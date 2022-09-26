0+3｜秋天賞楓好時機 10大精選賞楓團合集 日本、韓國、加拿大都有！【內附購票詳情+優惠碼】

香港政府剛剛宣布0+3開關條件，香港人終於可以出遊！適逢秋季是欣賞楓葉的好季節，以下為大家整理10大賞楓團，日本、韓國、加拿大都有。 由即日至10月31日，於KKday以富邦銀行信用卡預訂本地及海外吃喝玩樂旅遊產品單一簽賬滿HK$800，輸入優惠碼「KKDAYFB80」，即時扣減HK$80。單一簽賬滿HK$1,500，輸入優惠碼「KKDAYFB300」，即時扣減HK$300。預訂之產品需於2022年11月30日或之前出發或享用。

韓國｜ 雉岳山國立公園賞楓一日遊 搭乘專車由當地中文導遊帶你探索韓國秋季的自然景觀，包括雉岳山國立公園、龜龍寺、驪州Premium Outlets或原州小金山懸索吊橋、步步驚心橋。前往韓國賞楓勝地——雉岳山國立公園，一睹漫山遍野的楓林。前往古色古香的龜龍寺，欣賞掛滿五彩燈龍的大雄殿。走訪超人氣韓綜《無限挑戰》取景地——鹽山鐵索橋。另外更可以到驪州Premium Outlets購物，共有約140家不同品牌進駐，隨處可見高達25% - 65%的商品優惠折扣。 雉岳山國立公園＆龜龍寺 + 驪州 Premium Outlets 一日遊 KKday優惠: HK$535/位

KKday優惠: (包車)HK$738/位 (4 人以上) 原州小金山懸索吊橋 & 步步驚心橋＆天空步道 + 驪州 Premium Outlets 一日遊 KKday優惠: HK$582/位

KKday優惠: (包車)HK$785/位(4 人以上)

韓國｜ 內藏山國立公園追楓一日遊 內藏山國立公園位於全羅北道，每逢秋天，滿山紅葉染上天際。行程將會到訪楓葉隧道與道德瀑布、金仙瀑布形成的醉人風景，還有內藏寺、白羊寺等歷史悠久的古寺，另外還包括全琫準將軍被拘捕前最後行經的笠巖山城。全程提供中、英領隊隨行服務，不用擔心語言問題。 KKday 優惠 : HK$362/ 位

韓國｜ 巨濟島風之丘、外島、巨濟鳴禪城一日遊 參與韓國巨濟島一日游，從釜山乘搭專車前往全國第二大島嶼——巨濟島，臨知名韓劇《夏娃的花園》、《旋轉木馬》熱門的拍攝景點—「風之丘」，一睹巨型優美的荷蘭風車，飽覽壯觀的無敵海景；另可乘坐郵輪走訪景色優美的外島，一探海上觀光農園，漫步於綿延不盡的園林中，欣賞逾3,000種稀有珍貴的植物，無論大人、小孩都能盡情玩樂，享受美好時光！ KKday 優惠 : HK$473/ 位

韓國｜ 釜山、大邱、慶州，慶尚道景點神秘紅葉一日遊 除了首爾之外，亦有由釜山出發的一日團。分為釜山、大邱、慶州，慶尚道4個地區，一次過遊覽多個賞楓最佳景點，如梵魚寺、月光水邊公園、慶州普門觀光園區等。全程提供中、英領隊隨行服務，不用擔心語言問題。 KKday 優惠 : HK$329/ 位

日本｜ 東京秘境富士山一日遊 來到東京一定要到訪富士山！行程將遊覽河口湖、富岳風穴、鳴沢冰穴、忍野八海！其中河口湖為富士五湖之一，可在此盡情欣賞富士山風光。而河口湖大石公園九月下旬起，公園內的掃帚草開始轉變成鮮紅色，遠方的富士山相映，構成一幅美麗秋景，可謂是日本的經典象徵，千萬別錯過。 KKday 優惠 : ( 成人 )HK$546/ 位， ( 兒童 6-11 歲 )HK$518/ 位 集合地點及時間：08:20銀座Tokyu Plaza一樓，地鐵銀座站C2 / C3出口步行 1分鐘

行程長度：約10小時

回程資訊：銀座

最早出發日期：2022年9月27日

日本｜ 渡良瀬溪谷鐵道・高津戶峽・草木大壩・足利花卉公園燈光秀 乘坐渡良瀨溪谷鐵道，欣賞車窗外溪谷滿的山紅葉，途中更會經過被山谷紅葉映照的高津戶峽，十分推薦在楓紅的圍繞下在高津戶峽散步！ 最後會抵達足利花卉公園欣賞 ｢光之庭園｣ 燈光秀，94000平方公尺的園內裝飾了由 450多萬顆燈泡組成的燈光秀，連續三年榮獲了日本全國第一的殊榮，受到高度評價。 KKday 優惠: (成人)HK$634/位，(兒童 3-11 歲)HK$617/位 集合地點及時間：08:35新宿西口新宿 Center Building 前

行程長度：約11小時

回程資訊：新宿

最早出發日期：2022年11月8日

日本｜ 輕井澤一日遊 行程由新宿出發，將會到訪白系瀑布、星野榆樹小鎮、石之教會、高原教會、舊輕井澤銀座街道等不同景點。其中雲場池又被當地人稱作天鵝湖，是湖面隨著界節的變化呈現出不同樣貌的自然美景。秋季湖面被楓葉渲染極為燦爛的紅葉美景，絕對是賞楓兼打卡好去處！途中亦會經過星野溫泉蜻蜓之湯，大家可自由加購，一邊欣賞壯麗的景色、一邊享受沈浸在山腳下的露天浴池中。更可到舊輕井澤銀座街道購買特色伴手禮，必買SAWAYA有名的無添加、低糖度的手工果醬及1950年開店的「白樺堂」的杏仁及核桃甜點。 一日遊分為A、B、C 3個不同行程，大家可以按照自己的喜好選擇適合自己的行程及景點。 白系瀑布・星野榆樹小鎮〜石之教會〜高原教會・舊輕井澤銀座街道 KKday 優惠: HK$491/位 白系瀑布・榆樹街小鎮〜軽井沢高原教会〜石之教會・輕井澤 OUTLET KKday 優惠: HK$546/位 採草莓吃到飽・石之教堂・榆樹小鎮・雲場池 KKday 優惠: HK$546/位

加拿大｜ 多倫多五日遊（尼加拉瀑布&魁北克，紐約出發） 旅行團由紐約出發，前進加拿大多倫多及魁北克欣賞最美楓葉。五日行程包括遊覽沃特金斯峽谷州立公園、尼加拉瀑布、雷普利水族館、蒙特婁聖母聖殿、魁北克城堡、蒙莫朗西瀑布，更會前往省議會及翠湖山莊賞楓，及坐上加境觀瀑船欣賞瀑布。期間會入住：Holiday Inn Express Oshawa Downtown及Sandman Hotel Montreal-Longueuil 或 同級飯店。 KKday 優惠: (1人入住)HK$8,038/位

KKday 優惠: (2人入住)HK$6,468/位

KKday 優惠: (3人入住)HK$6,076/位

KKday 優惠: (4人入住)HK$5,683/位 回程資訊：紐約 最早出發日期：2022年9月26日

加拿大｜ 尼加拉瀑布遊船體驗 由加拿大知名遊船公司Hornblower cruise為您駕馭，安全有保障。此行程除了可欣賞大峽谷、美國瀑布、新娘面纱瀑布三大景點之外，還能在船長的駕駛下，駛進馬蹄瀑布的中心位置，被雷鳴般的水聲、繚繞的霧氣、以及氣勢非凡的水流給震撼到。 KKday 優惠: (成人)HK$204/位，(兒童3-12歲)HK$139/位 兌換地點：Niagara City Cruises Main Ticket Plaza（地址：5920 Niagara Pkwy, NiagaraFalls, ON L2E 6X8, Canada） 最早出發日期：2022年9月25日