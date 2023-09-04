《Street Man Fighter》天才Krump舞者盧太鉉 11月來港舉行首個fans meeting

作為《Street Man Fighter》最受矚目舞者，盧太鉉以實力贏得觀眾喜愛。

韓國舞者盧太鉉，將在香港舉行他的首個個人fans見面會《2023 ROH TAE HYUN FANMEETING [10.15 MHz] IN HONG KONG》。被譽為新世代Krump天才的盧太鉉，以精湛舞技而聞名，曾以韓團HOTSHOT和JBJ的成員身份出道，並在香港參加商場活動和舉行粉絲見面會。

MBITIOUS 成員身入再出道

去年盧太鉉參加舞蹈選秀節目《Be Mbitious》，和男子街舞競賽節目《Street Man Fighter》，再次展現出超強舞蹈實力，吸引了大眾的關注，因此去年年底，他以MBITIOUS的成員身份再次出道。

雖然盧太鉉過往曾以組合的名義訪港，但這次是他首次以個人名義在香港舉行fans見面會，盧太鉉承諾將有驚喜演出，並準備了豐富的購票福利，包括1:1合照、團體合照、簽名會和簽名海報。