新品速遞｜DOUGH BROS菠蘿派對系列薄餅 擺明激嬲意大利人

本地pizza界鍾情加入菠蘿，顛覆意大利pizza的傳統。常推創新口味的人氣薄餅店DOUGH BROS無懼激嬲意大利人，一月份展開菠蘿革命，大推期間限定的「 菠蘿派對系列 」薄餅和冬甩，選取香甜多汁又開胃的菠蘿做主角，搭配不同鹹甜食材，引爆多汁味蕾炸彈咁話！

夏威夷香辣 /BBQ 醬 / 烤肉薄餅

早前，DOUGH BROS透過官方媒體帖文預告會隆重推出「菠蘿派對系列」薄餅，更大玩幽默話：「Sorry 咁多位 Italian bros…我哋決定喺呢場 pizza 界風味恩仇錄加多把火，隆重推出菠蘿派對系列」，引來超過1,500個讚好。今次一口氣狂出三款都有菠蘿、水牛芝士及香草的薄餅：夏威夷香辣薄餅用上墨西哥辣椒、醃制辣椒、辣椒碎，結合菠蘿的甜味，跟火腿和德州香腸的煙熏味互相平衡。夏威夷烤肉薄餅啱晒「食肉獸」，鋪滿煙熏火腿、煙肉、義大利香腸、肉丸、雞肉以及菠蘿，鮮甜的果香中和烤肉的鹹香濃烈，大大減膩。夏威夷BBQ醬烤肉薄餅剛有煙熏火腿、德州香腸、水牛芝士和菠蘿，以經典惹味的燒烤醬為基底，香甜令人滿足。