藝術香港︱爵士樂大師小曾根真首度訪港 舉行一場橫跨即興與古典的獨奏會

享譽國際的日本鋼琴家小曾根真(Makoto Ozone)，將於2月來港首次在香港舉行獨奏會。這位能同時駕馭爵士與古典兩大派別的音樂人，將在音樂會裡演奏蓋拉威爾、浦羅哥菲夫、莫士高夫斯基、蕭邦與史格拉第的作品，他亦會送上個人作品《Mirror Circle》、《Lullaby for Rabbit》等曲。

小曾根真八十年代已經出道，迄今發行逾30張專輯，創作超過300部作品，曾與Chick Corea、Anna Maria Jopek、Branford Marsalis和Paquito D'Rivera等爵士巨匠合作，與Gary Burton合作的專輯《Virtuosi》，更於2003年獲得格林美獎的提名，整明他的鋼琴技藝非凡。