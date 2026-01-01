「贏在起跑線」從來不是命運的終點。對不少基層學生而言，真正重要的，是能否獲得一次改變人生方向的機會。「陳校長免費補習天地」（下稱「補天」）為迎接成立15周年，將於2026年3月1日在沙田運動場，舉行首個大型公眾籌款活動「補天慈善跑2026」，透過社會大眾參與籌募善款，持續為基層學生提供免費學習支援，推動教育平等。 慈善跑以「往前跑，向上飛」為主題，設有10公里及3公里計時組別，以及3公里及1公里非計時組別，涵蓋個人、團體、青年及親子參與。活動期望凝聚社會力量，讓公眾以實際行動支持基層學生走得更遠。是次活動亦邀得陪伴港人成長的麥兜和麥嘜擔任慈善大使，陪伴孩子一步一步向前。

義師以生命影響生命 助莘莘學子展翅高飛 在剛過去的2025年香港中學文憑試中，「補天」交出亮麗成績：共有233名基層學生成功升讀大學或大專，按年上升約9%，升學人數更連續四年突破200人，入讀成績最高達最佳五科32分。學生升學範疇涵蓋醫學、工程、護理、教育、藝術及體育等，部分更選擇赴兩岸三地及英國等地升學。 自「補天」成立以來，一直有賴不同有心人及義師才可為接近24,000名基層學生持續提供平等教育的服務。義師的無私奉獻，與學生追趕輸在起跑線上的距離亦是重大原因。現就讀香港大學生物醫療系的Kelly同學，2024年文憑試考獲30分。在2014年，Kelly在補天接受義師Joanna的一對一英文及數學補習。Joanna在Kelly身上看見自己童年安靜內向的影子，遂以自身經歷鼓勵她，踐行「以生命影響生命」的理念，對Kelly的成長產生深遠影響，不僅推動學業進步，亦啟發她發展多元興趣。

「補天」證明教育平等並非讓所有人成績一樣，而是讓每個孩子都擁有公平追夢的機會。15年來，這條教育之路仍在向前延伸，而慈善跑，正是大家幫助更多基層小朋友「往前跑，向上飛」，實現遠大目標。

歷屆補習生分享 李達鈞Ryan同學 － 香港中文大學護理學系 Ryan家境並不富裕，儘管他對學習充滿熱誠，但仍受限於昂貴的補習費用。慶幸的是，家庭對他的支持和溫暖始終不變，讓他從窮困但有愛的環境中崛起。Ryan母親為他報名補天的免費一對一補習計劃，助他在2024年文憑試中考取了優異成績，並獲得補天的大學生獎學金。Ryan用獎學金回饋家人，並希望把自己從補天曾獲得的溫暖與支持回饋社會。

陳文俊同學 － 香港中文大學及北京大學中國語文及文學雙學位課程 文俊的升中之路並非一帆風順。入讀Band 1中學，如同一張通往高等教育的入場券，但由於文俊在接受義教時缺乏謙遜，他失去了這個機會，最終進入了一所Band 2學校，這對他來說無疑是巨大的衝擊。然而，文俊明白到學習的機會並非必然。他亦透過爺爺的故事，意識到自己身處的時代，學習已經相對以往平等，他更應珍惜現在擁有的十二年免費教育及補天的免費補習機會。

歷年升讀大學大專人數

年份 升讀大學／大專 2014 18 2015 56 2016 53 2017 121 2018 111 2019 118 2020 137 2021 176 2022 224 2023 226 2024 213 2025 233

活動詳情 日期： 2026年3月1日（星期日）

時間： 08:00–13:00

地點： 沙田運動場 計時組別：

• 10公里挑戰賽——個人組（16歲或以上）

• 10公里挑戰賽——公眾團體組／學校團體組／企業團體組（16歲或以上）

• 3公里挑戰賽——青年個人組（10歲至15歲）

• 3公里挑戰賽——青年團體組（10歲至15歲） 非計時組別：

• 3公里個人奔FUN跑（16歲或以上）

• 3公里親子開心跑／1公里親子開心跑（3歲或以上）



慈善跑資料 : https://www.principalchan.org/charityrun 報名連結 : https://www.principalchan.org/reg