7-Eleven推出 CHIIKAWA系列 5款限定烘焙新品/7CAFÉ主題杯身登場

CHIIKAWA迷準備尖叫！7-Eleven推出CHIIKAWA系列，5款期間限定7-SELECT新品登場，新推出烘焙及甜品產品上面印有可愛的CHIIKAWA角色圖案，甜到入心！另外，7-Eleven另一自家品牌 7CAFÉ亦同步推出全新限定CHIIKAWA熱飲杯及凍飲杯套，為各位學生哥和打工仔打打氣！即睇詳情。

7-Eleven 推出人氣日本IP CHIIKAWA系列限定新品！5款期間限定7-SELECT烘焙及甜品產品包括：甜美芒果的「7-SELECT CHIIKAWA芒果忌廉泡芙」、清雅白桃香氣的「7-SELECT CHIIKAWA白桃忌廉蛋糕」、口感軟滑兼濃郁朱古力的「7-SELECT CHIIKAWA朱古力巴斯克芝士蛋糕」、清新蜜瓜的「7-SELECT CHIIKAWA蜜瓜忌廉瑞士卷」，以及充滿日式風味的「7-SELECT CHIIKAWA蜜瓜吉士包」，將7-SELECT甜品滋味與CHIIKAWA的可愛魅力結合，送上滿滿幸福滋味！新品將於1月14日起發售，各位CHIIKAWA迷記得準時到7-Eleven掃貨，率先品嘗這份可愛又甜蜜的滋味！

7CAFÉ CHIIKAWA 杯套可愛登場

7-Eleven另一自家品牌7CAFÉ亦同步送上驚喜！7CAFÉ熱飲及凍飲分別換上可愛又設計獨特的CHIIKAWA熱飲杯及凍飲杯套，杯套將期間限定登場，邊享用7CAFÉ咖啡或飲品同時，每朝早CHIIKAWA角色們就會與大家打打氣，注入元氣能量！

首波2款7CAFÉ CHIIKAWA熱飲杯及凍飲杯套將於1月14日起登場，而下一波7CAFÉ CHIIKAWA限定熱飲杯及凍飲杯套更會於稍後時間推出。