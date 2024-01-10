1月唇妝｜2024春季唇膏 啞緻/絲絨質感 舒適柔滑易推 (持續更新)

聖誕節及除夕剛剛過去，踏入2024，大家都開始準備過農曆新年及情人節！以下為大家介紹一系列新唇膏，讓大家以精神好氣息過年，利是都𢭃多幾封！ 2024 春季唇膏推介｜ YSL 絕色時尚啞緻唇膏 YSL Beauty的標誌性唇膏——絕色時尚啞緻唇膏THE SLIM CLASSIC 及 絕色輕霧唇膏THE SLIM VELVET RADICAL ，推出全新年度色調：MATTES ON FIRE烈焰啞緻。系列以火焰作為創作靈感，打造6款灼熱色調。品牌再度邀請合作無間的Ian(陳卓賢)，率先揭開情人節序幕，為新色調絕色時尚啞緻唇膏 及LIBRE 香水等情人節禮遇，拍攝全新一輯宣傳照。

絕色時尚啞緻唇膏THE SLIM CLASSIC，靈感源自Monsieur Saint Laurent親自創造的皮革手袋及飾品。標誌性的輕盈滑貼配方蘊含滋潤成分，為雙唇提供一整天無重舒適。加上不透明填充劑和防光粉末，為雙唇披上濃郁絢爛的色調，賦予雙唇飽滿豐盈的啞緻唇妝。唇膏以皮革的啞緻度迎來火紅和亮橙色調。 N°2024 炭焙紅茶：摻雜炙熱紅色的亮橙。 N°37 西柚紅茶：讓人感受激情的溫暖紅色。 N°38 玫瑰冰茶：激發內心火熱的橙紅色。

半啞緻質地的絕色輕霧唇膏THE SLIM VELVET RADICAL，配方蘊含高達67%的滋潤呵護成分，包括Ourika社區花園的玫瑰天竺葵油，賦予雙唇奶油般的舒適感和空氣般的無重感。3款全新灼熱裸棕色，呈現高張力的色彩。 N°319 冷萃咖啡：帶一絲啞光棕色的裸肌粉調。 N°320 炭焙烏龍：溫暖的啞亮棕色，給刺激的慾望。 N°321 南瓜拿鐵：棕紅色，感受熾灼的滋味。

2024春季唇膏推介｜絕色輕霧唇膏THE SLIM VELVET RADICAL $390

2024 春季唇膏推介｜ NARS Powermatte 玩魅啞緻唇膏筆 $260 NARS全新Powermatte玩魅啞緻唇膏筆，採用霜狀轉化啞緻質感，能輕易順滑勾勒，塗抹出色啞緻美唇。加上革命性抗沾染配方，雙唇脫色，鎖色持久，賦予雙唇濃郁色澤及舒適妝效。唇膏筆共有10種色調選擇，包括楓葉紅棕色、暖栗玫瑰色及橙紅色等。筆狀設計，可配合筆刨使用，精準勾勒唇妝。