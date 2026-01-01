網上熱話｜港媽為名校網購入啟德1號 事後發現疑被騙：地產經紀呃我？

所謂養兒一百歲，長憂九十九，做父母嘅當然想為子女做好準備，期望子女可以得到最好的一切。惟有時除咗聽人講、道聽塗說之外，自己俾心機做下功課都好重要。早前，一位港媽就苦呻自己信錯地產經紀，誤以為該區屬於「好校網」而高價購入啟德1號，沒料到理想與現實不符，引來大批網民留言鬧爆。

港媽為校網購入啟德1號 早前，一位港媽在社交平台發文，劈頭直指「我買啟德1號為咗校網，點知俾地產佬呃咗」。她表示自己「啱啱搬返嚟香港人生路不熟」，加上急住幫仔仔搵學校，因此聽到經紀說啟德1號屬於「34校網，名牌學校，升學有保證」，而「俾多啲錢買啟德1號」。

事後呻被地產經紀呃咗 本以為搬入去就可以令仔仔贏在起跑線，豈料住落之後「同其他家長傾完，開始後悔」，只因「所謂34校網名校位唔多，好多要抽，仲要同隔籬屋村、新樓盤爭崩頭」、「仲要區內冇一線小學，想讀好學校可能又要搭車出返九龍城、何文田」，苦呻「咁同我住其他區有咩分別？」、「如果校網優勢根本唔明顯，係咪蝕咗？」

網民唔撐：自己唔識做功課？ 眼見這位港媽因錯信地產經紀而後悔莫及，大批網民就反而唔撐，只因覺得她「太易呃」。有人直言「有咩理由人哋講完，自己查都唔查？」、「如果你有心入神級小學，就要做多啲功課，千萬不能聽信地產經紀」，亦有人指「你買得起就不如考慮直資和私小」，而港媽亦有無奈回應「唯有叫阿仔努力啲，阿媽今次失策」。