為大家整理10月Klook優惠碼，正在計畫旅行的各位記得使用優惠碼預訂心水旅程！除了全新獨家信用卡折扣，更有Klook 10週年生日祭優惠，多款限時優惠等住各位，即睇內文一覽全新Klook優惠碼詳請！

生日祭優惠碼，Klook全部活動和產品都適用。

Klook 優惠碼｜港澳銀聯卡低至88折優惠

滿 HK$11 減 HK$10

於Klook預訂活動單一淨額簽賬滿港幣11元或以上，付款時輸入以下優惠碼並使用銀聯信用卡或扣賬卡（卡號以62開頭）付款，可減港幣10元。

使用次數：每名用戶僅可使用10次

優惠期限：10月1日至10月31日

優惠碼：UPI24SEP10

【銀聯卡 88 折】指定日本 JR 鐵路周遊券及新幹線車票

於Klook預訂指定日本JR鐵路周遊券及新幹線車票單一淨額簽賬滿港幣500元或以上，付款時輸入以下優惠碼並使用銀聯信用卡或扣賬卡（卡號以62開頭）付款，可享88折優惠，單筆最高折扣金額為港幣80元。不適用於JR東日本及JR西日本。

使用次數：每名用戶僅可使用2次

優惠期限：10月1日至10月31日

優惠碼：UPI24JR09B

【銀聯卡 88 折】香港高速鐵路產品 88 折

於Klook預訂香港高速鐵路產品單一淨額簽賬滿港幣200元或以上，付款時輸入以下優惠碼並使用銀聯信用卡或扣賬卡（卡號以62開頭）付款，可享88折優惠，單筆最高折扣金額為港幣72元。

使用次數：每名用戶僅可使用2次

優惠期限：10月1日至10月31日

優惠碼：UPI24HSR09

【銀聯卡滿 HK$300 減 HK$25 】餐飲美食或酒店

於Klook預訂餐飲美食或酒店單一淨額簽賬滿港幣300元或以上，付款時輸入以下優惠碼並使用銀聯信用卡或扣賬卡（卡號以62開頭）付款，可減港幣25元。

使用次數：每名用戶僅可使用10次

優惠期限：10月1日至10月31日

優惠碼：UPI24SEP25

【銀聯卡】滿 HK$300 減 HK$25

於Klook預訂活動單一淨額簽賬滿港幣300元或以上，付款時輸入以下優惠碼並使用銀聯信用卡或扣賬卡（卡號以62開頭）付款，可減港幣25元。

使用次數：每名用戶僅可使用10次

優惠期限：10月1日至10月31日

優惠碼：UPI24SEP25