率先玩Monchhichi維港海陸嘉年華 8個主題遊戲區/6米高速水泡滑梯最刺激(有片)

全港首個規模盛大的Monchhichi維港海陸嘉年華，將於1月16日至3月3日期間在中環6號碼頭二樓空中花園舉行。會場佔地近一萬呎，設有8個主題遊戲區，整個主題裝飾及精品均是香港限定特別版。身為Monchhichi超級粉絲的記者昨日預覽空擊，以第一身「玩家」的角度體驗！

Monchhichi長洲搶包山迷宮 嘉年華以遊樂場及水手造型Monchhichi為主題，勁多打卡布置。現場最搶眼是一對8米高充氣巨型毛茸茸Monchhichi公仔，啡色毛毛隨風搖曳做得夠細緻，夜晚會有燈光效果，襯托背後的維港海景打卡，景觀無得輸！來到必玩6米高水泡彩虹滑梯，高速滑下，大人小朋友玩完都覺得刺激。近2000呎的大型充氣迷宮，隱藏不同造型的Monchhichi，設有6個路徑，每星期會更新，給大家驚喜，迷宮盡頭會見到玩味的Monchhichi長洲搶包山。

6大新年主題攤位遊戲 會場設有6個新年主題遊戲攤位，包括飛躍彩虹、滑翔金幣、五彩飛環、百發百中、財源滾滾、得心應手，有機會贏取Monchhichi限量版禮品，如Monchhichi咕𠱸、毛巾、貼紙等，造型設計精美可愛。

即影即有貼紙相＋銀幣製作 臨走記得去影即影即有四格貼紙相，順路玩銀幣製作機，全部均印上Monchhichi得意圖案，完全滿足到粉絲瘋狂打卡的慾望。令人期待的是即將會有獨家特別版Monchhichi船長造型主題新渡輪，每日來往長洲，新渡輪VIP套票更可享Monchhichi茶點、限量版精品及來回長洲船票，與Monchhichi一起乘風破浪。

Monchhichi海陸嘉年華活動詳情： 日期：1月16日至3月3日 時間：12:00-22:00 地點：中環6號碼頭二樓空中花園 購票：global 2主辦售票平台(下載Global 2 app購票)、Klook、kkday 門票：$68位，早鳥優惠價$48，$158套票連10個代幣 網上預訂