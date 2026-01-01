農曆新年2026｜東薈城名店倉3.8米巨型卡樂B新春裝置 主題扭蛋/獨家限量精品/利是封換領

踏入新一年，東薈城名店倉首次聯乘日本人氣零食品牌 Calbee，於 1 月 30 日至 3 月 8 日推出「『薯』來運到」新春主題活動，把多款經典零食元素化為8大賀年裝置、期間限定店及互動遊戲，帶來濃厚節日氣氛。Calbee 四大經典角色 Jagabee Potta、Pote Kun、河童蝦家族及 Jagarico 長頸鹿亦會換上賀年造型登場，與大家歡度新歲。

場內以多款 Calbee 經典零食為靈感，設置八大主題裝置，包括 3.8 米高的巨型賀年包裝袋、和風薯片大碗、Jagarico 脆條區及薯片棋盤等多個打卡點。角色亦會換上新春服飾出場，陪大家以「脆」味迎新年。

活動期間設有兩大互動遊戲，包括「『薯』藝比拼」數碼遊戲及「鮮蝦釣釣樂」，參加者完成挑戰即可換領東薈城名店倉 x Calbee 限定版『薯』趣扭蛋，為新一年增添好運。

周末及公眾假期限定開放的 4.5 米高「金『薯』滿屋」快閃店將發售多款 Calbee 香港限定商品，包括 Jagabee Potta 公仔痛袋、攬枕毛毯及洗衣籃等；情人節期間更推出迷你心型公仔，限量發售，適合作為節日心意小物。

卡樂B主題利是封

由 1 月 30 日至 2 月 19 日，CLUB CG 會員於場內以電子貨幣消費滿指定金額，可換領新春限定利是封套裝或高達 HK$950 商場與指定餐飲商戶電子現金券；非會員亦可憑合資格消費即場登記參與獎賞。

利是封套裝以四大 Calbee 成員為主題，寓意「薯來運到」、「大吉大利」、「蝦肥屋潤」及「步步高升」，並附限量 Jagabee Potta 毛絨索袋，兼具收藏與實用價值。



