0+3｜Trip.com 一連五日「消費券每日狂賞」酒店機票優惠 大阪機票$2,591起

第二階段第2期的政府消費券即將於10月1日發放，乘接最新「0+3」放寬檢疫安排，同時支持本地經濟，Trip.com 特別推出「消費券每日狂賞」活動，由9月29日早上10時至10月3日晚上11時59分（本周四至下周一）進行，推出酒店、本地玩樂限量優惠，更會每晚放送本地、海外酒店適用的$999優惠代碼，讓大家以更抵價錢訂酒店。

本地 酒店套票 9 月 29 日早上 10 時開賣

17間人氣酒店套票將於9月29日早上10時開賣，包括以$1,176入住香港迪士尼樂園酒店，以$2,310入住港島香格里拉豪華山景大床房（連雙人早餐及$1,000餐飲消費額），以及以$1,388入住馬哥孛羅香港酒店高級客房（連早餐、房內海陸晚餐套餐及白酒）等。

9月29日至10月3日每晚10時起，用戶可於活動頁面競搶限量酒店優惠代碼，滿$1,000減$999及滿$1,000減$199（共276張）。此外，10月1日消費券發放當天零時零分將再度加碼，同樣派發$999及$199 優惠代碼。名額有限，先訂先得。