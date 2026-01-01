米芝蓮星級點心專門店添好運作為「酥皮焗叉燒包（雪山叉燒包）」始祖，新一年特別推出驚喜新品「酥皮雙味孖寶」組合，包括經典雪山叉燒包以及全新酥皮黑松露雞包，兩種風味同樣吸引！添好運邀請人氣組合農夫 FAMA「孖住」率先試食，並與本地餐具設計師Queenie Wong定製「孖寶造型餐具」，為新品更添型格和玩味！

全新「酥皮雙味孖寶」

期間限定「酥皮雙味孖寶」齊集經典叉燒與全新黑松露雞肉的雙味創意，除了有添好運必食的經典雪山叉燒包外，更有全新酥皮黑松露雞包！酥皮黑松露雞包將松露配上嫩滑雞肉，外層保持酥香、內裡飽滿，吃起來啖啖馥郁松露香，令人一試難忘！另外由1月19日起，添好運將推出多款寓意吉祥的新春菜式，例如寓意黃金滿屋的咸蛋黃帶子酥、酒香撲鼻的酒香桑拿雞飯、應節的好運脆皮年糕等，滿載新年氣氛。