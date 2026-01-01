藝術香港︱ifva藝術組金獎得主Natalie Isdoingokay 首個混合媒體展《L.O.V.E.R》

2024年，藝術家Natalie Isdoingokay 正在日本名古屋期待著一場雪的到來，最後卻在新聞報道裡，知道雪不會來，她開始思考「有了期待就會失望」，而自己是否一個讓別人失望的人，這個點子成為她首個藝術個展《L.O.V.E.R》的起源。
Natalie Isdoingokay是第29屆ifva比賽媒體藝術組金獎得主，她稱世界給了她一份禮物，一部伴隨她多年的DV機，紀錄許多艱難又斑斕的人生步履，後來化成作品《Clementine》(2024) 的璀璨。她又在生命遇上一堆光怪陸離的人類，包括舞者、影像人、劇場人，並和他們開展了《Binchadou》 (2024)——一場跨媒界的藝術實驗。
Natalie曾到過德國柏林的《 Transmediale 媒體藝術節》交流，還有種種經歷，當她愈投入這個世界，愈是不知自己是甚麼範疇的藝術家，她在自述稱「或許沒有打算成為藝術家，只是對了解當下的感受有一點莫名的追求。」因此才有今次的展覽。
在《L.O.V.E.R》展品中，她以作品《家歷 》(Karmic Links作為展覽主軸，採用繩索與鐵鏈如同樹根枝葉般編織交錯，在連結之中各歸其位、各從其類，宏觀宇宙之中溫柔堅韌至於鋼鐵不屈，兩極抗衡的眾生相。《所有目的地》(All Destinations)她透過微觀花卉，以攝影機靜默地編寫對生命每個當下的情書，藝術家每日奉獻與照料，嘆賞悼念花開花落過程之美。
Natalie藉身體呼吸，聯想到個體之間的連繫，把當下化作永恆，作品《當》(Being)展現於時間靜止的殘影與定格。至於《Clementine》則是她延續對人類感知的探索，將錄像中轉瞬即逝的經驗與記憶，解構成光的本質，繼而重疊重構每個當下形成的曾經。
Natalie Isdoingokay《L.O.V.E.R》媒體藝術展詳情：
日期：即日起至2月6日(星期日及公眾假期休息)
地點：香港歌德學院歌德藝廊及黑盒子
票價：免費入場