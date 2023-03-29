Red Bull x Desk-one Study Station 為全城考生加油添翼！

踏入4月又是全城學子為準備考試、趕project而努力的日子。為了幫同學仔打氣添翼，Red Bull特別為各位準備了「Red Bull x Desk-one Study Station」，讓大家可以到位於銅鑼灣、旺角及觀塘Desk-one的「Red Bull x Desk-one Study Station」免費溫書「加油」。有Red Bull為你保充能量，保證越溫越入腦！

Red Bull x Desk-one 為考生提供温習地方

香港寸金尺土，想找地方靜靜溫習一點都不容易。想溫書集中又舒服？Red Bull與Desk-one合作，在4月3日至5月3日期間，於銅鑼灣、旺角及觀塘的Desk-one特別開設了「Red Bull x Desk-one Study Station」，免費為各位同學們提供温習的地方，還有Red Bull能量飲料提供，讓你温習期間充滿能量。由即日起只要在https://forms.gle/GLeGV13jsw86rTKaA登記，並選擇屬意地區的「Red Bull x Desk-one Study Station」，取得Whatsapp確認短訊，屆時便可憑學生證及Whatsapp確認短訊使用「Red Bull x Desk-one Study Station」靜靜地溫書，成功報名的同學更可每人獲得一份手提電腦袋，名額400位，先到先得。而6月22日，Red Bull更會在Sound Department舉辦試後慶祝派對，憑「Red Bull x Desk-one Study Station」Whatsapp確認短訊可獲免費飲品。