熱門搜尋:
C觀點 MIRROR演唱會意外 動漫節2022 消暑 NOVO LAND 授勳2022 消委會 故宮文化博物館 姜濤 周顯
返回
生活
2022-08-02 21:35:31

Staycation│仲夏狂歡住宿體驗 @荃灣西如心酒店 免費玩新世紀福音戰士實境虛擬賽車

分享：
荃灣西如心酒店仲夏狂歡住宿體驗

荃灣西如心酒店仲夏狂歡住宿體驗

動漫節後為延續動漫氣氛，召集所有動漫迷玩鬥車！

如心廣場聯乘日本EVANGELION RACING與本地「實景虛擬」模型汽車比賽平台Formula Square，舉辦「如心廣場 X EVA RACING車手競速大賽」。

入住如心酒店即可免費玩EVA RACING

由即日827預訂仲夏狂歡住宿體驗即可入住位於酒店高座的豪華海景客房一晚，並可免費參與「如心廣場 X EVA RACING車手競速大賽」，一嘗極速飆車的快感。全新仲夏狂歡住宿體驗只需港幣 $1,276 起，尊享禮遇包括住宿一晚、賽車體驗証一張及享用Café Circles 早餐三位用。

 

最快時速參賽者可贏取$12,000電競商品

車手除了可置身於體感駕駛席模擬親身駕駛，更可以同步控制遙控車於城市賽道風馳電掣，感受嶄新賽車體驗。最快時速記錄的參賽者可贏取總值超過HK$12,000 ASUS ROG X EVANGELION聯名限定版電競商品，包括 27” 電腦顯示屏、耳機、滑鼠及滑鼠墊。現場亦會展出一系列會場限定角色與機體模型，不容錯過「EVA初號機決戰場」打卡點，以及「EVA RACING期間限定店」，為大家搜羅超過80款獨家發售及會場限定商品。

 

荃灣西如心酒店(高座)豪華海景客房 酒店游泳池 如心廣場_x_eva_racing賽車體驗‧始動 荃灣西如心酒店Cafe Circles早餐套餐

荃灣西如心酒店仲夏狂歡住宿體驗$1,276

包括：

入住豪華客房一晚（免費升級至豪華海景客房）

「如心廣場 X EVA RACING車手競速大賽」體驗証一張

 享用Café Circles早餐（三位用）

 免費使用健身中心及泳池  

 https://bit.ly/stayanddrivestaycation

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受