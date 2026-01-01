網上熱話｜港男讚女友樣靚「帶出去有面」 但不滿拍拖第1年要求送Chanel手袋 網民反轟：自己廢又賴人

拍拖是一門很高深的學問，只因在現實環境包圍下，要做到只講心唔講金絕對是一件天大難事，若然雙方的金錢觀、眼界與收入有異的話，彼此遇到的問題只會有增無減。早前，一位港男發文指自己女朋友雖然樣靚到「帶出去食飯係有面」，但就不滿她拍拖第1年已經要求收Chanel手袋。其發文用字直接，更引來不少網民留言反轟「畀唔起錢咪唔好拍拖囉」。

港男不滿女友拍拖第1年要求Chanel手袋 不時都會看到有人批評港女「拜金」，但其實乜都講錢的香港地生活，拍拖的話，要做到講心唔講金的確十分困難，因此最好都係尋找與自己金錢觀差不多的另一半，以免經常因金錢問題爭執。早前，一位港男在社交平台上發文，直指自己與女友剛拍拖不久，沒料到「第一年過情人節就要 Chanel」，更揚言「個袋成4皮野，值咩？」

大讚女友樣靚但拜金 發文者帖文以衡量送Chanel的標準引起網民熱議，只因他在文中提到「講真我條女係靚嘅」、「帶出去食飯係有面」，隻字不提雙方感覺、相處時的合適度等等，更批評女友「依家啲後生妹豬係咪對錢完全無概念」、「我唔係唔想送，但我地拍拖都未夠一年就想屈我送個 Chanel 袋」，更嬲爆反問「當我水魚定ATM先？」。

網民唔撐：係你廢 發文者的帖文引起廣泛迴響，有部分網民認同他的觀點，表示「果然香港男人冇尊嚴沒地位係自己攞黎」、「有4皮去日本做一個禮拜大爺唔好咩」、「咁想要名牌就條女自己買，先拍得一年拖又唔係結婚禮物」。惟大部分網民均唔撐發文者，反批「你貪人後生靚女，人哋咪貪你俾得起錢」、「兩個都冇問題，問題係『每個女人都好貴，搵個你能力範圍內既然後收聲』」、「畀唔起錢咪唔好拍拖囉，買Chanel都淨係揀個4萬嘅便宜咗你啦」。