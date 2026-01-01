UNIQLO 2026初春新品率先睇 全新多巴胺色彩/巴恩風穿搭美學 打造玩味時尚

全球服裝品牌UNIQLO今年2026年新春新品，以「新色・新剪裁」為主題，重新註釋品牌LifeWear服飾。本季新品延續品牌舒適與簡約路線，更透過豐富色彩運用、立體輪廓剪裁與層次感十足的搭配手法，為日常衣著注入充滿玩味與活力的時尚新意，為明媚春日注入玩味穿搭靈感。

品牌今季巧妙融合3大時尚關鍵要素：「多巴胺色彩」、「巴恩風」與「對比穿搭」，打造全新春季衣櫥。初春新品涵蓋多款矚目單品，包括與人氣設計師聯手打造的功能性外套、經典復古風情的哈靈頓外套、以及多樣化的褲裝選擇，如可以修飾腿型的繭形牛仔褲、百搭率性的Baggy牛仔褲等。上衣方面，推出6Single Imageaddexpandmore-dots HighlightAttach image Image Width*柔和春日色調的恤衫及針織單品，透過舒適面料與鬆身剪裁，營造輕鬆又充滿時尚感的日常造型。

延續「多巴胺色彩」風潮，為穿搭注入滿滿活力。多款單品中包括牛津寬版恤衫、寬鬆恤衫、柔軟針織衫及多款外套中，引入一系列輕快飽和的全新色調，包括溫柔Baby Blue、浪漫櫻花粉、明亮淺黃，以及療癒薄荷綠等，提升整體造型的鮮明度，為春日服裝水注入活潑氣息！

UNIQLO今季亦帶來多款春季外套與褲裝，輕鬆穿搭出大熱「巴恩風」(Barn style)，以獨家「BB穿搭公式」──「Barn」+ 「Baggy」或「Barn」+ 「Barrel」，穿出修長比例，必入手包括：

Barn外套，包括有以復古飛行外套為靈感的哈靈頓外套，外型簡約俐落，無論搭配Baggy或繭形牛仔褲皆能呈現復古時尚感；工裝短版外套採用經過水洗加工的棉質布料，保持立體線條，短版A字剪裁襯任何褲款都輕鬆百搭；與人氣設計師JW Anderson再度聯手打造的拉鏈外套，融入學院風元素，透過細節設計展現獨特潮流氣息。

富有設計感的Baggy牛仔褲，以圓弧輪廓與恰到好處的立體感，無論任何身形都能輕鬆搭配，穿出隨性休閒風格！

簡單卻極具造型感的繭型Barrel褲，百搭易襯，展現滿滿休閒感的必備單品。後下擺加入打摺設計，呈現更立體的輪廓。