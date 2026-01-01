熱門搜尋:
尋秦記 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 農曆新年2026 新店關注組 保暖 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
生活
出版：2026-Jan-14 17:00
更新：2026-Jan-14 17:00

農曆新年2026｜東薈城名店倉3.8米巨型卡樂B新春裝置 主題扭蛋/獨家限量精品/利是封換領

分享：
Joe210123

農曆新年2026｜東薈城名店倉3.8米巨型卡樂B新春裝置 主題扭蛋/獨家限量精品/利是封換領

adblk4

踏入新一年，東薈城名店倉首次聯乘日本人氣零食品牌 Calbee，於 1 月 30 日至 3 月 8 日推出「『薯』來運到」新春主題活動，把多款經典零食元素化為8大賀年裝置、期間限定店及互動遊戲，帶來濃厚節日氣氛。Calbee 四大經典角色 Jagabee Potta、Pote Kun、河童蝦家族及 Jagarico 長頸鹿亦會換上賀年造型登場，與大家歡度新歲。


八大賀年「脆」味裝置 巨型零食造型打卡位

場內以多款 Calbee 經典零食為靈感，設置八大主題裝置，包括 3.8 米高的巨型賀年包裝袋、和風薯片大碗、Jagarico 脆條區及薯片棋盤等多個打卡點。角色亦會換上新春服飾出場，陪大家以「脆」味迎新年。

adblk5


東薈城名店倉 x Calbee「『薯』來運到」新春主題活動 「『薯』滿缽滿」，「塊」樂滿瀉 「『脆』味抓福站」嘴饞的Jagarico長頸鹿急不及待邀請大家一起尋「抓」Calbee 多款香脆零食 身穿賀年唐裝、2.5米高的巨型Jagabee Potta於樂園入口「吉『薯』高照」 Calbee「金『薯』滿屋」快閃店

互動遊戲體驗 換領限定盲盒

活動期間設有兩大互動遊戲，包括「『薯』藝比拼」數碼遊戲及「鮮蝦釣釣樂」，參加者完成挑戰即可換領東薈城名店倉 x Calbee 限定版『薯』趣扭蛋，為新一年增添好運。


迷你薯條袋造型鎖匙扣 (共四款) re 手機氣囊支架 (共四款) 迷你薯片袋造型鎖匙扣 (共四款) re

期間限定店「金『薯』滿屋」 多款首發限量精品

周末及公眾假期限定開放的 4.5 米高「金『薯』滿屋」快閃店將發售多款 Calbee 香港限定商品，包括 Jagabee Potta 公仔痛袋、攬枕毛毯及洗衣籃等；情人節期間更推出迷你心型公仔，限量發售，適合作為節日心意小物。


Jagabee Potta特大洗衣籃 Calbee攬枕毛毯

卡樂B主題利是封

adblk6

由 1 月 30 日至 2 月 19 日，CLUB CG 會員於場內以電子貨幣消費滿指定金額，可換領新春限定利是封套裝或高達 HK$950 商場與指定餐飲商戶電子現金券；非會員亦可憑合資格消費即場登記參與獎賞。

利是封套裝以四大 Calbee 成員為主題，寓意「薯來運到」、「大吉大利」、「蝦肥屋潤」及「步步高升」，並附限量 Jagabee Potta 毛絨索袋，兼具收藏與實用價值。


東薈城名店倉x Calbee新春限定利是封套裝2 re

東薈城名店倉x Calbee新春限定利是封套裝

積分換領 Calbee 聯乘限定禮品

此外，東薈城名店倉亦和卡樂B推出限量薯片碗，由2026年1月30日起，CLUB CG會員可憑3,000分換領，或以5,000分換領「『薯』趣扭蛋俱樂部」代幣五個，數量有限，換完即止。

adblk7

東薈城名店倉 x Calbee限定版和風薯片碗

Calbee「金『薯』滿屋」快閃店詳情：

地點：

東薈城名店倉二樓中庭廣場

日期：

2026年1月30日至3月8日 (逢周末及公眾假期)

時間：

中午12時至晚上9時

「『薯』藝比拼」數碼遊戲及「鮮蝦釣釣樂」互動遊戲詳情：

地點：

東薈城名店倉二樓中庭廣場

日期：

2026年1月30日至3月8日

時間：

每日中午12時至下午7時

八大新春「脆」味裝置詳情：

地點：

東薈城名店倉地面鄰近MLB (G01B號舖)、二樓中庭廣場、二樓天橋

日期：

2026年1月30日至3月8日

時間：

每日早上11時至晚上10時

ADVERTISEMENT

請你食美心金沙奶黃年糕😋

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務