啟德零售館「啟德跑步祭」 馬拉松體驗區 逾20個運動品牌低至5折起

一年一度的馬拉松即將開跑，啟德體育園旗下啟德零售館率先點燃運動熱潮，於 1 月 14至17日，一連4日舉行「啟德跑步祭」。雲集adidas Sports Performance、ASICS、National Geographic Apparel、LI-NING、New Balance、Nike、OOFOS、PUMA、SKECHERS等多個人氣運動品牌，帶來最新運動裝備、互動挑戰及限定優惠，讓跑手及市民沉浸於跑步氛圍，邊玩邊試，邊買邊享著數。
攻略一：必玩多個「馬拉松體驗區」現場測試反應力及步速
在1月14至17日期間，「啟德跑步祭」將聯同多個運動品牌打造「馬拉松體驗區」，透過一系列活動與挑戰，包括跑鞋配速挑戰、步伐挑戰、運動水樽帶工作坊及反應燈遊戲等，從多角度帶領大眾感受運動樂趣，同時更深入了解自身表現，激發運動潛能。現場設有多項跑步專屬裝備購物優惠及禮遇。
ASICS：店舖化身跑道起點，展示 GEL-Nimbus 28；設「免費 Foot ID 足部測量」、打卡區及打氣牌拍照。
adidas Sports Performance：展示 EVO SL、BOSTON 13、ADIOS PRO 4 等人氣跑鞋。
LI-NING：試穿「飛電6」「赤兔9」，並可於跑步機挑戰「你的最佳速度」，完成即享 85 折購買指定鞋款。
National Geographic Apparel：即場消費可參加 升級回收水樽帶工作坊，打造獨一無二運動配件。
New Balance：試跑最新 1080v15，即場體驗升級腳感與回彈。
OOFOS：完成指定步驟可參加扭蛋，贏取限定毛巾、索繩袋或襪款。
PUMA：體驗「RUN PUMA LOUNGE」，包括 AI 跑步時光機、配速跑步機挑戰及反應智能牆。
SKECHERS：展示 AERO 系列 TEMPO、BURST、PULSE，滿足不同腳型需求。
攻略二：逾20大品牌限定優惠
逾20個運動及健康品牌特別推出限定優惠及禮遇，為一眾跑手及運動愛好者加油打氣，部分折扣更低至5折。現場還設多項個人化體驗，包括PUMA購買指定服裝產品可享免費客製化服務，為大家打造更貼心的運動用品。另外，各品牌提供多重專屬禮遇，為馬拉松選手打氣，包括BODYCARE正價貨品8折優惠、Happy Walking 免費專業足部檢查、Salomon免費品牌號碼布扣乙套等。
品牌
限定優惠及禮遇
adidas Sports Performance
於馬拉松博覽會adidas攤位消費滿指定金額，可於adidas啟德零售店換領以下禮品/優惠：
ASICS
1. 免費足部測量服務（價值港幣$150）；
2. 購買指定商品即送ASICS水瓶乙個。
BIGPACK
購買BIGPACK水樽、輕身快乾跑衫或風褸，可享7折優惠。
BODYCARE
出示馬拉松活動號碼布，可享正價貨品88折優港幣惠。
Crocs
1. 購買運動前後舒緩必備皇牌InMotion 可減港幣$100；
2. 全場正價產品85折、2對75折、3 對7折；
3. Crocs Club會籍及迎新禮品一份。
DECATHLON
DECATHLON會員出示馬拉松活動號碼布購買任何產品即送能量啫喱一包。
Dr. Kong +Plus
出示馬拉松活動號碼布，可享5折優惠購買Universal系列鞋墊。
FILA
出示馬拉松活動號碼布，可享正價貨品8折優惠。
Garmin
即日起至2026年1月31日，跑手出示渣打香港馬拉松2026 成功報名的電郵，可享 Forerunner 970/570系低至85折優惠。
Happy Walking
出示馬拉松活動號碼布即享以下優惠：
1. 免費專業足部檢查；
2. 正價貨品85折優惠；
3. EZPED兒童鞋墊（尺碼：29-34） 買一送一；
4. 購物滿港幣$200即送EZPED植箤足浴鹽一盒（價值港幣$65）。
HOLOS
出示馬拉松活動號碼布可享以下優惠：
1. 可享正價貨品85折優惠；
2. 購物滿港幣$200 即送EZPED植箤足浴鹽一盒（價值港幣$65）。
LI-NING
1. 購買指定產品，可享兩件8折優惠；
2. 參加「跑鞋配速挑戰」，即可憑優惠劵於啟德零售館門店以85折購買最新飛電6 或赤兔9 系列。
National Geographic Apparel
1. 全單享額外 95折優惠；
2. 消費即可參加「運動水樽帶工作坊」，利用升級再回收膠粒，製作專屬水瓶帶。
New Balance
1. 出示馬拉松活動號碼布，即可獲贈精美禮品乙份；
Nike
購買指定產品滿港幣$1,388（須包括一款指定跑鞋）可獲贈 Nike Run 斗篷乙件。
OOFOS
運動及健康品牌
於1月14至18日期間，出示馬拉松活動號碼布可享以下優惠:
2. 以試用價港幣$50換購Feetures指定跑步襪乙對。
PUMA
1. 購買一件指定商品可享8折優惠；
2. 購物滿港幣$1,800可獲得限量版手袖乙對；
3. 購買指定服裝產品可享免費客製化服務；
4. 加入PUMA FAM可獲得免費禮品包。
Salomon
出示馬拉松活動號碼布，即可換領Salomon品牌號碼布扣乙套。
SKECHERS
1. 購買2件商品享8折，購買3件或以上商品享7折，購物滿港幣$3,000可即減港幣$300；
2. 出示馬拉松活動號碼布購買AERO系列跑鞋，即享港幣$50折扣優惠。
商務印書館
出示馬拉松活動號碼布，購物滿港幣$150可享港幣$20折扣優惠。
*所有價格及優惠只供參考，各店舖之條款有別，優惠詳情請向有關商戶查詢。
攻略三：免費登記成為啟德體育園之友會員 掃碼即搶$100獎賞
除了各大運動及健康品牌提供的消費優惠外，更可於現場「一掃即搶」額外著數 ！於1月14至17日，只要登記成為啟德體育園之友會員，並於啟德零售館內透過手機掃描指定二維碼，即可領取2大優惠，獎賞高達港幣$120！名額有限，先到先得，換完即止。
獎賞一：無論現有或新會員，均可「一掃即搶」港幣$100購物券，於啟德體育園內指定商戶消費滿港幣$900即可扣減港幣$100使用。
獎賞二：活動期間，新會員可額外獲得港幣$20美食餐飲券，於啟德體育園內指定餐飲商戶消費滿港幣$100即可扣減港幣$20使用。
攻略四：馬拉松跑手專享額外2小時免費泊車（啟德主場館停車場）
啟德體育園特別向馬拉松跑手提供專屬泊車優惠，讓跑手於啟德零售館內盡情享受美食及選購裝備，以最佳狀態出戰賽事。1月14至17日期間，啟德體育園之友出示馬拉松活動號碼布，並於啟德體育園單日電子消費滿指定金額，即可享啟德主場館停車場額外2小時免費泊車。
泊車優惠換領地點：啟德零售館2，G樓禮賓部
泊車優惠換領時間：1月14至17日，上午10時至晚上10時
攻略五：滙豐Visa信用卡每日獎賞高達$920
即日起至4月30日，憑滙豐Visa信用卡於啟德零售館、啟德體藝館、運動健康中心及美食海灣之商戶簽賬，每日可享合共高達港幣$920 獎賞及精選商戶禮遇。
「啟德跑步祭」
日期：2026年1月14日至2026年1月17日
時間：中午12時至晚上10時
地點：啟德體育園啟德零售館2