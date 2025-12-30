1月自助餐懶人包｜酒店自助餐最平$208起 低至51折/買二送二/生日優惠（持續更新）

1月自助餐懶人包｜酒店自助餐最平$208起 低至51折/買二送二/生日優惠

新一年當然要食好啲！全港多間酒店自助餐在1月份都將推出全新主題自助餐，除了有大家最愛的海鮮凍盤、即開生蠔外，更齊集環球美食，非常適合一家人聚餐。想了解一月份各大酒店自助餐主題？下文即睇詳情！

由2026年1月2日起至3月31日，香港喜來登酒店咖啡廳 (The Café)推出期間限定的「鮑寶蠔華‧港式海鮮盛宴」自助餐，以港式飲食文化為靈感，嚴選時令優質海產如原隻鮑魚、即開生蠔等，炮製出滿載地道風味的美食，如清蒸陳皮原隻鮑魚（週末、公眾假期及 2 月 14-19 日自助晚餐限定）、用波士頓龍蝦、大蝦、青口及鮮美帶子等精選海鮮烹煮而成的薑蔥海鮮煲（自助晚餐限定）、X.O.醬炒蝦仁、清蒸石斑、避風塘爆炒大蝦（自助晚餐限定）、豉椒炒蟶子（週末、公眾假期及 2 月 14-19 日自助晚餐限定）等。主廚團隊更會於星期五至日及公眾假期的自助晚餐時段舉行「即切即食日本鰤魚」 環節，每條日本鰤魚重達 10-15 公斤，帶來極致鮮美的視覺與味覺雙重享受。

1月自助餐推介｜普慶餐廳 「韓風美食派對夜」自助餐

香港逸東酒店內「普慶餐廳」將於2026年1月12日推出「韓風美食派對夜」自助餐，齊集多款韓式人氣美食，傳統美食有韓式部隊鍋、辣豆腐海鮮湯、韓式涼拌麵和韓式泡菜餃子等，亦有充滿創意的新派韓食，除提供傳統原味炸雞，還有墨汁炸雞配火龍果醬，鹹甜交織，入口層次非常豐富！烤肉區供應一系列豐富肉類主菜，必食韓式五花肉，廚師以香炸和炭火兩種不同方法炮製，外皮酥脆，肉質香嫩。其他精選肉食還有韓式烤雞、烤澳洲西冷牛扒、烤蜜汁火腿、香烤帶骨牛肋扒等，並提供一系列時令蔬菜及醬汁，讓客人配搭肉食一同享用，品嚐正宗韓食滋味。而如果喜歡韓式街頭風味，必食旋風薯片、懷舊熱狗棒、韓式炒魚板、泡菜餃子、韓式烤肉丸、韓式紫菜飯卷等經典小食。

「韓風美食派對夜」自助餐價錢

午餐（下午 12 時至 2 時 30 分）

星期一至五：港幣$418（成人) | 港幣$318（小童及長者)

星期六、日及公眾假期：港幣$508（成人）| 港幣$418（小童及長者）

晚餐（下午 6 時 30 分至 9 時 30 分）

星期一至四：港幣$728（成人) | 港幣$518（小童及長者)

星期五至日及公眾假期：港幣$788（成人）| 港幣$588（小童及長者）

*另加一服務費

*食物或會因應季節變化及供應而改變