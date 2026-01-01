今個農曆新年，「Chip ’n’ Dale」換上節日新裝，亮相旺角山下菓子的「Seasonal Celebration with Chip ’n’ Dale」期間限定店。由即日起至 2026 年 2 月 19 日，店內以森林採果、冬日烘焙與紅金賀年元素佈置，並推出一系列限定甜點和主題商品。新春期間亦會推出農曆新年賀年套餐及全新達摩造型精品，即睇以下詳情。
Chip 'n' Dale期間限定餐廳賀年套餐
「賀年2人套餐」
早鳥優惠預訂日期：即日起
供應時間：2026年1月12日 至2月19日
限定贈品：達摩餐墊1張、杯墊2個及金幣1個
早鳥價$389 （另加一）二人套餐內容包括：
餐湯x2
巴馬火腿沙律 x1
烤雞（半隻）配薯蓉或豬肋骨配薯條（二選一）
Pizza 或意粉
甜品：開運香蕉船或財圓滾滾流心朱古力蛋糕
熱綠茶2杯（可加$19升級特飲）
「全盒甜品套餐」（2位用）
早鳥優惠預訂日期：即日起
供應時間：2026年1月1日起
限定贈品：全盒及達摩文件夾
新年價$339 （另加一）套餐內容包括：
餐湯x2
沙律盤
精選主食 x2
精選飲品 x2（可加$19升級特飲）
全盒甜品盒
「賀年團圓4人套餐」
早鳥優惠預訂日期：即日起
供應時間：2026年1月12日 至2月19日
限定贈品：節日購物袋、達摩餐墊卡、杯墊
早鳥價$769 （另加一）四人套餐內容包括：
餐湯x4
烤雞（半隻）配薯蓉或豬肋骨配薯條（二選一）
黃金蛋包飯、Pizza 或意粉（三選二）
甜品：黃金窩夫塔及達摩奶凍 x2
熱綠茶4杯（可加$19升級特飲）
全新達摩造型精品
期間限定店特設【角色主題購物專區】，推出多款 Chip ’n’ Dale 節日限定周邊。2026 全新「Chip ’n’ Dale 達摩系列」包括：達摩絨毛掛飾、賀年金幣組、角色零食包吊飾等充滿新年氣氛的精品。1 月 12 日起凡於店內堂食即可優先預訂，1 月 22 日正式公開發售。
多款 Chip 'n' Dale 節日食品登場
期間限定店亦推出多款 Chip ’n’ Dale 節日食品與甜品，從森林風格到紅金達摩造型，氣氛濃厚。配合主題飲品，粉絲們可在店內輕鬆享受節慶滋味與角色魅力。
期間限定店主題贈品
期間限定店主題贈品迎來全新 Chip 'n' Dale 達摩造型及紅金紀念品，閃爍紅金色調預祝粉絲新一年好運連連。凡於活動期間內惠顧指定餐點或套餐，即可獲得主題贈品，分階段換領，數量有限，送完即止。
【Seasonal Celebration with Chip 'n' Dale】@ 山下菓子 Kingsley Café and Meal
訂座網頁
活動日期： 即日起 至 2026年2月19日
活動地點： 旺角彌敦道700號 T.O.P This is Our Place 314- 315號
營業時間： 12:15 - 22:00 （最後入座 19:40）