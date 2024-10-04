10月限定！萬豪旅享家推「萬味奇遇．港味回憶」6道菜單 4間中菜主廚聯手 必試山桔金線蓮燉鮮鮑魚

萬豪旅享家近日推出「萬味奇遇．港味回憶」限時嘗味菜單，邀請旗下4間中菜主廚聯手炮製6道菜菜單，以創新手法演繹傳統粵式家常菜餚。菜式包括蜜餞西班牙黑毛豬叉燒、黑虎掌菌五味牛肋肉、山桔金線蓮燉鮮鮑魚、臘味海膽煲仔飯等，喜歡傳統中菜同時又想嚐鮮的你！
萬豪旅享家推「萬味奇遇．港味回憶」限時嘗味菜單
由即日起至11月30日期間，萬豪旅享家特別推出「萬味奇遇．港味回憶」限時嘗味菜單，結合中菜多變的食材和烹調手法，為客人帶來一系列風味獨特的精緻菜式。首先由香港東涌世茂喜來登酒店的中菜⾏政總廚鍾志強師傅，炮製三款風味頭盤：玉葡萄、蔥油蟶子及蜜餞西班牙黑毛豬叉燒。酸香開胃的玉葡萄外型別緻，為紅菜頭及充滿果香的雜莓醃製的冬瓜小圓球。蔥油蟶子用上秘製蔥油配鮮爽蟶子皇，令鮮味更突出。蜜餞西班牙黑毛豬叉燒則用西班牙上等黑毛豬梅頭肉，肉質軟嫩帶淡淡焦香。
而時令融合菜油揚瑤柱大根萵筍，是由香港天際萬豪酒店萬豪中菜廳的行政總廚梁杰民師傅呈獻。梁師傅選用脆嫩可口的時令萵筍和日本大根入饌，與瑤柱和日本櫻花蝦同煮，大根滿載海鮮鹹香與精華，加入脆炸瑤柱絲和薑絲點綴，層次更豐富。
香港JW萬豪酒店米芝蓮星級中菜廳萬豪金殿的中餐行政總廚鄧家濠師傅，亦為食客準備好極具養生價值的山桔金線蓮燉鮮鮑魚。以老雞及豬肉做成上湯，加入澳洲九頭鮮鮑魚、瑤柱甫及金線蓮，經45分鐘燉煮後再加入去核山桔，鮮味令人回味無窮。
還有黑虎掌菌五味牛肋肉、碧綠薑米酒蒸斑球及臘味海膽煲仔飯，同樣由香港喜來登酒店天寶閣由中菜行政總廚陳偉傑師傅呈獻。黑虎掌菌五味牛肋肉以營養豐富的黑虎掌菌及優質的美國安格斯牛肋骨入饌，再以肉桂、八角、胡椒和月桂葉調味，風味只此一家。臘味海膽煲仔飯將經典臘味煲仔飯加入海膽刺身，臘腸和膶腸的脂香滲透米飯，與半熟海脆混合同吃，滋味倍增。
「萬味奇遇．港味回憶」6 道菜嘗味菜單價格為每位港幣888元（另收加一服務費），於10月1日至11月30日期間以一期一會的限定菜單與難忘的美食體驗，分別於香港東涌世茂喜來登酒店、香港天際萬豪酒店及香港喜來登酒店供應；而香港JW萬豪酒店則呈獻上述湯品，為食客開啟舌尖上的風味奇遇。