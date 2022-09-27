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2022-09-27 18:00:00

0+3｜Trip.com 一連五日「消費券每日狂賞」酒店機票優惠 大阪機票$2,591起

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0+3｜Trip.com 一連五日「消費券每日狂賞」酒店機票優惠 大阪機票$2,591起

0+3｜Trip.com 一連五日「消費券每日狂賞」酒店機票優惠 大阪機票$2,591起

第二階段第2期的政府消費券即將於101日發放，乘接最新「0+3」放寬檢疫安排，同時支持本地經濟，Trip.com 特別推出「消費券每日狂賞」活動，由929日早上10時至103日晚上1159分（本周四至下周一）進行，推出酒店、本地玩樂限量優惠，更會每晚放送本地、海外酒店適用的$999優惠代碼，讓大家以更抵價錢訂酒店。

本地酒店套票929日早上10時開賣

17間人氣酒店套票將於929日早上10時開賣，包括以$1,176入住香港迪士尼樂園酒店，以$2,310入住港島香格里拉豪華山景大床房（連雙人早餐及$1,000餐飲消費額），以及以$1,388入住馬哥孛羅香港酒店高級客房（連早餐、房內海陸晚餐套餐及白酒）等。

929日至103日每晚10時起，用戶可於活動頁面競搶限量酒店優惠代碼，滿$1,000$999及滿$1,000$199（共276張）。此外，101日消費券發放當天零時零分將再度加碼，同樣派發$999$199 優惠代碼。名額有限，先訂先得。

本地精選酒店優惠：

酒店

優惠詳情

限時優惠

（港幣）

使用 HK$999

優惠代碼後價格

（港幣）

香港迪士尼樂園酒店

標準客房限時優惠

1,176

177

迪士尼探索家度假酒店

限時優惠

1,048

49

九龍香格里拉大酒店

豪華大床房＋HK$1,000 餐飲消費額＋早餐

2,310

1,311

港岛香格里拉

豪華山景大床房＋HK$1,000 餐飲消費額＋雙人早餐

3,080

2,081

香港帝苑酒店

高級套房＋Crown Club 早餐或雅苑座自助早餐＋下午茶、雞尾酒＋開胃小吃＋歡迎水果

1,778

779

雅格酒店

城景特大雙人床客房＋自助早餐

1,148

149

人氣玩樂門票優惠：

門票

優惠

官方售價

（港幣）

推廣價

（港幣）

香港迪士尼樂園

獨家預售 72折優惠套票 
門票 頭箍 (價值HK$169或以上) - 成人

808

579

獨家預售 72折優惠套票 
門票送頭箍 (價值HK$169或以上) - 小童

644

442

Häagen-Dazs 外賣雙球雪糕電子禮券

【買一送一優惠 HK$69 即可享兩客雙球雪糕

138

69

東方之珠維港遊觀光遊船 (包括小食及飲品)

獨家4折優惠船票 - 寫意午後 維港遊 A

220

88

獨家4折優惠船票 - 迷醉黃昏 維港遊

230

92

獨家4折優惠船票 - 幻彩詠香江 維港遊

300

120

外遊熱點酒店及機票優惠

此外，本港入境措施放寬至「0+3」安排，港人外遊意慾大增，是次活動Trip.com 特選多個旅遊熱點的酒店及機票優惠，目的地包括日本、泰國、韓國等，大阪及東京機票分別由$2,591$2,593起，台北機票更低至$2,365，至於首爾機票就由$3,303起。

詳情：https://hk.trip.com/sale/w/2348/wss-dailydeals.html?promo_referer=11_2348_1

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