10大專院校生聯辦UNISON FEST 2024潛台祭 逾30組音樂單位揮汗獻技展熱情

由香港10間大專院校學生團隊籌辦的《UNISON FEST 2024 潛台祭》，將於8月3、4一連兩天於新場地新蒲崗東蒲舉行，逾30個來自世界各地的音樂單位，將在《UNISON FEST》舞台獻技。而這個音樂祭，將集音樂、市集及競技遊戲於一身，務求入場的每一位樂迷，揮灑汗水玩到盡。
由港大、中大、科大、理大、城大、浸大、教大、恆大、樹大及嶺大學生會，組成的UNISON團隊，一直致力建立及推廣多元化本地音樂平台，讓年輕一代可以近距離認識及接觸各種風格新音樂，將音樂火苗代代傳承。
過後兩屆《UNISON FEST：20.20對倒並行》及《UNISON FEST 2022：名無蕪鳴》，均涵蓋不同界別音樂單位，讓經驗豐富及新晉年輕音樂人，可以互相交流，擦出創意火花、綻放光芒，廣大樂迷亦可享受源源不絕音樂盛宴。
匯聚港日台3地音樂人
今年《UNISON FEST 2024》比過去兩屆更大規模，不但演出舞台就有3個，而且分布在場地的不同角落，無論是主流還是非主流表演者，都能夠展現自身風采。共分兩天的音樂祭，參與的本地樂隊就有Kolor、The Hertz、Pandora、Zpecial、話梅鹿等人，來自台灣的樂隊則有Hello Nico、公館青少年，以及破例為UNISON學生會重出江湖的福頭老師，都會上台發放搖滾能量。
女性創作人則有Kiri T、謝雅兒、Anna hisbbuR，會在音樂祭展示原創girl power；日本女團モノクローム MONOCHROME、商台DJ阿正與梁子組成的FOOLYA虎牙，亦會來臨表演，別有一番另類道。音樂節常客Jason Kui、Jan Curious x Fountain，他們的演出必定令現場舞台熱血澎湃。
此外，其他演出單位還有Teddy Fan、李拾壹、雷同二友、MIC周卓盈、Kowloon K、Luna and the Bosin、Revery、Ragpickers、maniac、Fist Bump、地球旅人、Lewsz、Dessy 守一、COPAK及ROSEMANCES等等。《UNISON FEST 2024》帶來多樣風格的音樂表演之餘，還有多項活動在這兩天進行，像有獎競技遊戲及市集，均分布在場地的不同地區，樂迷與觀眾可感受不同音樂文化，又可感受潛台祭氣氛。