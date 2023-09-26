10月自助餐優惠丨香港沙田萬怡酒店MoMo Cafe自助餐 人均$348起！任食生蠔/麵包蟹/蟹腳/羊架 每人送清蒸大閘蟹

10月自助餐優惠來了！ KKday 推出香港沙田萬怡酒店 MoMo Café 自助餐買一送一，10月餐廳會換上全新自助餐主題「醉`芝`莓味饗」，平均每人$348 起就可以任食生蠔、鱈場蟹腳、麵包蟹、香煎羊架、三式焗蠔、芝士火鍋、香烤有骨肉眼扒等，仲會送3-4両清蒸大閘蟹。9月27日中午12點開搶，即睇優惠詳情！

KKday 推出 香港沙田萬怡酒店MoMo Cafe自助餐 買一送一優惠

「醉`芝`莓味饗」自助晚餐精選美食：即開生蠔、鱈場蟹腳、麵包蟹、黃金螺、紅蝦、薄荷酒浸西瓜發達芝士沙律、杜松子慢火香烤有骨肉眼扒、三式焗蠔、辣番茄汁煮青口、香煎羊架配雜莓紅酒汁、辣酒煮東風螺、花雕薑蔥焗醉蝦、芝士火鍋、油雞樅花雕爆牛 肉片、MOVENPICK 雪糕（菜單，食物款式輪流供應）

【快閃限量搶–買一送一】 「醉`芝`莓味饗」自助午餐送四式芝士焗帆立貝一客（12:00 – 14:30）

KKday 優惠：星期一至五 $442/2 位，平均 $221/位 (原價 $810/2 位)

星期六日及公眾假期 成人 $562/2 位，平均 $281/位 (原價 $1,030/2 位)

（已包括加一服務費）

*惠顧自助晚餐買一送一，可以低至64折加購小童及長者方案。

星期一至五：小童（3-11 歲）$160/位；長者 $209/位 （原價小童 $251/位；長者 $328/位）

星期六日及公眾假期：小童（3-11 歲）$246/位；長者 $276/位（原價小童 $361/位；長者 $405/位）

（已包括加一服務費）

【快閃限量搶–買一送一】 「醉`芝`莓味饗」自助晚餐送清蒸大閘蟹一隻（18:00 – 21:30）

KKday 優惠：星期一至四 $766/2 位，平均 $383/位 (原價 K$1,404/2 位)

星期五至日及公眾假期 成人 $874/2 位，平均 $437/位 (原價 $1,602/2 位)

（已包括加一服務費）

*惠顧自助晚餐買一送一，可以低至64折加購小童及長者方案。

星期一至五：小童（3-11 歲）$279/位；長者 $377/位 （原價小童 $438/位；長者 $592/位）

星期六日及公眾假期：小童（3-11 歲）$300/位；長者 $440/位（原價小童 $471/位；長者 $691/位）

（已包括加一服務費）

【快閃限量搶–4 人同行送紅酒一支】 「醉`芝`莓味饗」自助晚餐送清蒸大閘蟹一隻（18:00 – 21:30）

KKday 優惠: 星期一至四 $1,532/4 位，平均 $383/位 (原價 $2,808/4 位)

星期五至日及公眾假期 成人 $1,748/4 位，平均 $437/位 (原價 $3,204/4 位)

（已包括加一服務費）

優惠詳情 ：

優惠期 (預訂期) ：2023 年 9 月 27 日 12:00 至 10 月 3 日 23:59

用餐日期：2023 年 10 月 3 日至 11 月 30 日

地址：新界沙田安平街1號2樓 MoMo Café