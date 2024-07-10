10大專院校生聯辦UNISON FEST 2024潛台祭 逾30組音樂單位揮汗獻技展熱情

由香港10間大專院校學生團隊籌辦的《UNISON FEST 2024 潛台祭》，將於8月3、4一連兩天於新場地新蒲崗東蒲舉行，逾30個來自世界各地的音樂單位，將在《UNISON FEST》舞台獻技。而這個音樂祭，將集音樂、市集及競技遊戲於一身，務求入場的每一位樂迷，揮灑汗水玩到盡。

由港大、中大、科大、理大、城大、浸大、教大、恆大、樹大及嶺大學生會，組成的UNISON團隊，一直致力建立及推廣多元化本地音樂平台，讓年輕一代可以近距離認識及接觸各種風格新音樂，將音樂火苗代代傳承。

過後兩屆《UNISON FEST：20.20對倒並行》及《UNISON FEST 2022：名無蕪鳴》，均涵蓋不同界別音樂單位，讓經驗豐富及新晉年輕音樂人，可以互相交流，擦出創意火花、綻放光芒，廣大樂迷亦可享受源源不絕音樂盛宴。