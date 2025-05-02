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生活
2025-05-02 15:59:00

10米長7米高充氣熊貓首次登港 必睇以200小時打造15隻立體紙摺熊貓

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10米長7米高充氣熊貓首次登港 必睇以200小時打造15隻立體紙摺熊貓

曾在北京引起話題的10米長、7米高超巨型充氣熊貓裝置《蓄勢待發》首次登陸香港，現身馬鞍山MOSTown新港城中心。裝置由被譽為「熊貓人」的當代著名跨媒體藝術家趙半狄及著名藝術評論家杜曦雲攜手打造，以多面切割摺紙藝術結合幻視藝術，呈現巨型紙摺大熊貓，傳遞出友好及和平的意義。另外香港摺紙協會創辦人陳柏熹的團隊耗時近200小時，製作15隻可愛立體摺紙熊貓，大熊貓粉絲必定要拍照打卡！

10米長、7米高充氣熊貓裝置《蓄勢待發》

10米長、7米高充氣熊貓裝置《蓄勢待發》

超巨型充氣熊貓首次現身香港

全國先鋒藝術的代表人物之一的趙半狄創作的大型藝術裝置《蓄勢待發》首次登陸香港，由即日起531日期間現身MOSTown新港城中心「MOST-Venturous熊貓遊．蓄勢待發！」。10米長、7米高充氣熊貓裝置以起跑姿態，撐開四肢四處張望，神情透露著勇往直前的衝勁，模樣流露出活力。裝置特別採用充氣物料呈現出大熊貓的軟萌敦厚，與立體幾何摺紙藝術形成強烈但和諧的對比。大熊貓裝置更加與逾11米闊乘7米深的幻視藝術地畫相互映襯，必定成為香港的打卡熱點。

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創作者特別採用充氣物料呈現軟萌敦厚的大熊貓裝置《蓄勢待發》，與立體幾何摺紙藝術形成對比強烈而和諧的視覺效果。 10米長、7米高充氣熊貓裝置以起跑姿態，撐開四肢四處張望，神情透露著勇往直前的衝勁。

15隻立體摺紙熊貓

別忘記同場的15隻立體環保摺紙熊貓。香港摺紙協會創辦人陳柏熹率領的5人製作團隊，耗時近200小時打造「小熊來襲！立體摺紙萌熊展」。5款熊貓各有寓意，包括：「大口嚼竹葉食相」代表豐衣足食、「好奇仰首」代表蓄勢待發、「招手熊貓」代表招財招運等。團隊特別選用 FSC™森林管理局認證的環保紙張，採用多面切割摺紙技藝，讓每隻大熊貓有超過500個切割面或以上，屬精心巧手之作，熊貓粉絲不容錯過！

香港摺紙協會創辦人陳柏熹率領的五人製作團隊，以「熊貓日常」為主題打造「小熊來襲！立體摺紙萌熊展」 香港摺紙協會創辦人陳柏熹率領的五人製作團隊，以「熊貓日常」為主題打造「小熊來襲！立體摺紙萌熊展」 15隻、分別高30厘米的立體摺紙熊貓，每隻熊貓均有超過500個切割面或以上，由製作至完成需時合共近200小時 15隻、分別高30厘米的立體摺紙熊貓，每隻熊貓均有超過500個切割面或以上，由製作至完成需時合共近200小時

兩大非遺工作坊 

除了欣賞大熊貓主題作品外，訪客不妨即場按香港摺紙協會錄製的教學影片，以現場一人一「花」摺出立體紫荊花，裝飾象徵香港經濟起飛的三帆帆船。商場會員更可參加由兩大非遺文化活動，體驗彩繪石膏熊貓及麵塑熊貓。會員消費滿HK$300，即可換領「麵塑熊貓工作坊」入場券或「熊貓糖畫」換領券。

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一人一「花」建帆船 兩大非遺文化活動 大熊貓粉絲亦不容錯過兩大非遺文化活動 -「MOSTown PandART工作坊 - 麵塑熊貓」及「熊貓糖畫」換領

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