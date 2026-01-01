藝術香港︱爵士樂大師小曾根真首度訪港 舉行一場橫跨即興與古典的獨奏會

享譽國際的日本鋼琴家小曾根真(Makoto Ozone)，將於2月來港首次在香港舉行獨奏會。這位能同時駕馭爵士與古典兩大派別的音樂人，將在音樂會裡演奏蓋拉威爾、浦羅哥菲夫、莫士高夫斯基、蕭邦與史格拉第的作品，他亦會送上個人作品《Mirror Circle》、《Lullaby for Rabbit》等曲。
小曾根真八十年代已經出道，迄今發行逾30張專輯，創作超過300部作品，曾與Chick Corea、Anna Maria Jopek、Branford Marsalis和Paquito D'Rivera等爵士巨匠合作，與Gary Burton合作的專輯《Virtuosi》，更於2003年獲得格林美獎的提名，整明他的鋼琴技藝非凡。
作為活躍的古典鋼琴家，小曾根真曾與紐約愛樂、洛杉磯愛樂、德國北部電台易北愛樂樂團等頂尖樂團合作，其跨流派的演奏既保持清晰的風格，又蘊含自由的即興創作。2004年，他在日本成立了自己的大樂團「No Name Horses」，自成立以來，該樂團定期巡迴歐洲、北美及亞洲。
這次獨奏會，演奏曲目涵蓋拉威爾、浦羅哥菲夫、莫士高夫斯基、蕭邦與史格拉第的作品，以及歌舒詠鋼琴協奏曲的改編版本。小曾根真也將分享其個人作品，讓樂迷窺見定義他國際音樂生涯的創造力與優雅風範。
《古典×即興：爵士樂大師小曾根真》詳情：
日期：2月28日(晚上8時)
地址：香港大學李兆基會議中心大會堂
票價：$480、$350、$250
查詢：art-mate.net