Staycation│仲夏狂歡住宿體驗 @荃灣西如心酒店 免費玩新世紀福音戰士實境虛擬賽車

動漫節後為延續動漫氣氛，召集所有動漫迷玩鬥車！

如心廣場聯乘日本EVANGELION RACING與本地「實景虛擬」模型汽車比賽平台Formula Square，舉辦「如心廣場 X EVA RACING車手競速大賽」。

入住如心酒店即可免費玩 EVA RACING

由即日至8月27日預訂仲夏狂歡住宿體驗即可入住位於酒店高座的豪華海景客房一晚，並可免費參與「如心廣場 X EVA RACING車手競速大賽」，一嘗極速飆車的快感。全新仲夏狂歡住宿體驗只需港幣 $1,276 起，尊享禮遇包括住宿一晚、賽車體驗証一張及享用Café Circles 早餐三位用。

最快時速參賽者可贏取 $12,000 電競商品

車手除了可置身於體感駕駛席模擬親身駕駛，更可以同步控制遙控車於城市賽道風馳電掣，感受嶄新賽車體驗。最快時速記錄的參賽者可贏取總值超過HK$12,000 的ASUS ROG X EVANGELION聯名限定版電競商品，包括 27” 電腦顯示屏、耳機、滑鼠及滑鼠墊。現場亦會展出一系列會場限定角色與機體模型，不容錯過「EVA初號機決戰場」打卡點，以及「EVA RACING期間限定店」，為大家搜羅超過80款獨家發售及會場限定商品。