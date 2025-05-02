10米長7米高充氣熊貓首次登港 必睇以200小時打造15隻立體紙摺熊貓

曾在北京引起話題的10米長、7米高超巨型充氣熊貓裝置《蓄勢待發》首次登陸香港，現身馬鞍山MOSTown新港城中心。裝置由被譽為「熊貓人」的當代著名跨媒體藝術家趙半狄及著名藝術評論家杜曦雲攜手打造，以多面切割摺紙藝術結合幻視藝術，呈現巨型紙摺大熊貓，傳遞出友好及和平的意義。另外香港摺紙協會創辦人陳柏熹的團隊耗時近200小時，製作15隻可愛立體摺紙熊貓，大熊貓粉絲必定要拍照打卡！

超巨型充氣熊貓首次現身香港 全國先鋒藝術的代表人物之一的趙半狄創作的大型藝術裝置《蓄勢待發》首次登陸香港，由即日起至5月31日期間現身MOSTown新港城中心「MOST-Venturous熊貓遊．蓄勢待發！」。10米長、7米高充氣熊貓裝置以起跑姿態，撐開四肢四處張望，神情透露著勇往直前的衝勁，模樣流露出活力。裝置特別採用充氣物料呈現出大熊貓的軟萌敦厚，與立體幾何摺紙藝術形成強烈但和諧的對比。大熊貓裝置更加與逾11米闊乘7米深的幻視藝術地畫相互映襯，必定成為香港的打卡熱點。

15 隻立體摺紙熊貓 別忘記同場的15隻立體環保摺紙熊貓。香港摺紙協會創辦人陳柏熹率領的5人製作團隊，耗時近200小時打造「小熊來襲！立體摺紙萌熊展」。5款熊貓各有寓意，包括：「大口嚼竹葉食相」代表豐衣足食、「好奇仰首」代表蓄勢待發、「招手熊貓」代表招財招運等。團隊特別選用 FSC™森林管理局認證的環保紙張，採用多面切割摺紙技藝，讓每隻大熊貓有超過500個切割面或以上，屬精心巧手之作，熊貓粉絲不容錯過！