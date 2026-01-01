藝術香港︱中國錄像先驅張培力 為大館創作《一天》反思生命限度

中國錄像及新媒體藝術先鋒人物張培力，八十年代開始致力錄像創作，他於1988年發布的《30×30》，被普遍認為是中國最早的錄像藝術創作，其作品獲全球多個著名機構收藏。大館當代美術館最新節目《數碼熒房｜張培力：一天》，特別委約張培力創作同名八頻道錄像裝置，探索時間、疾病與身體等命題，帶領觀眾於大館古蹟建築，體驗時空交織與間離。

張培力的《一天》，以第一視角的實景拍攝、新聞和監控中的現成素材、醫學影像及數據生成的圖像取材。這些無明確指向意義的畫面，並不斷閃回的片段，仿如受阻的行動、徒勞的日常觀察。畫面在不斷變速後偏離、失速，最終墜落，隱喻著疾病擴展的假設中，心理認知和社會常規的偏離。