塔斯曼尼亞生態遊｜直擊南半球最大薰衣草園 僅一季限定欣賞！賞花野餐體驗

澳洲最南端的塔斯曼尼亞，有一個南半球最大薰衣草園。趁著花季，記者就來到位於朗塞斯頓(Launceston)的Bridestowe薰衣草莊園，整個園區佔地約260英畝，種植約有65萬棵薰衣草，只需HKD$100就可以入場打卡影相！除此之外，Bridestowe亦是少數可品嘗薰衣草入饌美點的薰衣草莊園，今次記者就在薰衣草園內野餐，更有一系列正宗薰衣草產品買來作手信，有齊食玩買多個元素，一文帶大家直擊Bridestowe薰衣草園！ 圖文：Rosina 鳴謝：Tourism Tasmania

僅一季限定的紫色花海體驗 薰衣草的盛花期為每年的12月至次年1月底，這個時候入場，將可看到超莊觀的紫色薰衣草花海！作為南半球最大的薰衣草園，這裡種植的薰衣草田全長達200公里，一行行排列成極具標誌性的曲線，全園對外開放，保證一定找到位置拍照。除了12月-1月的薰衣草季外，這裡2月到11月同樣可以入場散步，漫步於田野間，感受薰衣草農場的日常生活，欣賞不同的花園景觀，另外亦可觀賞到各種當地野生動物。除了12月至1月的旺季外，其餘時間入場免費，而旺季門票為AUD$20(約HK$100)。

薰衣草園導賞 人少景靚打卡位+了解精油製作 今年塔斯曼尼亞冬季來得較遲，記者12月中旬到訪薰衣草園時，部分薰衣草仍未開花，花田顏色雖尚未呈現漫山紫色花田，但一株株紫花已經冒頭，整體淡淡紫藍調亦有一番風味。記者推薦各位到訪前預約私人導覽，每位價錢為AUD$120，費用包括入場費及導覽解說，資深員工將化身導遊，親自駕車帶著各位進行導覽。在導遊帶領解說下，對薰衣草會有更深認識，原來薰衣草的香氣不是由花朵自身散發，而是要用手掌摩擦一下才能聞到香氣(切記不要擅自在花田採花)！導遊更帶我們駕車至人少景靚的區域，這邊的薰衣草生長得更高，背景是一望無際的花海，拍照也特別出片。

遊覽一番花田後，導遊帶我們參觀這邊的工場，獨家進入生產設施及薰衣草加工區域，深入了解製作薰衣草精油的過程。Bridestowe所種植的薰衣草，為正宗的法國薰衣草Lavandula angustifolia，於1922年創辦人CK Denny留意到塔斯曼尼亞的氣候條件，與主要的薰衣草產地南法普羅旺斯相似，於是從法國南部阿爾卑斯山引進種子，成功於塔斯曼尼亞培植出這種適合用於香水和烹飪的品種，並以此生產精油及相關產品，或用作入饌。農場團隊將在整個夏季進行採收，再於工廠進行加工，生產當季的產品。

當地人對這片土地的重視，從塔斯曼尼亞當地大力推行永續旅遊中已可覺察。Bridestowe的園區營運方針亦積極推動生態永續，減低園區造成的生態影響。比如園區用水已實現用水自給自足，從福雷斯特河引入的用水量已減至零。同時建造了大型蓄水壩，亦因此成為多種本地鳥類、青蛙甚至鴨嘴獸的棲息地。又致力提升永續性，包括種植本地植物以恢復不適合種植薰衣草的地區，增加生物多樣性並自然控制害蟲；薰衣草種植區在其生命週期結束後會休耕一季，進行輪作改善土壤質量，然後再重新種植等等。這些舉動都能體現當地人對環境的重視，每當職員談起自己負責的工作時，都能深深感受到他們對這片土地的熱愛與投入。

橡樹夏季野餐 歎無敵花海靚景 導賞行程於中午結束，推薦加購每位AUD$155的夏季野餐！在園中一棵橡樹樹蔭下享用薰衣草特調及Grazing Boxes，一大盒滿滿的熟食冷肉、本地芝士、鬆餅、餅乾、水果、堅果及甜點，望著眼前一片無際的薰衣草花海，心情特別放鬆，盡情度過悠閒愉快的午後時光。 是次導賞更會送雪糕券，一場來到怎能錯過薰衣草雪糕！雪糕入口奶香十足，夾雜迷人薰衣草香氣，感覺特別香甜。

Bridestowe Lavender Estate 地址：296 Gillespies Rd, Nabowla TAS 7260, Australia 開放時間：09:00–17:00 預約：請按此