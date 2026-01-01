2026年1月Klook優惠碼 賀年糕點/酒店/旅遊預定 指定信用卡享高達$1090折扣

農曆新年即將到來，又是時候準備定賀年糕點、盆菜等過年必備食品。另外有些人可能正在計劃外遊，現在為大家準備了2026年1月份的Klook最新銀行優惠碼，無論是賀年食品，還是外遊酒店住宿或活動預定，都可享不同折扣優惠。即睇內文了解優惠詳請！

Payme用戶享加碼優惠 推廣期內於Klook預訂本地酒店自助餐，並於付款時輸入優惠碼，即享半價優惠； 逢星期四中午12:00即入Klook搶本地酒店自助餐及大閘蟹餐飲半價優惠碼！ 【全新快閃優惠！】 預訂全球租車 **逢星期四中午12:00發放。 滿HK$500或以上，即減HK$100 【PM26CAR100】 預訂全線活動 滿HK$300或以上，即減HK$15 【PM26JAN15】 預訂全線活動 滿HK$999或以上，即減HK$40 【PM26JAN40】 預訂賀年糕點 滿HK$300或以上，即減HK$20 【PM26CNY20】 預訂賀年盆菜 滿HK$800或以上，即減HK$40 【PM26CNY40】 預訂全球酒店 滿HK$1,000或以上，即減HK$100 【PM26HT100】



推廣期：2025年1月1日至1月31日 推廣期內，每位用戶可兌換各優惠一次。優惠名額有限，先到先得，換完即止。



Payme用戶享加碼優惠

東亞銀行信用卡持卡人專享優惠 推廣期內憑東亞銀行信用卡於Klook單一淨額簽賬滿指定金額，並於付款前輸入以下優惠碼，可享高達HK$270即時折扣。 單一簽帳滿淨金額 優惠碼 預訂全線活動 滿HK$700或以上，即減HK$50 【BEA25WIN50】 預訂全線活動 滿HK$1,200或以上，即減HK$120 【BEA25WIN120】 預訂環球酒店淨房住宿 滿HK$1,000或以上，即減HK$100 【BEA25HT100】 推廣期: 即日起至2026年2月18日 Klook逢星期五中午12:00發放優惠名額。

不適用於除外產品及Klook不定時公佈的相關產品或活動。

東亞銀行信用卡持卡人專享優惠

WeWa或EarnMORE信用卡持卡人專享優惠 推廣期內憑WeWa或EarnMORE 信用卡於Klook單一合資格簽賬淨額滿指定金額享高達HK$1,090即時折扣

單一簽帳滿淨金額 優惠碼 預訂全線活動 滿HK$1,500或以上，即減HK$200 【WEWA2H200】 預訂全球租車 *12月15日發放 滿HK$2,000或以上，即減HK$250 【WEWA2HCAR】 預訂全球導賞團及一日遊 *12月22日發放 滿HK$1,000或以上，即減HK$120 【WEWA2HTOUR】 預訂日本JR及新幹線 *12月29日發放 滿HK$800或以上，即減HK$100 【WEWA2HJR】 預訂酒店餐飲 *1月5日發放 滿HK$500或以上，即減HK$80 【WEWA2HTEA】 預訂酒店餐飲 *1月12日發放 滿HK$1,000或以上，即減HK$120 【WEWA2HBUF】 預訂餐飲美食 *1月19日發放 滿HK$1,000或以上，即減HK$120 【WEWA2HDINE】 預訂賀年糕點及盆菜 *1月26日發放 滿HK$800或以上，即減HK$100 【WEWA2HCNY】

推廣期：即日至2025年1月31日 名額有限，先到先得，額滿即止。



WeWa或EarnMORE信用卡持卡人專享優惠