農曆新年即將到來，又是時候準備定賀年糕點、盆菜等過年必備食品。另外有些人可能正在計劃外遊，現在為大家準備了2026年1月份的Klook最新銀行優惠碼，無論是賀年食品，還是外遊酒店住宿或活動預定，都可享不同折扣優惠。即睇內文了解優惠詳請！
Payme用戶享加碼優惠
推廣期內於Klook預訂本地酒店自助餐，並於付款時輸入優惠碼，即享半價優惠；
逢星期四中午12:00即入Klook搶本地酒店自助餐及大閘蟹餐飲半價優惠碼！
【全新快閃優惠！】
預訂全球租車
**逢星期四中午12:00發放。
滿HK$500或以上，即減HK$100
預訂全線活動
滿HK$300或以上，即減HK$15
預訂全線活動
滿HK$999或以上，即減HK$40
預訂賀年糕點
滿HK$300或以上，即減HK$20
預訂賀年盆菜
滿HK$800或以上，即減HK$40
預訂全球酒店
滿HK$1,000或以上，即減HK$100
推廣期：2025年1月1日至1月31日
推廣期內，每位用戶可兌換各優惠一次。優惠名額有限，先到先得，換完即止。
東亞銀行信用卡持卡人專享優惠
推廣期內憑東亞銀行信用卡於Klook單一淨額簽賬滿指定金額，並於付款前輸入以下優惠碼，可享高達HK$270即時折扣。
單一簽帳滿淨金額
優惠碼
預訂全線活動
滿HK$700或以上，即減HK$50
預訂全線活動
滿HK$1,200或以上，即減HK$120
預訂環球酒店淨房住宿
滿HK$1,000或以上，即減HK$100
推廣期: 即日起至2026年2月18日
Klook逢星期五中午12:00發放優惠名額。
不適用於除外產品及Klook不定時公佈的相關產品或活動。
WeWa或EarnMORE信用卡持卡人專享優惠
推廣期內憑WeWa或EarnMORE 信用卡於Klook單一合資格簽賬淨額滿指定金額享高達HK$1,090即時折扣
單一簽帳滿淨金額
優惠碼
預訂全線活動
滿HK$1,500或以上，即減HK$200
預訂全球租車
*12月15日發放
滿HK$2,000或以上，即減HK$250
預訂全球導賞團及一日遊
*12月22日發放
滿HK$1,000或以上，即減HK$120
預訂日本JR及新幹線
*12月29日發放
滿HK$800或以上，即減HK$100
預訂酒店餐飲
*1月5日發放
滿HK$500或以上，即減HK$80
預訂酒店餐飲
*1月12日發放
滿HK$1,000或以上，即減HK$120
預訂餐飲美食
*1月19日發放
滿HK$1,000或以上，即減HK$120
預訂賀年糕點及盆菜
*1月26日發放
滿HK$800或以上，即減HK$100
推廣期：即日至2025年1月31日
名額有限，先到先得，額滿即止。