沙田馬場「百勝廳」馬年大禮包 團年訂座75 折/屬馬姓馬送$500開運禮包

為迎接12年一度的馬年，沙田馬場中菜廳「百勝廳」推出「財來運起齊賀年」三重開運禮遇，包括團年訂座75折優惠、屬馬或姓名含「馬」可獲高達$500賀年優惠券組合，以及新春限定 「百勝小馬」賀年禮品。場內更設「財來運起」打卡裝置，於指定日子上載照片更可換領 $100訂座優惠券。即睇以下活動及優惠詳情。



「百勝廳」獨家中菜體驗 位於沙田馬場二座看台 5 樓的百勝廳，是場內唯一可供公眾預訂的中菜廳。全落地玻璃視野可俯瞰整個馬場，配合 80 吋直播屏幕及部份座位的私人電視，可一邊享用中式佳餚，一邊觀賞馬匹衝刺的刺激畫面，體驗別具特色。





團年訂座75 折優惠 百勝廳於 2 月 8 日（星期日）及 2 月 14 日（星期六）推出「團年好運預訂賞」，提供中菜佳餚最高75折優惠，菜式涵蓋粵菜、辣味料理、素食及海鮮等，以最抵價格享受精緻熱食，適合一家大小團聚開年。



屬馬/姓馬限定大禮包 2 月 19 日（年初三）及 2 月 22 日（年初六）期間，凡於百勝廳惠顧並出示「馬」字姓名或馬年出生證明，即可獲 HK$500「財來運起」優惠券組合。同日更有財神巡場，而 2 月 22 日亦會送出「百勝小馬」財運環保袋，寓意新一年福運連連。

喜迎財神.財來運起大禮包 優惠日期：2026年2月19日（星期四）及22日（星期日） 優惠內容：當日惠顧「百勝廳」並出示含有「馬」字 或 於馬年年份出生的身份證明文件，可獲指定「HK$500財來運起優惠券組合」（每日名額：100） 優惠券組合：沙田馬場「百勝廳」HK$250訂座優惠券1張、「駿星匯」 HK$100訂座連套餐優惠券及HK$50「駿星匯」訂座或餐飲現金券1張，以及跑馬地馬場「先駿廊」 HK$100訂座優惠券1張 指定馬年年份包括︰ • 2002年（壬午年）： 2002年2月12日 - 2003年1月31日

• 1990年（庚午年）： 1990年1月27日 - 1991年2月14日 • 1978年（戊午年）： 1978年2月7日 - 1979年1月27日 • 1966年（丙午年）： 1966年1月21日 - 1967年2月8日 • 1954年（甲午年）：1954年2月3日 - 1955年1月23日 • 1942年（壬午年）：1942年2月15日 - 1943年2月4日 • 1930年（庚午年）：1930年1月30日 - 1931年2月16日



新春打卡裝置 即可換領 $100 優惠券 由即日起至 2 月 22 日，百勝廳設置限定【財來運起賀年裝置】，包括金紅風車、賀年版「百勝小馬」及大型好運籤等三大打卡位。於 2 月 1 日按指示上載打卡相片，更可獲百勝廳 HK$100 訂座優惠券（名額 100 名，先到先得）。

馬年開運打卡賞詳情 優惠日期：2026年2月1日（星期日） 優惠對象：活動當日於百勝廳【財來運起賀年裝置】前打卡之顧客 優惠內容：活動當日於【財來運起賀年裝置】打卡，並按場內指示將圖片上載至指定社交媒體，即賞「百勝廳」HK$100訂座優惠券乙張（名額：100）

只適用於預訂4人枱或以上使用



沙田馬場全新打卡區「連薈」 前往百勝廳途中，全新開放的「連薈」亦增設多個影相位，包括可與傳奇馬匹互動的數碼裝置、精英騎師綵衣展區、動態馬雕塑，以及小食攤位、DIY 工作坊、精品店等，為節日聚會增添更多驚喜與玩味。





