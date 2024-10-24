10年堅持親自設計配方成分 寶寶百味Baby Basic守護嬰幼兒健康成長路｜至尊嬰幼兒食品品牌｜真．生活至尊品牌大獎2024

作為三孩之父，註冊營養師（英國）陳國賓（Leslie）深明父母經常遇上食品未能完全滿足嬰幼兒營養需要，於是在10年前創立了本地嬰幼兒食品品牌——寶寶百味Baby Basic，目標是希望研發適合東方人體質與飲食習慣的嬰幼兒主食及營養輔食食品，並且積極推廣腸道健康與免疫發展的重要性。Leslie憑藉10多年的社區幼兒營養教育經驗，寶寶百味的產品獲得無數家長們認同及賞識，連續2屆獲得「至尊嬰幼兒食品品牌」大獎，稱得上是「幼兒腸道健康專家」。
零麥麩 無添加
做到「Healthy Tummy Happy Baby」
寶寶百味踏入第10個年頭，其產品能夠做到「父母皆知」，最根本原因在於嚴格監控產品品質。多年來，Leslie一直堅持親自設計各產品的配方及成分，務求能夠針對嬰幼兒各階段性的營養所需：「寶寶百味大部分產品以胚芽米或糙米作為主要成分，『零麥麩』Gluten-Free，以『無添加防腐劑、無色素』作為產品設計準則，並在產品中盡量加入更多膳食纖維及多聚醣等益生元素，守護幼兒腸道健康，協助家長照顧嬰幼兒營養需要，做到『Healthy Tummy Happy Baby』。」
加強網上平台合作推廣
積極開拓國內外市場
縱然寶寶百味一直憑著產品的營養獨特性及性價比高，深受家長們熱捧及支持，即使3年疫情期間，仍然能維持平穩上升的生意額。惟經此一「疫」，令Leslie明白到確立物流穩定性與開拓多元化供應商及銷售平台的重要。「疫情期間，我們並沒有因封關及政策而止步，更是計劃於通關後積極開拓國內及海外市場。例如參與全球的食品展覽及尋覓合作夥伴，同時亦了解到環球的銷售模式已改變；我們亦與更多網上平台合作及加強網上推廣活動，包括增設國內社交平台帳戶，開拓內地市場推廣。」Leslie補充，除了馬來西亞及新加坡地區外，今年寶寶百味更正式進入國內跨境市場及澳洲地區，期望未來寶寶百味的產品能夠陸續登陸全球各地。
創立全新品牌「植物百味」
為都市人帶來健康生活模式
品牌即將進入第2個10年里程碑，去年Leslie便創立了一個全新品牌——植物百味，以「植物治癒生命Phyto Lift Vitality」為品牌核心概念，推出一系列產品填補都市人日常飲食的不足。Leslie指，希望在照顧嬰幼兒健康成長的同時，亦能為家長的健康把關，為都市人帶來低碳、化繁為簡及可持續性的健康生活模式。「在未來日子，我和團隊將會繼續專注產品研發工作，以及進行家長營養教育，希望成就家長及幼兒健康成長路，讓『寶寶百味』及『植物百味』成為高品質而可靠的香港品牌。」