藝術香港︱中國錄像先驅張培力 為大館創作《一天》反思生命限度

中國錄像及新媒體藝術先鋒人物張培力，八十年代開始致力錄像創作，他於1988年發布的《30×30》，被普遍認為是中國最早的錄像藝術創作，其作品獲全球多個著名機構收藏。大館當代美術館最新節目《數碼熒房｜張培力：一天》，特別委約張培力創作同名八頻道錄像裝置，探索時間、疾病與身體等命題，帶領觀眾於大館古蹟建築，體驗時空交織與間離。
張培力的《一天》，以第一視角的實景拍攝、新聞和監控中的現成素材、醫學影像及數據生成的圖像取材。這些無明確指向意義的畫面，並不斷閃回的片段，仿如受阻的行動、徒勞的日常觀察。畫面在不斷變速後偏離、失速，最終墜落，隱喻著疾病擴展的假設中，心理認知和社會常規的偏離。
觀眾從視覺和認知層面切入「偏離」，作品探討時間流逝、身體限度，以及身心可能涉及的社會隱喻。混合日常生活的影像，與技術加工生成的圖像， 《一天》創造了替代的現實感，尤其勾起人們活在不確定時代中的普遍經驗，產生共鳴。
張培力稱，人工智能和網絡技術，給影像帶來一個問題，「它們正在製造一個新的現實，而這個影像的現實，幾乎是跟『真實』世界的現實平行發生。在我看來，我更願意從幻想、夢或潛意識的層面，跟現實經驗的碎片混淆起來，製造一個新的現實。」是次創作沿襲他對「疾病與身體」的關注，但有別於早期繪畫創作，以「手套」作為身體的隱性提煉，更強調於主觀視覺經驗的集合。
這次展覽將F倉展室轉化為一個沉浸式空間，以大型影音裝置環繞觀眾為呈現方式，提供獨特觀賞體驗。項目透過數碼創作的語境，重新構想和詮釋場地的歷史，帶參觀者回到過去，與歷史建築建立聯繫。
《數碼熒房｜張培力：一天》展覽詳情：
日期：1月21日至2月20日(上午11時至晚上7時)
地點：大館當代美術館F倉展室
票價：費用全免