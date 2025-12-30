1月自助餐懶人包｜酒店自助餐最平$208起 低至51折/買二送二/生日優惠（持續更新）

新一年當然要食好啲！全港多間酒店自助餐在1月份都將推出全新主題自助餐，除了有大家最愛的海鮮凍盤、即開生蠔外，更齊集環球美食，非常適合一家人聚餐。想了解一月份各大酒店自助餐主題？下文即睇詳情！
1月自助餐推介｜香港喜來登酒店咖啡廳 「鮑寶蠔華‧港式海鮮盛宴」自助餐
由2026年1月2日起至3月31日，香港喜來登酒店咖啡廳 (The Café)推出期間限定的「鮑寶蠔華‧港式海鮮盛宴」自助餐，以港式飲食文化為靈感，嚴選時令優質海產如原隻鮑魚、即開生蠔等，炮製出滿載地道風味的美食，如清蒸陳皮原隻鮑魚（週末、公眾假期及 2 月 14-19 日自助晚餐限定）、用波士頓龍蝦、大蝦、青口及鮮美帶子等精選海鮮烹煮而成的薑蔥海鮮煲（自助晚餐限定）、X.O.醬炒蝦仁、清蒸石斑、避風塘爆炒大蝦（自助晚餐限定）、豉椒炒蟶子（週末、公眾假期及 2 月 14-19 日自助晚餐限定）等。主廚團隊更會於星期五至日及公眾假期的自助晚餐時段舉行「即切即食日本鰤魚」 環節，每條日本鰤魚重達 10-15 公斤，帶來極致鮮美的視覺與味覺雙重享受。
1月自助餐推介｜普慶餐廳 「韓風美食派對夜」自助餐
香港逸東酒店內「普慶餐廳」將於2026年1月12日推出「韓風美食派對夜」自助餐，齊集多款韓式人氣美食，傳統美食有韓式部隊鍋、辣豆腐海鮮湯、韓式涼拌麵和韓式泡菜餃子等，亦有充滿創意的新派韓食，除提供傳統原味炸雞，還有墨汁炸雞配火龍果醬，鹹甜交織，入口層次非常豐富！烤肉區供應一系列豐富肉類主菜，必食韓式五花肉，廚師以香炸和炭火兩種不同方法炮製，外皮酥脆，肉質香嫩。其他精選肉食還有韓式烤雞、烤澳洲西冷牛扒、烤蜜汁火腿、香烤帶骨牛肋扒等，並提供一系列時令蔬菜及醬汁，讓客人配搭肉食一同享用，品嚐正宗韓食滋味。而如果喜歡韓式街頭風味，必食旋風薯片、懷舊熱狗棒、韓式炒魚板、泡菜餃子、韓式烤肉丸、韓式紫菜飯卷等經典小食。
「韓風美食派對夜」自助餐價錢
午餐（下午 12 時至 2 時 30 分）
星期一至五：港幣$418（成人) | 港幣$318（小童及長者)
星期六、日及公眾假期：港幣$508（成人）| 港幣$418（小童及長者）
晚餐（下午 6 時 30 分至 9 時 30 分）
星期一至四：港幣$728（成人) | 港幣$518（小童及長者)
星期五至日及公眾假期：港幣$788（成人）| 港幣$588（小童及長者）
*另加一服務費
*食物或會因應季節變化及供應而改變
1月自助餐推介｜尖沙咀凱悅酒店咖啡廳 「悅饗東瀛」自助晚餐
由2026年1月5日起，尖沙咀凱悅酒店咖啡廳推出全新「悅饗東瀛」自助晚餐，以新鮮食材匠心烹調多款精緻和風美饌，並與日本品牌BRUNO攜手合作，於自助餐桌引入其皇牌多功能電熱鍋，令美食體驗更精彩！逢星期五至日自助餐將供應鮮甜甘香的鮮鯛魚壽司、和牛壽司、帶子刺身及磯煮鮑魚。精選刺身有赤蝦、吞拿魚、希靈魚及三文魚。熱葷則包括串燒盛合 (京蔥雞肉、雞軟骨、魷魚、鯖魚、雞髀菇)、人氣章魚燒、三文魚子野菇炊飯、日式雞肉蘑菇薄餅及日式炒麵。現場更有即炸天婦羅、明太子巴馬臣芝士意粉、日式豚骨湯拉麵、金箔梅酒提子啫喱、水信玄餅、草莓櫻花撻、等日式美食。提前經酒店網站預訂可享高達買二送二優惠，有興趣一於預早訂位。
1月自助餐推介｜城景國際 City Café 鮑魚‧花膠‧海鮮自助晚餐
由2026年1月起，城景國際City Café 推出「鮑魚‧花膠‧海鮮自助晚餐」，以多款海鮮及熱盤為新一年揭開序幕。冷盤供應空運生蠔、凍蝦、雪花蟹腳等；熱盤包括三色焗生蠔、波士頓龍蝦牛油果他他配墨西哥烤餅、花膠蟹子醬焗韓國野生珍珠貝、金蠔花膠鮑魚雞煲、堂煮築地鮑魚水蟹粥等。開放式廚房供應即切低溫慢燒澳洲和牛及香草燒羊仔鞍。另設多款Häagen-Dazs雪糕，以及果汁、紅白餐酒及啤酒任飲。
凡於即日起出示城景國際官方網頁之優惠惠顧自助晚餐，尊享優惠價成人淨價$368起，60歲或以上每位僅$288起，生日客人更可獲贈生日蛋糕半磅。此外，City Café 即日起亦呈獻震撼自助午餐優惠。凡惠顧自助午餐尊享低至51折優惠，每位$208起及生日客人可獲贈生日蛋糕。