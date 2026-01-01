熱門搜尋:
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk4
出版：2026-Jan-13 13:00
更新：2026-Jan-13 13:00

分享：
Joe1115448

農曆新年即將到來，又是時候準備定賀年糕點、盆菜等過年必備食品。另外有些人可能正在計劃外遊，現在為大家準備了2026年1月份的Klook最新銀行優惠碼，無論是賀年食品，還是外遊酒店住宿或活動預定，都可享不同折扣優惠。即睇內文了解優惠詳請！

Payme用戶享加碼優惠

推廣期內於Klook預訂本地酒店自助餐，並於付款時輸入優惠碼，即享半價優惠；

逢星期四中午12:00即入Klook搶本地酒店自助餐及大閘蟹餐飲半價優惠碼！

【全新快閃優惠！】

預訂全球租車

**逢星期四中午12:00發放。

滿HK$500或以上，即減HK$100

【PM26CAR100】

預訂全線活動

滿HK$300或以上，即減HK$15

【PM26JAN15】

預訂全線活動

滿HK$999或以上，即減HK$40

【PM26JAN40】

預訂賀年糕點

滿HK$300或以上，即減HK$20

【PM26CNY20】

預訂賀年盆菜

滿HK$800或以上，即減HK$40

【PM26CNY40】

預訂全球酒店

滿HK$1,000或以上，即減HK$100

【PM26HT100】

推廣期：2025年1月1日至1月31日

推廣期內，每位用戶可兌換各優惠一次。優惠名額有限，先到先得，換完即止。


螢幕擷取畫面 2026 01 13 123044

東亞銀行信用卡持卡人專享優惠

推廣期內憑東亞銀行信用卡於Klook單一淨額簽賬滿指定金額，並於付款前輸入以下優惠碼，可享高達HK$270即時折扣。

單一簽帳滿淨金額

優惠碼

預訂全線活動

滿HK$700或以上，即減HK$50

【BEA25WIN50】

預訂全線活動

滿HK$1,200或以上，即減HK$120

【BEA25WIN120】

預訂環球酒店淨房住宿

滿HK$1,000或以上，即減HK$100

【BEA25HT100】

推廣期: 即日起至2026年2月18日

Klook逢星期五中午12:00發放優惠名額。

不適用於除外產品及Klook不定時公佈的相關產品或活動。

螢幕擷取畫面 2026 01 13 123319

WeWa或EarnMORE信用卡持卡人專享優惠

推廣期內憑WeWa或EarnMORE 信用卡於Klook單一合資格簽賬淨額滿指定金額享高達HK$1,090即時折扣

單一簽帳滿淨金額

優惠碼

預訂全線活動

滿HK$1,500或以上，即減HK$200

【WEWA2H200】

預訂全球租車

*12月15日發放

滿HK$2,000或以上，即減HK$250

【WEWA2HCAR】

預訂全球導賞團及一日遊

*12月22日發放

滿HK$1,000或以上，即減HK$120

【WEWA2HTOUR】

預訂日本JR及新幹線

*12月29日發放

滿HK$800或以上，即減HK$100

【WEWA2HJR】

預訂酒店餐飲

*1月5日發放

滿HK$500或以上，即減HK$80

【WEWA2HTEA】

預訂酒店餐飲

*1月12日發放

滿HK$1,000或以上，即減HK$120

【WEWA2HBUF】

預訂餐飲美食

*1月19日發放

滿HK$1,000或以上，即減HK$120

【WEWA2HDINE】

預訂賀年糕點及盆菜

*1月26日發放

滿HK$800或以上，即減HK$100

【WEWA2HCNY】

推廣期：即日至2025年1月31日

名額有限，先到先得，額滿即止。


Zaxnk3ayjvetxmg78uj5

