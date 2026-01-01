Chiikawa餐廳首間分店登陸沖繩 下月正式開幕/風獅主題全新菜式首曝光

全新沖繩分店設打卡位 是次「Chiikawa餐廳」第2分店將於2026年2月13日，於沖繩PARCO CITY隆重開幕。PARCO CITY最新公布的概念圖中，可看到餐廳門口設3位角色的立體雕塑，準備與大家見面！另外入口左面牆身則掛上初代料理長栗子及二代料理長兔兔的肖像畫，絕對是必影打卡位！

風獅主題全新菜式 是次新分店更推出全6款沖繩限定主題美食，專屬分店獨家供應！包括「曬黑風獅Taco」、沖繩風香蕉船、3款以Chiikawa、小八及兔兔潛水造型為靈感的「潛水造型梳打特飲」，以及沖繩名物Sanpin茶熱帶特調。當中3款潛水造型梳打特飲均送透明貼紙；Sanpin茶熱帶特調則附送亞加力匙扣。

而其餘池袋PARCO店的8種主菜單亦將於新店供應。

沖繩分店原創周邊 沖繩分店更推出15款原創設計杯墊，只要點選任何一款飲品，即隨機獲贈沖繩PARCO CITY店設計的原創杯墊一份。杯墊隨機送出，不可指定， 外帶飲品同樣獲贈，想抽到心水角色，不妨加點帶走慢慢喝！

沖繩分店原創周邊 (圖片來源：PARCO)

開店紀念商品登場 另外為慶祝沖繩分店開幕，2月13日沖繩分店更會推出多款紀念商品，只要到沖繩PARCO CITY店附設的商品店即可入手。屆時官方線上商店Chiikawa Market亦會同時線上開賣，即使未能親身到場亦可入手紀念！

Chiikawa餐廳 沖繩PARCO CITY店 地址：沖繩縣浦添市西洲3丁目1-1 沖繩PARCO CITY 1F 營業時間：10:00 - 22:00 (最後點餐時間 21:00)