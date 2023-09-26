熱門搜尋:
杭州亞運 AIRSIDE 中秋節2023 恒大 十一國慶 何詩蓓 雙屍命案 灣仔海濱 網上熱話 張家朗 月餅 iPhone 15 JPEX 林作 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-09-26 20:00:00

10月自助餐優惠丨香港沙田萬怡酒店MoMo Cafe自助餐 人均$348起！任食生蠔/麵包蟹/蟹腳/羊架 每人送清蒸大閘蟹

分享：
10月自助餐優惠丨香港沙田萬怡酒店MoMo Cafe自助餐 人均$348起！任食生蠔/麵包蟹/蟹腳/羊架 每人送清蒸大閘蟹

10月自助餐優惠丨香港沙田萬怡酒店MoMo Cafe自助餐 人均$348起！任食生蠔/麵包蟹/蟹腳/羊架 每人送清蒸大閘蟹

10月自助餐優惠來了！KKday 推出香港沙田萬怡酒店 MoMo Café 自助餐買一送一10月餐廳會換上全新自助餐主題「醉``莓味饗」，平均每人$348 起就可以任食生蠔、鱈場蟹腳、麵包蟹、香煎羊架、三式焗蠔、芝士火鍋、香烤有骨肉眼扒等，仲會送3-4両清蒸大閘蟹。927日中午12點開搶，即睇優惠詳情！

KKday 推出 香港沙田萬怡酒店MoMo Cafe自助餐 買一送一優惠

「醉`芝`莓味饗」自助午餐精選美食：即開生蠔、鱈場蟹腳（週末限定）、黃金螺、壽司、刺身、薄荷酒浸西瓜發達芝士沙律、杜松子烤肉眼扒（週末限定）、杜松子香烤西冷、 油雞樅花雕爆牛肉片、辣酒煮東風螺、花雕薑蔥焗醉蝦、紅燒乳鴿（週末限定）、山水 豆腐花、沙田雞粥、MOVENPICK 雪糕（平日菜單 / 週末菜單，食物款式輪流供應）

*每位奉送四式芝士焗帆立貝一客

 

「醉`芝`莓味饗」自助晚餐精選美食：即開生蠔、鱈場蟹腳、麵包蟹、黃金螺、紅蝦、薄荷酒浸西瓜發達芝士沙律、杜松子慢火香烤有骨肉眼扒、三式焗蠔、辣番茄汁煮青口、香煎羊架配雜莓紅酒汁、辣酒煮東風螺、花雕薑蔥焗醉蝦、芝士火鍋、油雞樅花雕爆牛 肉片、MOVENPICK 雪糕（菜單，食物款式輪流供應）

*每位奉送 3-4 両清蒸大閘蟹一隻

【快閃限量搶–買一送一】 「醉`芝`莓味饗」自助午餐送四式芝士焗帆立貝一客（12:00 – 14:30）

KKday 優惠：星期一至五 $442/2 位，平均 $221/位 (原價 $810/2 )

星期六日及公眾假期 成人 $562/2 位，平均 $281/位 (原價 $1,030/2 )

（已包括加一服務費）

*惠顧自助晚餐買一送一，可以低至64折加購小童及長者方案。

星期一至五：小童（3-11 歲）$160/位；長者 $209/位 （原價小童 $251/位；長者 $328/位）

星期六日及公眾假期：小童（3-11 歲）$246/位；長者 $276/位（原價小童 $361/位；長者 $405/位）

（已包括加一服務費）

優惠網站

【快閃限量搶–買一送一】 「醉`芝`莓味饗」自助晚餐送清蒸大閘蟹一隻（18:00 – 21:30）

KKday 優惠：星期一至四 $766/2 位，平均 $383/位 (原價 K$1,404/2 )

星期五至日及公眾假期 成人 $874/2 位，平均 $437/位 (原價 $1,602/2 )

（已包括加一服務費）

*惠顧自助晚餐買一送一，可以低至64折加購小童及長者方案。

星期一至五：小童（3-11 歲）$279/位；長者 $377/位 （原價小童 $438/位；長者 $592/位）

星期六日及公眾假期：小童（3-11 歲）$300/位；長者 $440/位（原價小童 $471/位；長者 $691/位）

（已包括加一服務費）

優惠網站

【快閃限量搶–4 人同行送紅酒一支】 「醉`芝`莓味饗」自助晚餐送清蒸大閘蟹一隻（18:00 – 21:30）

KKday 優惠: 星期一至四 $1,532/4 位，平均 $383/位 (原價 $2,808/4 位)

星期五至日及公眾假期 成人 $1,748/4 位，平均 $437/位 (原價 $3,204/4 位)

（已包括加一服務費）

優惠詳情

優惠期 (預訂期) 2023 9 27  12:00  10  3  23:59

用餐日期：2023  10  3 日至 11 30

地址：新界沙田安平街1號2樓 MoMo Café

Klook.com
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受