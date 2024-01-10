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生活
2024-01-10 12:00:00

1月唇妝｜2024春季唇膏 啞緻/絲絨質感 舒適柔滑易推 (持續更新)

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1月唇妝｜2024春季唇膏 啞緻/絲絨質感 舒適柔滑易推 (持續更新)

1月唇妝｜2024春季唇膏 啞緻/絲絨質感 舒適柔滑易推 (持續更新)

聖誕節及除夕剛剛過去，踏入2024，大家都開始準備過農曆新年及情人節！以下為大家介紹一系列新唇膏，讓大家以精神好氣息過年，利是都𢭃多幾封！

2024春季唇膏推介｜YSL 絕色時尚啞緻唇膏

YSL Beauty的標誌性唇膏——絕色時尚啞緻唇膏THE SLIM CLASSIC 絕色輕霧唇膏THE SLIM VELVET RADICAL ，推出全新年度色調：MATTES ON FIRE烈焰啞緻。系列以火焰作為創作靈感，打造6款灼熱色調。品牌再度邀請合作無間的Ian(陳卓賢)，率先揭開情人節序幕，為新色調絕色時尚啞緻唇膏 LIBRE 香水等情人節禮遇，拍攝全新一輯宣傳照。

2024春季唇膏推介｜YSL 絕色時尚啞緻唇膏 及 絕色輕霧唇膏 2024春季唇膏推介｜YSL 絕色時尚啞緻唇膏 及 絕色輕霧唇膏 2024春季唇膏推介｜YSL 絕色時尚啞緻唇膏 及 絕色輕霧唇膏 2024春季唇膏推介｜YSL 絕色時尚啞緻唇膏 及 絕色輕霧唇膏 Ian(陳卓賢)在赤紅如火的佈景及具絲絨妝效的絶色輕霧唇膏N° 320映襯下，氣息依然紅潤，狀態極佳。 Ian(陳卓賢)在赤紅如火的佈景及具絲絨妝效的絶色輕霧唇膏N° 320映襯下，氣息依然紅潤，狀態極佳。 Ian(陳卓賢)在赤紅如火的佈景及具絲絨妝效的絶色輕霧唇膏N° 320映襯下，氣息依然紅潤，狀態極佳。 Ian(陳卓賢)率先揭開情人節序幕，為LIBRE 香水等情人節禮遇，拍攝全新一輯宣傳照。 Ian(陳卓賢)率先揭開情人節序幕，為LIBRE 香水等情人節禮遇，拍攝全新一輯宣傳照。 Ian(陳卓賢)率先揭開情人節序幕，為LIBRE 香水等情人節禮遇，拍攝全新一輯宣傳照。 Ian(陳卓賢)率先揭開情人節序幕，為LIBRE 香水等情人節禮遇，拍攝全新一輯宣傳照。

絕色時尚啞緻唇膏THE SLIM CLASSIC，靈感源自Monsieur Saint Laurent親自創造的皮革手袋及飾品。標誌性的輕盈滑貼配方蘊含滋潤成分，為雙唇提供一整天無重舒適。加上不透明填充劑和防光粉末，為雙唇披上濃郁絢爛的色調，賦予雙唇飽滿豐盈的啞緻唇妝。唇膏以皮革的啞緻度迎來火紅和亮橙色調。

N°2024 炭焙紅茶：摻雜炙熱紅色的亮橙。

N°37 西柚紅茶：讓人感受激情的溫暖紅色。

N°38 玫瑰冰茶：激發內心火熱的橙紅色。

2024春季唇膏推介｜絕色時尚啞緻唇膏THE SLIM CLASSIC $390 2024春季唇膏推介｜YSL 絕色時尚啞緻唇膏 及 絕色輕霧唇膏

半啞緻質地的絕色輕霧唇膏THE SLIM VELVET RADICAL，配方蘊含高達67%的滋潤呵護成分，包括Ourika社區花園的玫瑰天竺葵油，賦予雙唇奶油般的舒適感和空氣般的無重感。3款全新灼熱裸棕色，呈現高張力的色彩。

N°319 冷萃咖啡：帶一絲啞光棕色的裸肌粉調。

N°320 炭焙烏龍：溫暖的啞亮棕色，給刺激的慾望。

N°321 南瓜拿鐵：棕紅色，感受熾灼的滋味。

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2024春季唇膏推介｜絕色輕霧唇膏THE SLIM VELVET RADICAL $390

2024春季唇膏推介｜絕色輕霧唇膏THE SLIM VELVET RADICAL $390

2024春季唇膏推介｜NARS Powermatte玩魅啞緻唇膏筆 $260

NARS全新Powermatte玩魅啞緻唇膏筆，採用霜狀轉化啞緻質感，能輕易順滑勾勒，塗抹出色啞緻美唇。加上革命性抗沾染配方，雙唇脫色，鎖色持久，賦予雙唇濃郁色澤及舒適妝效。唇膏筆共有10種色調選擇，包括楓葉紅棕色、暖栗玫瑰色及橙紅色等。筆狀設計，可配合筆刨使用，精準勾勒唇妝。

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2024春季唇膏推介｜MAKE UP FOR EVER 絲絨裸感唇膏

品牌的ROUGE ARTIST系列，推出全新絲絨質地——絲絨裸感唇膏，輕柔啞緻絲絨妝感同時舒適貼服。唇膏加入透明質酸及氣墊彈性聚合物，為雙唇注入水分，提供持久保濕效果，同時令唇膏質感柔滑輕盈，貼服自然。7款專業調配的裸感唇色，有助提升不同的膚色及肌底色調。輕易以TONE-ON-TONE襯出自然裸妝感。

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2024春季唇膏推介｜MAKE UP FOR EVER 絲絨裸感唇膏  $220 2024春季唇膏推介｜MAKE UP FOR EVER 絲絨裸感唇膏  $220 2024春季唇膏推介｜MAKE UP FOR EVER 絲絨裸感唇膏  $220
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