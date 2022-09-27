10.1國際咖啡日 你今日飲咗味？

野田珈琲生豆專門店 新鮮的匠人咖啡
日本的咖啡店，有股魔力，總能把人吸入店內，如將書香與咖啡融合的「蔦屋書店」、澀谷的炭火烘焙手沖咖啡店「茶亭 羽當」等，都是有個性特色的咖啡店。由前傳媒人開設的香港品牌「野田珈琲生豆專門店」(Noda Coffee「野田」)，不但將主題咖啡的概念帶來香港，更將日本咖啡焙煎、沖煮等技術及咖啡生豆，全面移植到港，將即烤即沖新鮮匠人咖啡美味帶到港。
日本咖啡專業 職人認證
甚麼是日本職人精神？就是對傳統的執著與極致。咖啡文化在日本發展超過一世紀，在各項知識上，由選豆、去除果衣、烘焙到包裝，均有獨立鑑定系統，以科技將職人的知識專業化。像咖啡豆的品質，有兩大機構J.C.Q.A Certified Master in Coffee鑑定士及Coffee Quality Institute兩位Q Grader作品質鑑定，檢測過程均利用精密儀器、專業知識、杯測來分辨生豆質素。而「野田」採用的四大產區咖啡豆，全部日本進口，部分更由日本生豆商親到咖啡產地選購，保證每顆生豆都是優良水平。
一杯好咖啡由選豆開始
此外，「野田」的香港咖啡團隊，結合日式及歐式焙煎方法，經過600次反覆測試，研發出每款個別咖啡生豆最佳焙煎曲線，顧客可於店內選購新鮮優質咖啡生豆，並即時觀看焙煎狀況，過程全自動化的焙煎購物體驗，「啡友」能即場嘗到bean to cup coffee的新鮮焙煎美味，亦是「野田」成立的原意——一杯好咖啡，由選擇咖啡生豆開始。
10.1咖啡日優惠
10月1國際咖啡日大優惠，只限一天，購買任何「野田」咖啡豆均有5%折扣優惠；購買任何「野田」咖啡飲品一杯，第二杯即享半價優惠(只限同款飲品使用，優惠不可與其他優惠、折扣及現金劵同時使用)。
野田珈琲生豆專門店+焙煎
灣仔軒尼詩道314-324號地下B店
電話：3709 8549