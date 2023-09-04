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2023-09-04 17:09:35

《Street Man Fighter》天才Krump舞者盧太鉉 11月來港舉行首個fans meeting

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作為《Street Man Fighter》最受矚目舞者，盧太鉉以實力贏得觀眾喜愛。

韓國舞者盧太鉉，將在香港舉行他的首個個人fans見面會《2023 ROH TAE HYUN FANMEETING [10.15 MHz] IN HONG KONG》。被譽為新世代Krump天才的盧太鉉，以精湛舞技而聞名，曾以韓團HOTSHOTJBJ的成員身份出道，並在香港參加商場活動和舉行粉絲見面會。

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去年年底盧太鉉以MBITIOUS成員身份再次出道。

MBITIOUS成員身入再出道

去年盧太鉉參加舞蹈選秀節目《Be Mbitious》，和男子街舞競賽節目《Street Man Fighter》，再次展現出超強舞蹈實力，吸引了大眾的關注，因此去年年底，他以MBITIOUS的成員身份再次出道。

雖然盧太鉉過往曾以組合的名義訪港，但這次是他首次以個人名義在香港舉行fans見面會，盧太鉉承諾將有驚喜演出，並準備了豐富的購票福利，包括1:1合照、團體合照、簽名會和簽名海報。

 

 

 

盧太鉉在《Street Man Fighter》大跳Krump舞步，擊敗韓國hip hop舞者。

 

 

演出後擊掌環節 香港場限定照片福利

所有購票觀眾還可以參與演出後的擊掌環節，並獲得香港場限定的小卡一套。fans們絕對不要錯過這些誠意滿滿的福利，以及近距離感受盧太鉉舞台魅力的絕佳機會。

 

 

 

 

2023 ROH TAE HYUN FANMEETING [10.15 MHz] IN HONG KONG》詳情：

日期：115(晚上7)

地址：九龍灣國際展貿中心Music Zone @ E-Max

票價：$1,399$1,299$799(全場企位)911日公開發售

查詢及購票：www.cityline.com

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《2023 ROH TAE HYUN FANMEETING [10.15 MHz] IN HONG KONG》海報。

盧太鉉圖輯：

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盧太鉉 2023 ROH TAE HYUN FANMEETING [10.15 MHz] IN HONG KONG
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