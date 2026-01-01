藝術香港︱ifva藝術組金獎得主Natalie Isdoingokay 首個混合媒體展《L.O.V.E.R》

2024年，藝術家Natalie Isdoingokay 正在日本名古屋期待著一場雪的到來，最後卻在新聞報道裡，知道雪不會來，她開始思考「有了期待就會失望」，而自己是否一個讓別人失望的人，這個點子成為她首個藝術個展《L.O.V.E.R》的起源。

Natalie Isdoingokay是第29屆ifva比賽媒體藝術組金獎得主，她稱世界給了她一份禮物，一部伴隨她多年的DV機，紀錄許多艱難又斑斕的人生步履，後來化成作品《Clementine》(2024) 的璀璨。她又在生命遇上一堆光怪陸離的人類，包括舞者、影像人、劇場人，並和他們開展了《Binchadou》 (2024)——一場跨媒界的藝術實驗。