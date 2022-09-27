10.1國際咖啡日 你今日飲咗味？

野田 珈琲生豆專門店 新鮮的匠人咖啡 日本的咖啡店，有股魔力，總能把人吸入店內，如將書香與咖啡融合的「蔦屋書店」、澀谷的炭火烘焙手沖咖啡店「茶亭 羽當」等，都是有個性特色的咖啡店。由前傳媒人開設的香港品牌「野田珈琲生豆專門店」(Noda Coffee「野田」)，不但將主題咖啡的概念帶來香港，更將日本咖啡焙煎、沖煮等技術及咖啡生豆，全面移植到港，將即烤即沖新鮮匠人咖啡美味帶到港。

日本咖啡專業 職人 認證 甚麼是日本職人精神？就是對傳統的執著與極致。咖啡文化在日本發展超過一世紀，在各項知識上，由選豆、去除果衣、烘焙到包裝，均有獨立鑑定系統，以科技將職人的知識專業化。像咖啡豆的品質，有兩大機構J.C.Q.A Certified Master in Coffee鑑定士及Coffee Quality Institute兩位Q Grader作品質鑑定，檢測過程均利用精密儀器、專業知識、杯測來分辨生豆質素。而「野田」採用的四大產區咖啡豆，全部日本進口，部分更由日本生豆商親到咖啡產地選購，保證每顆生豆都是優良水平。

一杯好咖啡由選豆開始 此外，「野田」的香港咖啡團隊，結合日式及歐式焙煎方法，經過600次反覆測試，研發出每款個別咖啡生豆最佳焙煎曲線，顧客可於店內選購新鮮優質咖啡生豆，並即時觀看焙煎狀況，過程全自動化的焙煎購物體驗，「啡友」能即場嘗到bean to cup coffee的新鮮焙煎美味，亦是「野田」成立的原意——一杯好咖啡，由選擇咖啡生豆開始。

10.1 咖啡日優惠 10月1國際咖啡日大優惠，只限一天，購買任何「野田」咖啡豆均有5%折扣優惠；購買任何「野田」咖啡飲品一杯，第二杯即享半價優惠(只限同款飲品使用，優惠不可與其他優惠、折扣及現金劵同時使用)。 野田珈琲生豆專門店 + 焙煎 灣仔軒尼詩道 314-324 號地下 B 店 電話： 3709 8549 網址： www.nodacoffee.com.hk

藝伎咖啡終於可在Flash Coffee品嘗。 秘魯藝伎咖啡登陸 Flash Coffee 來自秘魯的藝伎咖啡(Finca La Bola Taza Dorada)，以及風味獨特的印尼咖啡Finca La Bola Taza Dorada，已經登陸全線Flash Coffee。藝伎咖啡豆是現今世上最名貴的咖啡豆之一，源於埃塞俄比亞，以獨特花香和甜味聞名，因為不易生長和收成，使它成為世界上售價最高和最獨特的咖啡。藝伎咖啡的獨一無二，令世界咖啡錦標賽(WCC)的參賽者，不惜花費高價使用這種珍貴咖啡豆參賽，因此咖啡控不要錯過品嘗機會。 查詢： Flash Coffee Hong Kong @FB

戶戶送「 Coffee Flight 」 4 款確不同咖啡 國際咖啡日，戶戶送(Deliveroo)將聯同Flash Coffee推出期間限定「Coffee Flight」，由本月26日至10月10日，推出4款精選咖啡及飲品，當中包括椰子冷萃咖啡、Flash黑咖啡、凍鮮奶咖啡，以及新藍綠檸檬水，慶祝國際咖啡日，讓大家安坐家中也可品嘗濃郁醇香的咖啡。顧客於推廣期間，於銅鑼灣廣場2期、尖沙咀冠華中心，以及葵涌3間 Flash Coffee下單 ，即可以$127訂購期間限定「Coffee Flight」。 查詢： Deliveroo App Deliveroo「Coffee Flight」，共4款口味。