10月限定！萬豪旅享家推「萬味奇遇．港味回憶」6道菜單 4間中菜主廚聯手 必試山桔金線蓮燉鮮鮑魚

萬豪旅享家近日推出「萬味奇遇．港味回憶」限時嘗味菜單，邀請旗下4間中菜主廚聯手炮製6道菜菜單，以創新手法演繹傳統粵式家常菜餚。菜式包括蜜餞西班牙黑毛豬叉燒、黑虎掌菌五味牛肋肉、山桔金線蓮燉鮮鮑魚、臘味海膽煲仔飯等，喜歡傳統中菜同時又想嚐鮮的你！ 萬豪旅享家推「萬味奇遇．港味回憶」限時嘗味菜單 由即日起至11月30日期間，萬豪旅享家特別推出「萬味奇遇．港味回憶」限時嘗味菜單，結合中菜多變的食材和烹調手法，為客人帶來一系列風味獨特的精緻菜式。首先由香港東涌世茂喜來登酒店的中菜⾏政總廚鍾志強師傅，炮製三款風味頭盤：玉葡萄、蔥油蟶子及蜜餞西班牙黑毛豬叉燒。酸香開胃的玉葡萄外型別緻，為紅菜頭及充滿果香的雜莓醃製的冬瓜小圓球。蔥油蟶子用上秘製蔥油配鮮爽蟶子皇，令鮮味更突出。蜜餞西班牙黑毛豬叉燒則用西班牙上等黑毛豬梅頭肉，肉質軟嫩帶淡淡焦香。



而時令融合菜油揚瑤柱大根萵筍，是由香港天際萬豪酒店萬豪中菜廳的行政總廚梁杰民師傅呈獻。梁師傅選用脆嫩可口的時令萵筍和日本大根入饌，與瑤柱和日本櫻花蝦同煮，大根滿載海鮮鹹香與精華，加入脆炸瑤柱絲和薑絲點綴，層次更豐富。



香港JW萬豪酒店米芝蓮星級中菜廳萬豪金殿的中餐行政總廚鄧家濠師傅，亦為食客準備好極具養生價值的山桔金線蓮燉鮮鮑魚。以老雞及豬肉做成上湯，加入澳洲九頭鮮鮑魚、瑤柱甫及金線蓮，經45分鐘燉煮後再加入去核山桔，鮮味令人回味無窮。