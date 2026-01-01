觀塘手工漢堡店《Moo Moo Burger》港式漢堡 梅菜扣肉堡/煎蛋肉餅堡/藤椒手打牛堡 限時套餐半價

為迎接 2026 農曆新年，Moo Moo Burger 以本地茶餐廳風味為靈感，把香港人從小愛吃的家常菜加入西式漢堡之中，推出全新「招財進寶」港式漢堡系列，把梅菜扣肉、煎蛋肉餅、咖喱雞等熟悉味道，以中西混搭的方式呈現。新年期間更可享第二個套餐半價優惠，即睇以下詳情。



四款港式主題漢堡 今次系列共有四款新品。梅菜扣肉堡以肥瘦均勻的五花腩配上梅菜，並加入綿滑芋泥作調和，味道比傳統白飯配搭更具層次。 藤椒手打牛堡則以多汁的手打牛肉配搭藤椒油，麻香突出，味道濃烈，專為嗜辣者而設。

煎蛋肉餅堡把混入菜脯的厚身肉餅與流心太陽蛋結合，味道充滿家常感。至於咖喱雞腿堡，嫩滑雞腿淋上自家調製的港式咖喱醬，底部墊上薯蓉吸滿醬汁，味道濃郁。



港式小食升級登場 除了漢堡，店內亦把街頭小食重新調整為更精緻的版本，包括金黃酥脆的炸燒賣、彈牙的鯪魚球，以及灑上淮鹽的粗薯條，味道保持熟悉感之餘更易入口，亦可選擇升級為套餐配汽水。



新春優惠：第二客套餐半價 配合新品登場，Moo Moo Burger 推出【新春馬年「好事成雙」優惠】。由即日起至農曆新年期間，凡購買「招財進寶」港式漢堡系列套餐，第二個套餐可享半價，適合與朋友一起分享。





Moo Moo Burger 觀塘店 地址:觀塘巧明街94-96號鴻圖中心地下1A號舖 電話: +852 9496 8213 營業時間: 星期一至日 11:00 - 21:30