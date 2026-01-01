Marimekko限定膠囊系列 Musta Tamma駿馬印花賀新禧

來自芬蘭的Marimekko，為迎接農曆新年即將到來，推出馬年特別膠囊系列。以印花圖案聞名全球的Marimekko，將傳統和趣味設計大膽融合，從超過3,500種印花的檔案庫中，重攜誕生於1954年，設計師Maija Isola設計的Musta Tamma(黑馬)印花，來製作一系列服飾和家居精品。
Musta Tamma印花巧妙捕捉了馬年的活力與精神，駿馬神態醒目兼充滿活力，Marimekko的Kioski服裝、手袋和配飾首席設計師Satu Maaranen稱：「我們很高興能為馬年的到來，推出充滿趣味的膠囊系列。選擇Maija Isola的經典Musta Tamma印花來打造今年的系列，感覺再合適不過。 」
馬年膠囊系列，以象徵力量和優雅的駿馬為靈感源泉，採用經典設計，配色由天藍、柔粉、鮮紅構成平衡且富有活力的色彩基調，呼應馬年的蓬勃生機。膠囊系列涵蓋歡慶新春的多用途單品，從成衣單品、配飾、Totebag，到適合禮贈親友的裝飾茶具及陶瓷製品，一應俱全，Satu Maaranen說：「Maija Isola印花無論作為Totebag和圍巾上的印花圖案，還是在T 恤、綿褲和鑰匙扣等同系列單品上作為局部裝飾，都同樣出色。」
系列還帶來飾有Musta Tamma印花的精美茶具等陶瓷製品，亦特別收錄芬蘭藝術家Jenni Tuominen設計的珍稀版Lempiheppa陶瓷擺件，該擺件最初於2021年為紀念Marimekko品牌誕生70周年而推出。