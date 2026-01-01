農曆新年2026｜盤點10大新年禁忌 初一忌洗頭沖涼 做錯1項可能衰全年？

農曆新年是全年最重要的傳統節日，當中除了大家最愛的逗利是習俗外，亦有不少傳統禁忌需要小心注意！以下為大家盤點10大新年禁忌，例如年初一忌洗頭沖涼、新年忌買新鞋、利是未過初十五不能早拆等，就算不迷信也不妨了解一下傳統習俗的意義！想今年運勢更順利的話即睇下文詳細講解啦！

民間相信大年初一洗頭會「洗走財氣」，象徵福祿無存、財運難聚。傳說只有等到初二之後才可洗，寓意財氣歸位，新一年順利亨通。

「鞋」音近「唉」，有歎息晦氣之意。新年期間購鞋被視為不吉利，更忌送鞋予人，以免送走好運氣。宜待年初五開市日後再購置新鞋。

家中財氣福運源自地基，初一掃地、倒垃圾便象徵把財運掃走。要富貴盈門，應於年廿八前完成打掃，保全年吉祥平安。

新年首日須精神充沛，象徵幹勁十足。如果在年初一睡午覺，會令整年懶散怠惰，難有進取之心。當日心情應保持清醒愉快，迎接一整年的好運氣！

年初一應自然醒，寓意好運自來。若催人起床，對方全年則易被催趕、事事匆忙。

舊時窮困人家以粥果腹，故初一吃粥象徵貧窮連年；又忌殺生食肉以避罪孽，可以蔬果素食迎新歲，冀望新一年福澤綿長！

剪刀、刀具及縫針等利器皆有「斷財、傷運」之說，新年首日宜避不動。理髮修甲應提前完成，以保財運連綿，遠離血光之災。



過年禁忌.9 利是忌即拆

利是象徵祝福與財富，忌於即日拆開，恐財氣外散。宜待正月十五後開封，寓意錢財聚久、福運長留，新一年財源滾滾來。

過年禁忌.10 忌動怒與多言

過年講求和氣生財，忌爭吵動怒。尤其初三「赤口」，最易口舌是非。宜靜心不語，多說吉利話，讓全年都有好人緣！