 購物中心）
布吉島 Let's Relax Spa 按摩體驗（芭東二街店）
全泰國最物超所值的按摩水療中心之一，在泰國曼谷、布吉、清邁市中心有多間分店享受舒適的泰式按摩體驗，而且交通便利。在乾淨優雅的環境中體驗高品質的SPA服務，用最優惠的價格享受超值體驗。其中曼谷通羅分店，更設有溫泉區，在泰國都可以享受到奢華的日式溫泉體驗！
6. 清邁泰式料理烹飪課程
參加 Mama Noi 的烹飪課程，可以體驗在露天環境中製作美味的泰國美食。開始烹飪之前將參觀當地市場，甚至參觀有機農場/藥草園，之後可以選擇半天班煮三道菜或全天班煮五道菜。哥哥。
7. 蘇美島日出＆日落 SUP 立式划槳體驗
在蘇梅島划槳衝浪，可從專業講師學習站在董事會頂端的所有基礎知識。在寧靜的泰國灣上空升起或落下，欣賞五顏六色的太陽的壯麗景色，實為一大樂事。
8. 曼谷Copper Beyond 自助餐：The Sense Pinklao
曼谷 Copper Beyond 自助餐人氣首選，從泰國街頭經典小食到全球精選美食，不論烤肉、海鮮、以致純素食選擇，皆由米芝蓮星級團隊精心準備，任君品嘗。