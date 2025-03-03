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生活
2025-03-03 12:05:00

「Hea 遊泰國」慢活放鬆之旅 泰國獲近九成港人票選為首五位旅遊熱點 內附2025年請假攻略

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「Hea 遊泰國」慢活放鬆之旅 泰國獲近九成港人票選為首五位旅遊熱點 內附2025年請假攻略

「Hea 遊泰國」慢活放鬆之旅 泰國獲近九成港人票選為首五位旅遊熱點 內附2025年請假攻略

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香港人生活節奏急速，無論是工作或學習，偶爾都需要尋找喘息空間，放鬆身心。素來被譽為「度假天堂」的泰國，正好提供人們治癒心靈的理想環境。202412月，旅遊產品平台Klook 聯同泰國政府旅遊局（香港）再度策劃《香港人「泰」想飛問卷調查》，訪問 350 位港人，調查發現超過九成受訪者表示，未來 12 個月打算到訪泰國至少一次，接近一半人士指「喜愛到泰國 HEA 放鬆心靈」。

詳情

調查顯示逾一半人較常逗留泰國 4-5 渡假村酒店備受喜愛

調查發現，近六成（57.5%）受訪者表示，到泰國旅遊時，通常逗留 4-5 日；而近三成人（27.4%）更表示慣常逗留 6-7 日。至於住宿方面，超過七成半人（76.5%）偏好以服務周到、環境怡人的渡假村酒店，大幅領先其他選項如民宿（15%）、獨立屋（7.5%）及露營（0.9%）。

Klook

HEA 遊泰國 港人熱愛慢活 飲食購物按摩榮獲榜

調查發現，大多數人喜愛到泰國旅遊的原因，頭三位分別為「有很多不同美食」（51.3%）、「機票價格便宜」（48.7%）及「喜愛到泰國 HEA 放鬆心靈」（47.3%），佔全部受訪者近一半；亦有超過四成人（41.6%）表示「喜愛正宗泰式按摩」。而各式各樣的精彩活動，自然是重要一環，首五位最受歡迎的活動依次為：品嘗美食（80.5%）、享受泰式按摩（68.1%）、購物（57.1%）、逛夜市 / 市集（54%）及 HEA 享受人生、放鬆心情（53.1%），由此可見港人渴求慢活放鬆的旅遊體驗。

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Klook

泰國位居港人熱門旅遊景點首五位 超過九成人計劃今年到訪至少一次

調查發現，接近九成人（93%）表示泰國位居其選擇外遊地點的首五位。超過九成人（94%）預計，未來 12 個月將到訪泰國至少一次，其中約四成人（40.2%）更計劃遊覽泰國超過一次。提及港人熱愛的泰國城市，曼谷（40.3%）繼續位居榜首，其後分別為清邁（18.6%）、蘇梅島 / 龜島（12.2%）、布吉（11.9%）及芭堤雅（5.3%）。

從上述調查可見，泰國對於追求慢活、放鬆旅遊體驗的港人來說，依舊魅力不減。不論喜歡陽光與海灘、正宗泰式按摩、或者熱愛購物的人們，總會找到泰國獨特的吸引之處！

Klook

2025 年請假攻略 Hea 遊泰國

泰國四季如春，因此全年都適合遊客到訪。對精明的香港人來說，如想了解怎樣善用 2025 年的公眾假期，必睇以下請假攻略，盡情 Hea 遊泰國！

    3 29 - 4 6 日（清明節假期，請 4 日放 9 日）

公眾假期：4 4 日（星期五）

請假日期：3 31 - 4 3 日（星期一至四）

    4 12 - 20 4 17 - 26 日（復活節假期，請 4 日放 10 日）

公眾假期：4 18 - 21 日（星期五至一）

請假日期：4 14 - 17 日（星期一至四）或 4 22 - 25 日（星期二至五）

    5 1 - 5 日（勞動節、佛誕假期，請 1 日放 5 日）

公眾假期：5 1 日（星期四）、5 5 日（星期一）

請假日期：5 2 日（星期五）

    6 28 - 7 2 日（香港特別行政區成立紀念日假期，請 1 日放 4 日）

公眾假期：7 1 日（星期二）

請假日期：6 30 日（星期一）

    10 1 - 7 日（國慶日、中秋節假期，請 3 日放 7 日）

公眾假期：10 1 日（星期三）、10 7 日（星期二）

請假日期：10 2 - 3 日（星期四至五）、10 6 日（星期一）

    10 25 - 11 2 日（重陽節假期，請 4 日放 9 日）

公眾假期：10 29 日（星期三）

請假日期：10 27 - 28 日（星期一至二）、10 30 - 31 日（星期四至五）

    12 20 - 28 日（聖誕節假期，請 3 日放 9 日）

公眾假期：12 25 - 26 日（星期四至五）

請假日期：12 22 - 24 日（星期一至三）

8大熱門泰國活動推介

1. 曼谷王權 Mahanakhon SkyWalk 觀景台門票

曼谷全新最高地標觀景台，78 樓戶外高空飽覽 360 度無死角的曼谷市景感受繁華都會魅力。必試挑戰玻璃天空步道欣賞浪漫日落或璀璨夜景，絕對是疫後旅行必到打卡點！

2. 曼谷昭披耶公主號遊船

超人氣遊船體驗，帶你飽覽鄭王廟、大皇宮等曼谷經典地標；同時提供豐盛自助晚餐，2 小時用餐時間大啖日式、泰式等世界佳餚美饌，可謂視覺與味覺雙重享受！

3. 曼谷水上市場一日遊：丹嫩莎朵水上市場＆美功鐵道市場＆安帕瓦水上市場

泰國自由行想輕鬆一次遊覽曼谷兩大超人氣水上市場？必買「曼谷水上市場一日遊」行程，配備專業執照導遊及空調巴士接送，還可以置身美功鐵道市場，看泰國標誌性的火車穿過熙攘市場的特殊奇景。

4. Oasis Spa 綠洲水療體驗（多間分店適用）

曼谷 Oasis Spa 綠洲水療體驗（素坤逸路31號分店）

布吉 Oasis Spa 綠洲水療按摩體驗

清邁Oasis Spa 綠洲水療精選套餐

Oasis Spa 是泰國 Spa 水療領導品牌，提供的不僅僅是按摩體驗，而是全方位身心靈淨化療癒服務！各間分店的環境寬敞豪華，讓顧客走進城市綠洲，洗滌身心靈積累的疲憊。提供傳承古法紓壓手技、精油 Spa、足部反射療法與皇家泰式臉部護理等各式專業服務。

5. Let's Relax 按摩體驗（多間分店適用）

曼谷 Let's Relax Spa 按摩體驗（Central World 購物中心）

曼谷 Let's Relax Spa 水療按摩體驗（Siam Square One 購物中心）

布吉島 Let's Relax Spa 按摩體驗（芭東二街店）

清邁 Let's Relax 按摩水療體驗

曼谷 Let's Relax 溫泉按摩體驗（通羅分店）

全泰國最物超所值的按摩水療中心之一，在泰國曼谷、布吉、清邁市中心有多間分店享受舒適的泰式按摩體驗，而且交通便利。在乾淨優雅的環境中體驗高品質的SPA服務，用最優惠的價格享受超值體驗。其中曼谷通羅分店，更設有溫泉區，在泰國都可以享受到奢華的日式溫泉體驗！

6. 清邁泰式料理烹飪課程

參加 Mama Noi 的烹飪課程，可以體驗在露天環境中製作美味的泰國美食。開始烹飪之前將參觀當地市場，甚至參觀有機農場/藥草園，之後可以選擇半天班煮三道菜或全天班煮五道菜。哥哥。

7. 蘇美島日出＆日落 SUP 立式划槳體驗

在蘇梅島划槳衝浪，可從專業講師學習站在董事會頂端的所有基礎知識。在寧靜的泰國灣上空升起或落下，欣賞五顏六色的太陽的壯麗景色，實為一大樂事。

8.  曼谷Copper Beyond 自助餐：The Sense Pinklao

曼谷 Copper Beyond 自助餐人氣首選，從泰國街頭經典小食到全球精選美食，不論烤肉、海鮮、以致純素食選擇，皆由米芝蓮星級團隊精心準備，任君品嘗。

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