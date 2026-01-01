熱門搜尋:
出版：2026-Jan-12 18:00
更新：2026-Jan-14 18:45

免費著數｜壽司郎＋杉玉全線分店免費派壽司 3大Omakase級新品$25起 日本直送黑鮪吞拿魚(有片)

壽司郎首度引入Omakase級別的頂級食材，將由日本直送的京都伊根生黑鮪吞拿魚，以及珍稀的愛媛縣產千年鯛等以優惠價錢帶到香港。在1月22日更會舉辦「新年開運鯛魚」驚喜快閃活動，壽司郎及杉玉全線各分店將限量免費派發50份千年鯛，為大家新一年送上好意頭！

Omakase級食材 京都伊根生黑鮪$25起

由1月13日起，壽司郎首度引入長達180cm的京都伊根生黑鮪吞拿魚，由日本新鮮直送，全程零冷凍送到香港，再於店內新鮮分切，油脂層次極其細緻，肉質柔糯且帶有深邃魚香，質素達Omakase級！重點要是價錢超親民，兩款部位分別為京都伊根生黑鮪大吞拿魚腩（$25）和京都伊根生黑鮪吞拿魚二貫盛（$32），同樣入口鮮嫩美味，喜歡入口即融的吞拿魚迷必試！

另外在1月22日起，壽司郎於全線分店特別推出產自日本愛媛縣溫暖水域的「千年鯛」（$27），肉質細緻，帶有醇厚甘鮮的風味，而且是極稀有的珍貴品種，更象徵幸運！因此壽司郎與杉玉將於開賣首日於全線分店*舉辦「新年開運鯛魚」免費派發活動，每間分店的首50位客人可獲得「千年鯛換領券」一張，憑換領券即可免費享用「千年鯛」乙份。

*壽司郎全線分店（黃埔時尚坊店除外）及 杉玉全線分店

