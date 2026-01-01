Marimekko限定膠囊系列 Musta Tamma駿馬印花賀新禧

來自芬蘭的Marimekko，為迎接農曆新年即將到來，推出馬年特別膠囊系列。以印花圖案聞名全球的Marimekko，將傳統和趣味設計大膽融合，從超過3,500種印花的檔案庫中，重攜誕生於1954年，設計師Maija Isola設計的Musta Tamma(黑馬)印花，來製作一系列服飾和家居精品。

Musta Tamma印花巧妙捕捉了馬年的活力與精神，駿馬神態醒目兼充滿活力，Marimekko的Kioski服裝、手袋和配飾首席設計師Satu Maaranen稱：「我們很高興能為馬年的到來，推出充滿趣味的膠囊系列。選擇Maija Isola的經典Musta Tamma印花來打造今年的系列，感覺再合適不過。 」