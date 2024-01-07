1月美妝｜Dior beauty糖果色香水膏 千鳥格精緻包裝/兩款經典明亮香氣

踏入新一年， Dior 隨即有新品，為兩款經共香水推出固體香水膏，色彩斑斕、呈半透明的香薰膏質感柔軟，加上千鳥格的精緻包裝，讓女生可以隨時隨地補香。 這款香薰膏的靈感，來自 Dior 先生於外地展示其高級訂製服裝的迷你展覽套裝，裙裝、手袋及鞋履精心打造成一模一樣的迷你樣版，連細節都一絲不苟地完美呈現，盡顯時尚氣息。 Mini Miss 香薰膏取其巧思，將兩款品牌經典之作： Miss Dior 香薰和 Miss Dior Blooming Bouquet 淡香薰，從包裝設計到香氣，顛覆成香薰膏的傳統面貌。

標誌性千鳥格圖騰包裝 香薰膏盛載於充滿優雅氣質的可補充外殼，綴上品牌標誌性的提花千鳥格圖騰，Miss Dior香薰以珍珠灰色呈現；Miss Dior Blooming Bouquet淡香薰則採用柔和的粉紅色。

透明香薰膏配方高濃度且不含酒精，蘊含玫瑰蠟和精油，散發天然清新氣息，確保輕盈、舒適及水潤的塗抹觸感，不油不膩，一抹順滑推開，讓肌膚感覺柔軟細膩。以純天然的有機色素巧妙地為香薰膏增添色彩，帶來明亮橙粉紅色的Miss Dior香薰，以及迷人淡藍粉色的Miss Dior Blooming Bouquet淡香薰，糖果色調亦不會在肌膚或衣服留下顏色。