OmmiCare光子淨膚痘痘貼 集淡斑淨痘去印三重功效

開年飯局一個接一個，想來年有容光煥發新氣象，肌膚狀態一定有要注意。OmmiCare最新推出的Lumi Clear Triple-Light Acne Care光子淨膚痘痘貼，LumiClear水凝膠痘痘貼片及Lumi Acne Patch防水痘痘貼片，為暗瘡肌提供貼身急救方案，讓你即使大吃賀年糕點、應酬不斷，不必擔心痘痘帶來的尷尬。

Lumi Clear Triple-Light Acne Care光子淨膚痘痘貼，專為這類突發性暗瘡問題而設，光療燈利用三色光療不同波段的協同效應，配合藥用水膠體貼片，從源頭針對痤瘡細菌、紅腫發炎及後續修復問題，為都市肌膚提供多重防禦與修護。藥用水膠體貼片不但於睡眠時低調持續發揮功效，同時完美隱形在你日常通勤、辦公、外出等。

補充裝LumiClear水凝膠痘痘貼片雙面具粘性，含茶樹精油、積雪草萃取液、低濃度水楊酸等消炎抗菌成份，與光療燈同步使用，有效針對痘痘、粉刺、小傷口等問題。精准的藍光及紅光療愈作用，有助淡斑、淨痘、去印，一次滿足三個願望。獨立使用款Lumi Acne Patch 防水痘痘貼片專為愛美的你而設，4款潮玩可愛款式配合輕薄防水設計，隨時一貼，輕鬆隱藏痘痘於你的特色妝容中。 購買及查詢：LOG-ON、香港崇光百貨 SOGO 啟德及銅鑼灣店，以及官網 ommicare.com 有售。