生活
出版：2026-Jan-13 11:00
更新：2026-Jan-13 11:00

嶺南大學香港同學會小學 將草間彌生/畢加索真跡帶入學校 校舍化身藝術館

Nose 18
學生想欣賞藝術家作品不一定要到博物館或藝術館參觀，於學校亦能觀賞名畫。位於石硤尾的嶺南大學香港同學會小學獲收藏家借出草間彌生及畢加索的真跡，學生和老師以名畫為靈感，將校舍變身為藝術館。校長吳曉靈期望學生有更多機會接觸藝術，明白藝術不只是平面創作，可以融合遊戲等方式呈現。她透露，學校明年可能與chocolate rain品牌合作。

IMG 8917 结果

學校以草間彌生及畢加索作品為藍圖，策劃藝術開放日。

展出畫家真跡 將標誌元素融入創作中

活動是第3年舉辦，同樣獲收藏家借出草間彌生及畢加索的真跡，讓學生近距離欣賞。學校於昨日舉行開放日，展出草間彌生及畢加索真跡、學生作品及設置不同攤位遊戲。開放日設有5大區域。踏入禮堂，訪客隨即看見大型藝術裝置「唔係吖！？真實定幻境？」，老師收集學生的草間彌生主題作品後，將作品拼貼成畫框。訪客可輕輕推動畫框，搖晃的畫框讓人彷彿置身於畫家的幻想世界之中，相當特別。

IMG 8921 结果 IMG 8928 结果 IMG 8917 结果 IMG 8903 结果 IMG 8900 结果 IMG 8901 结果 IMG 8861 结果 IMG 8860 结果 IMG 8863 结果 IMG 8862 结果 IMG 8846 结果 IMG 8856 结果

另一難忘作品必屬「星際漫遊」。老師於操場一角打造全黑房間，房內同樣以草間彌生的圓點作為主題，各個波波被淋上螢光顏料，在全黑的環境中發出鮮艷色彩，吸引現場不少人打卡。

IMG 8884 结果 IMG 8880 结果 IMG 8883 结果 IMG 8886 结果 IMG 8885 结果

老師：須按能力設計適合創作活動

視藝科科長劉彩霞老師表示，學校於今年9月開始構思活動，以草間彌生和畢加索標誌性的圓點南瓜和立體派作為主題，例如小四學生會以立體派風格進行靜物寫生。她指出，小學生未必能夠掌握藝術家的創作技巧，老師要按照學生能力設立適合他們的創作主題，並且將作品融入攤位遊戲之中。活動同時設有多款攤位遊戲，將多幅學生作品或畫家元素融入遊戲當中。

IMG 8814 结果 IMG 8815 结果 IMG 8819 结果 IMG 8817 结果 IMG 8820 结果

