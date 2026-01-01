啟德零售館「啟德跑步祭」 馬拉松體驗區 逾20個運動品牌低至5折起

一年一度的馬拉松即將開跑，啟德體育園旗下啟德零售館率先點燃運動熱潮，於 1 月 14至17日，一連4日舉行「啟德跑步祭」。雲集adidas Sports Performance、ASICS、National Geographic Apparel、LI-NING、New Balance、Nike、OOFOS、PUMA、SKECHERS等多個人氣運動品牌，帶來最新運動裝備、互動挑戰及限定優惠，讓跑手及市民沉浸於跑步氛圍，邊玩邊試，邊買邊享著數。

在1月14至17日期間，「啟德跑步祭」將聯同多個運動品牌打造「馬拉松體驗區」，透過一系列活動與挑戰，包括跑鞋配速挑戰、步伐挑戰、運動水樽帶工作坊及反應燈遊戲等，從多角度帶領大眾感受運動樂趣，同時更深入了解自身表現，激發運動潛能。現場設有多項跑步專屬裝備購物優惠及禮遇。

攻略一：必玩多個「馬拉松體驗區」現場測試反應力及步速

OOFOS：完成指定步驟可參加扭蛋，贏取限定毛巾、索繩袋或襪款。

National Geographic Apparel：即場消費可參加 升級回收水樽帶工作坊，打造獨一無二運動配件。

LI-NING：試穿「飛電6」「赤兔9」，並可於跑步機挑戰「你的最佳速度」，完成即享 85 折購買指定鞋款。

ASICS：店舖化身跑道起點，展示 GEL-Nimbus 28；設「免費 Foot ID 足部測量」、打卡區及打氣牌拍照。

攻略二：逾20大品牌限定優惠

逾20個運動及健康品牌特別推出限定優惠及禮遇，為一眾跑手及運動愛好者加油打氣，部分折扣更低至5折。現場還設多項個人化體驗，包括PUMA購買指定服裝產品可享免費客製化服務，為大家打造更貼心的運動用品。另外，各品牌提供多重專屬禮遇，為馬拉松選手打氣，包括BODYCARE正價貨品8折優惠、Happy Walking 免費專業足部檢查、Salomon免費品牌號碼布扣乙套等。

品牌 限定優惠及禮遇 adidas Sports Performance 於馬拉松博覽會adidas攤位消費滿指定金額，可於adidas啟德零售店換領以下禮品/優惠：

1. 指定貨品75折優惠；

2. 消費滿港幣$200，換領指定adidas 襪子一對；

3. 消費滿港幣$900，換領指定adidas馬拉松限量版鞋帶一包或adidas手提袋一個。 ASICS 1. 免費足部測量服務（價值港幣$150）； 2. 購買指定商品即送ASICS水瓶乙個。 BIGPACK 購買BIGPACK水樽、輕身快乾跑衫或風褸，可享7折優惠。 BODYCARE 出示馬拉松活動號碼布，可享正價貨品88折優港幣惠。 Crocs 1. 購買運動前後舒緩必備皇牌InMotion 可減港幣$100； 2. 全場正價產品85折、2對75折、3 對7折； 3. Crocs Club會籍及迎新禮品一份。 DECATHLON DECATHLON會員出示馬拉松活動號碼布購買任何產品即送能量啫喱一包。 Dr. Kong +Plus 出示馬拉松活動號碼布，可享5折優惠購買Universal系列鞋墊。 FILA 出示馬拉松活動號碼布，可享正價貨品8折優惠。 Garmin 即日起至2026年1月31日，跑手出示渣打香港馬拉松2026 成功報名的電郵，可享 Forerunner 970/570系低至85折優惠。 Happy Walking 出示馬拉松活動號碼布即享以下優惠： 1. 免費專業足部檢查； 2. 正價貨品85折優惠； 3. EZPED兒童鞋墊（尺碼：29-34） 買一送一； 4. 購物滿港幣$200即送EZPED植箤足浴鹽一盒（價值港幣$65）。 HOLOS 出示馬拉松活動號碼布可享以下優惠： 1. 可享正價貨品85折優惠； 2. 購物滿港幣$200 即送EZPED植箤足浴鹽一盒（價值港幣$65）。 LI-NING 1. 購買指定產品，可享兩件8折優惠； 2. 參加「跑鞋配速挑戰」，即可憑優惠劵於啟德零售館門店以85折購買最新飛電6 或赤兔9 系列。

National Geographic Apparel 1. 全單享額外 95折優惠； 2. 消費即可參加「運動水樽帶工作坊」，利用升級再回收膠粒，製作專屬水瓶帶。 New Balance 1. 出示馬拉松活動號碼布，即可獲贈精美禮品乙份；

2. 消費滿港幣$1,200，可享額外港幣$100折扣優惠。 Nike 購買指定產品滿港幣$1,388（須包括一款指定跑鞋）可獲贈 Nike Run 斗篷乙件。 OOFOS 運動及健康品牌 於1月14至18日期間，出示馬拉松活動號碼布可享以下優惠:

1. 購買任何OOFOS正價產品即減港幣$100； 2. 以試用價港幣$50換購Feetures指定跑步襪乙對。 PUMA 1. 購買一件指定商品可享8折優惠； 2. 購物滿港幣$1,800可獲得限量版手袖乙對； 3. 購買指定服裝產品可享免費客製化服務； 4. 加入PUMA FAM可獲得免費禮品包。 Salomon 出示馬拉松活動號碼布，即可換領Salomon品牌號碼布扣乙套。 SKECHERS 1. 購買2件商品享8折，購買3件或以上商品享7折，購物滿港幣$3,000可即減港幣$300； 2. 出示馬拉松活動號碼布購買AERO系列跑鞋，即享港幣$50折扣優惠。 商務印書館 出示馬拉松活動號碼布，購物滿港幣$150可享港幣$20折扣優惠。



*所有價格及優惠只供參考，各店舖之條款有別，優惠詳情請向有關商戶查詢。